Phi công kỳ cựu của hàng không Việt Nam vừa chia tay bầu trời sau 45 năm cống hiến với 8.000 chuyến bay an toàn

Trên trang cá nhân ngày 7/6, vị cơ trưởng xúc động chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt sau lần hạ cánh cuối cùng trong sự nghiệp: “Mỗi ngày bay đều bắt đầu từ lúc tiếp thu, đi kiểm tra máy bay và kết thúc khi ký sổ bàn giao lại máy bay... Song hôm nay đó là lần bàn giao cuối cùng.”

Dòng trạng thái ngắn gọn nhưng chứa đựng biết bao cảm xúc của một người đã dành phần lớn cuộc đời mình cho những chuyến bay, cho sự an toàn của hành khách và cho sự phát triển của ngành hàng không Việt Nam.

Từ phi công quân sự đến người thầy của nhiều thế hệ phi công

Cơ trưởng Nguyễn Nam Liên là một trong những gương mặt gắn liền với Đoàn bay 919 và Trường Phi công Bay Việt thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines).

Ông bắt đầu sự nghiệp với vai trò phi công quân sự và giảng viên tại Trường Sĩ quan Không quân Nha Trang. Năm 1990, ông chuyển sang lĩnh vực hàng không dân dụng, trở thành cơ trưởng và giáo viên huấn luyện tại Đoàn bay 919.

Bài đăng chia tay được cơ trưởng đăng tải trên trang cá nhân.

Trong suốt nhiều thập kỷ, ông không chỉ trực tiếp điều khiển các chuyến bay trên những dòng máy bay hiện đại mà còn tham gia đào tạo, truyền nghề cho nhiều thế hệ phi công trẻ. Từ năm 2009 đến năm 2022, ông giữ cương vị Tổng giám đốc kiêm Hiệu trưởng Trường Phi công Bay Việt. Đồng nghiệp và học viên thường gọi ông là người "gieo hạt" cho ngành hàng không, bởi dấu ấn sâu sắc trong công tác đào tạo nguồn nhân lực phi công dân dụng cho Việt Nam.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, khi được hỏi về những tố chất cần có để theo đuổi nghề phi công, cơ trưởng Nguyễn Nam Liên nhấn mạnh tính chuyên nghiệp và tinh thần kỷ luật là yếu tố quan trọng nhất.

Ông từng chia sẻ: “Yếu tố quan trọng nhất với phi công là tính chuyên nghiệp, luôn tuân thủ các quy định và kỷ luật. Họ phải hiểu nghề này liên quan đến sống chết. Ước mơ rất cao quý nhưng không dễ thực hiện. Khi bạn chấp nhận con đường này, đồng nghĩa chấp nhận luôn phải thử thách, học tập cả đời.”

Quan điểm ấy cũng phản ánh chính hành trình nghề nghiệp của ông, một người không ngừng học hỏi, rèn luyện và duy trì những tiêu chuẩn an toàn khắt khe nhất trong suốt sự nghiệp.

Dấu ấn của những quyết định trên bầu trời

Bên cạnh vai trò đào tạo, cơ trưởng Nguyễn Nam Liên còn được biết đến với những quyết định chuyên môn quan trọng trong quá trình điều hành các chuyến bay quốc tế.

Tháng 9/2025, khi điều khiển chuyến bay VN30 từ Frankfurt (Đức) về TP.HCM, ông đã quyết định hạ cánh khẩn cấp xuống Thổ Nhĩ Kỳ sau khi một hành khách Việt Nam bị thổ huyết trong tình trạng nguy kịch.

Quyết định nhanh chóng và sự phối hợp hiệu quả giữa tổ bay với các bác sĩ có mặt trên chuyến bay đã giúp hành khách được cấp cứu kịp thời. Sự việc nhận được nhiều sự đánh giá tích cực từ hành khách và giới chuyên môn, thể hiện trách nhiệm cũng như bản lĩnh của người cơ trưởng dày dạn kinh nghiệm.

Cơ trưởng Nguyễn Nam Liên trong khoang lái. Ảnh: Tạp chí Hàng không.

Lần hạ cánh cuối cùng của cơ trưởng Nguyễn Nam Liên không chỉ đánh dấu thời điểm nghỉ hưu của một phi công kỳ cựu, mà còn khép lại một chương đáng nhớ của ngành hàng không Việt Nam.

Gần 8.000 chuyến bay, hơn 24.500 giờ trên không trung và hàng chục năm đào tạo phi công là những con số đủ để nói lên sự cống hiến bền bỉ của ông. Nhưng có lẽ, di sản lớn nhất mà vị cơ trưởng để lại không nằm ở số giờ bay hay số chuyến bay đã thực hiện, mà ở những thế hệ phi công được ông đào tạo và truyền cảm hứng.

Sau 45 năm nhìn bầu trời từ buồng lái, ông đã hoàn thành chuyến bay cuối cùng của mình. Một hành trình khép lại, nhưng những dấu ấn về sự chuyên nghiệp, tận tâm và tinh thần trách nhiệm mà ông để lại sẽ còn tiếp tục đồng hành cùng ngành hàng không Việt Nam trong nhiều năm tới.