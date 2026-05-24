Phía sau HCV của Thu Hương và Phan Hiển: Xót xa đôi chân rớm máu băng bó chằng chịt và cảnh "tra tấn bàn chân"

Theo Tiên Tiên | 24-05-2026 - 10:53 AM | Lifestyle

Phía sau 3 tấm HCV Đông Nam Á của Đặng Thu Hương là những nỗ lực và giọt nước mắt lặng thầm.

Mới đây, trên trang cá nhân, kiện tướng Dancesport Đặng Thu Hương – bạn nhảy của Phan Hiển đã đăng tải hình ảnh đôi chân đang gồng mình trong một chiếc khung chuyên dụng. Nữ vận động viên chia sẻ đầy thấm thía: "Chẳng có gì tự nhiên mà đẹp cả đâu ạ. Đố mọi người Hương đang làm gì nè!".

Hình ảnh chiếc đai thắt chặt vào cổ chân có phần lạ lẫm với nhiều người, nhưng với giới vũ công, đây là dụng cụ quen thuộc nhưng đầy ám ảnh - máy kéo giãn vòm bàn chân. Trước đó không lâu, hình ảnh đôi bàn chân trầy xước, rớm máu và phải băng bó chằng chịt của Thu Hương sau khi cùng Phan Hiển giành 3 Huy chương Vàng tại Giải vô địch Đông Nam Á cũng từng khiến người hâm mộ vô cùng xót xa.

Thu Hương tập kéo giãn mu bàn chân

Bàn chân của Thu Hương sau giải đấu

Dụng cụ xuất hiện trong bức ảnh của Đặng Thu Hương là thiết bị bổ trợ ép mu bàn chân, được dùng phổ biến trong múa Ballet và khiêu vũ thể thao. Chiếc máy này mô phỏng độ cong lý tưởng của một bàn chân tiêu chuẩn. Khi tập, vũ công phải cố định chặt mũi chân và cổ chân vào khung, sau đó dùng lực ép thẳng chân để bắt mu bàn chân phải uốn cong theo.

Trong khiêu vũ, cổ chân càng dẻo thì biên độ chuyển động càng lớn. Việc sở hữu một mu bàn chân cong vút giúp các vũ công tạo nên những đường nét thanh thoát, đẹp mắt khi biểu diễn. Đồng thời, bài tập này cũng giúp tăng khả năng giữ thăng bằng và giảm thiểu chấn thương khi thực hiện các cú xoay hay bật nhảy phức tạp.

Phía sau thành công của Thu Hương - Phan Hiển là quá trình khổ luyện

Thu Hương - Phan Hiển giành hàng loạt HCV quốc tế

Tuy nhiên, để có được những bước di chuyển nhẹ nhàng như lướt trên mặt nước, Đặng Thu Hương đã phải đánh đổi bằng rất nhiều mồ hôi và nước mắt. Việc ép cổ chân vào máy bắt buộc các nhóm cơ và dây chằng phải giãn ra quá giới hạn, gây ra những cơn đau nhức âm ỉ kéo dài.

Không chỉ vậy, sau những đêm thi đấu thăng hoa, đôi chân của cô thường xuyên rơi vào tình trạng rớm máu, da bong tróc và sưng tấy do phải ma sát liên tục với giày thi đấu ở cường độ cao. Với VĐV khiêu vũ, một phom chân đẹp không tự nhiên có, một tấm huy chương vàng không tự nhiên đến. Đằng sau những bộ trang phục lộng lẫy và ánh đèn sân khấu rực rỡ, chính sự kiên cường và những vết thương thầm lặng phía sau phòng tập mới là thứ làm nên đẳng cấp của một nhà vô địch.

Ảnh: FBNV

Theo Tiên Tiên

Phụ nữ mới

4 ca sĩ tỉ view của Việt Nam

Taste Atlas gọi tên loạt món Việt ngon nhất châu Á: Bún chả xếp hạng cực cao, nem Phùng và thịt đông cũng góp mặt

Mỹ nhân Việt xuất thân từ THPT Lê Quý Đôn Hà Nội: Làm ca sĩ ở Việt Nam, mở quán phở ở Trung Quốc, sở hữu penthouse 100 tỷ

Việt Nam có 1 gương mặt vừa Hong Kong, vừa Âu Mỹ, vừa Latinh: Không muốn bị tàng hình thì đừng đứng cạnh cô ấy

Nồi chiên không dầu sạch bong kin kít khi được vệ sinh bằng thứ này - không phải cọ rửa mạnh

6 thiết bị ngốn điện nhất nhà

