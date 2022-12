Phiên 23/12: Thị trường giằng co, khối ngoại lại "quay xe" mua ròng hàng trăm tỷ đồng

Sau phiên tăng nhẹ hôm qua, VN-Index lại đảo chiều giảm điểm. Tâm lý thận trọng bao trùm khiến VN-Index giao dịch giằng co. Lực cầu yếu khiến chỉ số co hẹp đà tăng trước khi điều chỉnh nhẹ vào cuối phiên giao dịch. Đáng chú ý, thanh khoản giảm mạnh 30% so với phiên hôm trước khi giá trị giao dịch trên HOSE chỉ đạt trên 9.000 tỷ đồng.

Kết phiên giao dịch, VN-Index giảm 2,27điểm (-0,22%) xuống 1.020 điểm. HNX-Index giảm 0,49 điểm xuống 205 điểm và UPCoM-Index tăng 0,18 điểm lên 71 điểm.

Giao dịch khối ngoại vẫn là điểm sáng khi họ quay đầu mua ròng 194 tỷ đồng trên toàn thị trường sau phiên bán ròng mạnh ngày 22/12.

Trên HoSE, khối ngoại mua ròng 229 tỷ đồng

Tại chiều mua, HPG được mua ròng nhiều nhất với giá trị 84 tỷ đồng, VHM xếp tiếp theo danh sách mua ròng mạnh trên HoSE với 33 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại còn mua ròng STB và FUEVFVND với giá trị lần lượt 31 tỷ đồng và 29 tỷ đồng.

Ngược lại, SAB và PDR chịu áp lực bán ròng mạnh nhất của khối ngoại với giá trị lần lượt là 50 tỷ đồng và 16 tỷ đồng. Xếp tiếp theo danh sách bán ròng còn có VRE (13 tỷ đồng), BCM (9 tỷ đồng) và KDH (8 tỷ).

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 16 tỷ đồng

IDC được khối ngoại mua ròng mạnh với 11 tỷ đồng, ngoài ra dòng vốn ngoại còn tìm tới PVS, SHS, VCS,... với giá trị mua ròng từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng.

Ngược lại, tại chiều bán, PGS, VHL, NVB... bị bán ròng vài trăm triệu đồng trên HNX.

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng hơn 52 tỷ đồng

Cụ thể, ACV hôm nay bị khối ngoại bán ròng khoảng 59 tỷ đồng; ngoài ra họ cũng bán ròng tại VTP, CSI, CGB,...

Ngược chiều, cổ phiếu MCH hôm nay được khối ngoại mua ròng 3,8 tỷ đồng, tương tự, MPC, MCM, QNS, WSB cũng đồng loạt được mua ròng mỗi cổ phiếu từ vài trăm triệu đồng đến vài tỷ đồng.