Phiên 9/12: Khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn 2.500 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị bán mạnh?

Tâm lý thận trọng bao trùm khiến thị trường chứng khoán biến động mạnh trong phiên 9/12. Dù nhóm Vingroup đóng vai trò lực đỡ, sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế tại các cổ phiếu vốn hóa lớn, kéo VN-Index giảm 6,57 điểm (0,37%) xuống còn 1.747 điểm. Thanh khoản tích cực hơn, giá trị giao dịch trên HOSE đạt gần 28.000 tỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi họ bán ròng khoảng 2.541 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 2.428 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu FPT được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 225 tỷ đồng. Theo sau, HPG là mã tiếp theo được gom mạnh 149 tỷ đồng. Ngoài ra, POW và MWG cũng được mua lần lượt 68 và 46 tỷ đồng.

Ngược lại, VPL là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 1..055 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu VIC và HDB cũng bị "xả" 739 tỷ đồng và 213 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 93 tỷ đồng

Tại chiều mua, IDC được mua ròng mạnh nhất với giá trị 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, NRC xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 1 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng VFS, C69, IVS.

Chiều ngược lại, SHS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 36 tỷ đồng; theo sau MBS bị bán 28 tỷ, CEO, PVS, TNG bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 20 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu MCH được khối ngoại mua 3,2 tỷ đồng. Theo sau, VEA và MML cũng được mua ròng mỗi mã vài tỷ đồng.

Ngược chiều, HNG bị khối ngoại bán ròng 14 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại DDV, ACV,...