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Phiên 9/6: Gần 900 tỷ đồng cổ phiếu Việt Nam bị khối ngoại “xả hàng”, mã nào chịu áp lực nhất?

| | Thị trường chứng khoán

Phiên 9/6: Gần 900 tỷ đồng cổ phiếu Việt Nam bị khối ngoại “xả hàng”, mã nào chịu áp lực nhất?

Áp lực bán ròng tập trung mạnh nhất tại FPT với giá trị khoảng 108 tỷ đồng.

Sau phiên giảm mạnh, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên 9/6 trong trạng thái giằng co. Điểm tích cực là VN-Index vẫn giữ được sắc xanh khi đóng cửa tăng nhẹ 2,5 điểm, lên vùng 1.793 điểm, trong khi độ rộng thị trường nghiêng về bên mua.

Dù vậy, thanh khoản tiếp tục là điểm trừ khi giá trị khớp lệnh trên HoSE chỉ đạt khoảng 11.288 tỷ đồng. Giao dịch khối ngoại cũng kém tích cực khi nhóm này bán ròng thêm 868 tỷ đồng trên toàn thị trường.

﻿Trên HoSE, khối ngoại bán ròng mạnh tay 869 tỷ đồng

Tại chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu SSI với giá trị khoảng 24 tỷ đồng. Xếp sau là VNM cũng khoảng 24 tỷ đồng, KDH khoảng 20 tỷ đồng, VJC gần 17 tỷ đồng và GMD khoảng 9 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung mạnh nhất tại FPT với giá trị khoảng 108 tỷ đồng. Theo sau là TCB khoảng 98 tỷ đồng, MBB gần 84 tỷ đồng, ACB khoảng 62 tỷ đồng và VHM khoảng 53 tỷ đồng.﻿

Nguồn: Vietcap

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 5 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng nhiều nhất tại PVS với giá trị khoảng 12 tỷ đồng. Các mã được mua ròng tiếp theo gồm VC3 khoảng 2 tỷ đồng, PVI khoảng 0,3 tỷ đồng, NTP khoảng 0,2 tỷ đồng và MST khoảng 0,1 tỷ đồng.

Chiều bán ròng ghi nhận áp lực lớn nhất tại MBS với khoảng 8 tỷ đồng, tiếp đến là SHS gần 5 tỷ đồng, C69 khoảng 2 tỷ đồng, KSF và BTW cùng khoảng 1 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng 6 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất ABB với giá trị khoảng 3 tỷ đồng. Theo sau là F88 khoảng 2 tỷ đồng, CMN khoảng 1 tỷ đồng, AIG gần 1 tỷ đồng và ALC được mua ròng nhẹ.

Ở chiều bán ròng, ACV và VNB bị bán ròng mạnh nhất với giá trị cùng khoảng 0,4 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng tiếp theo gồm MSR, QNS và GCF, cùng khoảng 0,2 tỷ đồng.﻿

Nguồn: Vietcap

Ngọc Ly

Nhịp sống thị trường

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