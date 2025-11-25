Phó Chủ tịch 'tặng mẹ' gần 620 tỷ đồng từ cổ phiếu

Tuần này, có 14 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức, trong đó 10 công ty trả cổ tức bằng tiền, 1 doanh nghiệp thưởng cổ phiếu, 2 công ty phát hành thêm…

Phó Chủ tịch Khang Điền còn 1,1 triệu cổ phiếu KDH

Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) công bố giao dịch người nội bộ đã hoàn tất. Theo đó, ông Lý Điền Sơn - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị KDH đã tặng mẹ ruột là bà Đoàn Thị Nguyên 17,7 triệu cổ phiếu Nhà Khang Điền.

Sau giao dịch, bà Đoàn Thị Nguyên sở hữu 17,7 triệu cổ phiếu KDH - tương ứng 1,59% vốn điều lệ, giá trị theo mệnh giá tương ứng 177 tỷ đồng. Chốt phiên giao dịch ngày 24/11, cổ phiếu KDH ở mức 34.850 đồng/cổ phiếu thì khối tài sản bà Nguyên gần 620 tỷ đồng. Trong khi đó, ông Lý Điền Sơn còn nắm giữ 1,1 triệu cổ phiếu KDH.

Ông Nguyễn Thái Bình - Phó Tổng Giám đốc kiêm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ Điện Lạnh (mã chứng khoán: REE) - đăng ký bán 400.000 cổ phiếu REE trong thời gian từ 26/11 - 24/12.

Trước giao dịch, ông Bình đang sở hữu hơn 10,7 triệu cổ phiếu, tương đương 1,98% vốn điều lệ REE. Nếu hoàn tất, tỷ lệ nắm giữ của ông Bình tại REE còn khoảng 1,9% vốn điều lệ. Ước tính, ông Bình có thể thu về hơn 27 tỷ đồng từ việc thoái vốn này.

Ông Bình năm nay 43 tuổi, tốt nghiệp Đại học Virginia và Đại học Hawaii (Mỹ). Trước khi về REE, ông từng làm tại HSBC Việt Nam. Giai đoạn 2009 - 2020, ông đảm nhiệm vị trí Giám đốc Tài chính và sau đó được bổ nhiệm làm Phó tổng Giám đốc REE.

Ông Bình là 1 trong 2 người con của bà Nguyễn Thị Mai Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị REE - người được mệnh danh là nữ tướng khi đưa REE vươn tầm, từ một xí nghiệp nhỏ trở thành một tập đoàn đa ngành, tiên phong trong lĩnh vực hạ tầng điện, nước và năng lượng tái tạo. Hiện, bà Thanh đang nắm 12,8% cổ phần REE. Ngoài ra, ông Nguyễn Ngọc Hải - chồng bà Thanh sở hữu 5,5% vốn, con gái bà Thanh là Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh nắm 1,3% vốn.

Thoái vốn

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đăng ký thoái toàn bộ 24.916.934 cổ phiếu PET của Tổng công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco - mã chứng khoán: PET), giảm sở hữu về 0% vốn điều lệ. Giao dịch thoái vốn được thực hiện thông qua đấu giá công khai trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE).

Trước đó, Petrovietnam đã thông qua đấu giá toàn bộ 24.916.934 cổ phiếu PET, giá khởi điểm 36.500 đồng/cổ phiếu. Phiên đấu giá diễn ra vào 9h ngày 11/12. Ước tính, Petrovietnam sẽ thu về số tiền tối thiểu 909 tỷ đồng nếu bán thành công cổ phiếu PET.

AFC VF Limited - cổ đông lớn thứ hai của Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (mã chứng khoán: LBM) đã bán ra 883.900 cổ phiếu LBM.

Cụ thể, AFC đã bán 233.900 cổ phiếu trong ngày 17/11, sau đó bán tiếp 650.000 cổ phiếu trong ngày 18/11 để giảm tỷ lệ sở hữu tại LBM xuống còn 9,19% vốn, tương đương gần 3,7 triệu cổ phiếu LBM. Lý do giao dịch là nhằm tái cơ cấu danh mục. Ước tính, AFC thu về gần 34 tỷ đồng sau thương vụ.

Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã chứng khoán: PVS) thông báo ngày 28/11 sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành gần 33,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền 100:7, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 7 cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá hơn 334 tỷ đồng. Nếu hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ PVS sẽ tăng từ hơn 4.779 tỷ đồng lên hơn 5.114 tỷ đồng.

Công ty CP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (mã chứng khoán: HGM) thông báo 25/11 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 85%, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 8.500 đồng. Ngày thanh toán dự kiến vào 18/12. Với 12,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền HGM cần chi ra ước tính hơn 107 tỷ đồng. Trước đó, HGM đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 với tỷ lệ 45%.