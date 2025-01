Phó Chủ tịch UBND TP.HCM thăm hỏi các nạn nhân trong vụ cháy lớn 29 Tết

Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải thăm hỏi, động viên nạn nhân trong vụ cháy.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Ngọc Hải đã ân cần hỏi thăm, chia sẻ, động viên các gia đình nạn nhân bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn sớm vượt khó khăn, ổn định cuộc sống.

Thay mặt UBND TP.HCM, Phó Chủ tịch Dương Ngọc Hải đã trao kinh phí hỗ trợ mỗi nhân khẩu có nhà bị cháy rụi 2 triệu đồng, trao 1 triệu đồng cho hộ có nhà bị ảnh hưởng. Tổng kinh phí là 133 triệu đồng.

Bị cháy hết tài sản vào đúng ngày giao thừa, các nạn nhân vụ cháy rất buồn bã. Nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ Thành phố cũng như các cơ quan đoàn thể, các gia đình bày tỏ họ cảm thấy phần nào nguôi ngoai.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM trao kinh phí hỗ trợ mỗi nhân khẩu có nhà bị cháy rụi 2 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, người dân sống tại địa chỉ 42/1/8 đường Trần Đình Xu (phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM)) chia sẻ: "Khi hỏa hoạn xảy ra, tôi được phường, quận, TP quan tâm hỗ trợ. Được sự chia sẻ của Thành phố, các mạnh thường quân, MTTQ, gia đình tôi cũng thấy được an lòng hơn".

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 28/1 (29 Tết), một vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại căn nhà cấp bốn trong hẻm đường Trần Đình Xu. Ngọn lửa bùng lên dữ dội và lan sang 6 căn nhà lân cận.

Trước đó, vụ cháy xảy ra vào 13 giờ chiều trong một hẻm nhỏ trên đường Trần Đình Xu (Quận 1) khiến 7 căn nhà bị cháy.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an Quận 1 đã huy động nhiều xe chữa cháy, cùng hàng chục chiến sĩ, đến hiện trường. Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai các biện pháp dập lửa và cứu hộ. May mắn nhiều người đã thoát ra khỏi đám cháy an toàn.

Đến 14 giờ 20 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn khiến 6 căn bị thiêu rụi hoàn toàn và 1 căn cháy khoảng 80%.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy phải leo lên nóc nhà nhà phun nước dập tắt đám cháy.

Sau vụ việc, chính quyền Quận 1 đã nhanh chóng đến thăm hỏi và hỗ trợ mỗi hộ thiệt hại số tiền 10 triệu đồng, đồng thời sắp xếp nơi ở tạm thời cho các gia đình bị ảnh hưởng.

Đồng thời, UBND phường Cô Giang đã phối hợp các lực lượng di dời và bố trí chỗ ở tạm cho 18 hộ dân và 88 nhân khẩu bởi vụ cháy bị ảnh hưởng tại địa chỉ 69 – 71 Hồ Hảo Hớn.

UBND phường Cô Giang phối hợp các lực lượng di dời và bố trí chỗ ở tạm cho các hộ dân bị ảnh hưởng tại địa chỉ 69 – 71 Hồ Hảo Hớn, Quận 1

Cửa hàng An sinh Quận 1 (thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 1) cũng chuyển các phần quà an sinh gồm gạo, nhu yếu phẩm... hỗ trợ.