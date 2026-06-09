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Phó Cục trưởng thuộc Bộ Công Thương: Người dân đón nhận xăng E10 ngày càng tích cực hơn

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Những kết quả bước đầu trong những ngày đầu triển khai xăng E10 là thị trường cơ bản ổn định, nguồn cung được bảo đảm, người dân đón nhận tích cực hơn.

Ngày 9-6, Báo Lao Động phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo "Chuyển dịch năng lượng - Động lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số".

Phó Cục trưởng Đào Duy Anh chia sẻ về xăng E10 và chuyển dịch năng lượng 2026 - Ảnh 1.

TS Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương). Ảnh: BTC

TS Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), chia sẻ thông tin về việc triển khai xăng sinh học E10 từ 1-6.

Theo TS Đào Duy Anh, những kết quả bước đầu trong những ngày đầu triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1-6 đến nay đã cho thấy thị trường cơ bản ổn định, nguồn cung được bảo đảm, người dân đón nhận ngày càng tích cực hơn.

Điều này một lần nữa khẳng định: "Khi chính sách được chuẩn bị kỹ lưỡng, có lộ trình phù hợp và được truyền thông đầy đủ thì hoàn toàn có thể tạo được sự đồng thuận xã hội" - ông nói.

Xăng E10 là bước khởi đầu

Phó Cục trưởng nhìn nhận trong tổng thể quá trình chuyển dịch năng lượng, việc triển khai xăng sinh học E10 từ ngày 1-6 vừa qua là một giải pháp của quá trình chuyển dịch, là một bước đi cụ thể và thiết thực về chuyển đổi xanh trong sử dụng nhiên liệu. Có thể nói E10 không phải là đích đến, mới là bước khởi đầu và chúng ta cần phải nhìn nhận rằng ý nghĩa lớn nhất của E10 không chỉ nằm ở tỉ lệ 10% ethanol trong mỗi lít xăng mà điều quan trọng hơn là E10 đã mở ra cơ hội phát triển cho ngành công nghiệp sản xuất nhiên liệu mới: chuỗi giá trị nguyên liệu, sản xuất, cung ứng, sử dụng nhiên liệu xanh hơn, sạch hơn, có giá trị gia tăng cao hơn cho nền kinh tế.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ của chúng ta không chỉ là triển khai thành công lộ trình xăng E10 mà quan trọng hơn là tiếp tục phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng, phát triển mạnh các nguồn năng lượng xanh, thúc đẩy các mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững, nâng cao tỉ lệ nội địa hóa trong chuỗi cung ứng năng lượng và từng bước phát triển các ngành công nghiệp mới dựa trên lợi thế của quá trình chuyển đổi xanh.

Chia sẻ về xăng E10, PGS-TS Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế, Hiệp hội tư vấn Tài chính Việt Nam, nhấn mạnh Việt Nam không thể hiểu chuyển dịch năng lượng chỉ là câu chuyện của ngành điện, trong khi giao thông vận tải vẫn tiêu thụ lượng lớn xăng dầu truyền thống. Việc khuyến khích sử dụng xăng sinh học E10 là một ví dụ cụ thể.

Tuy nhiên, PGS-TS Ngô Trí Long lưu ý E10 không thể thành công nếu chỉ ban hành lộ trình hành chính. Điều quan trọng là phải bảo đảm chất lượng nhiên liệu, năng lực phối trộn, hệ thống phân phối, kiểm định phương tiện, truyền thông rõ ràng để người dân hiểu, doanh nghiệp yên tâm và thị trường vận hành thông suốt.

Bài học từ xăng E5 trước đây cho thấy một chính sách đúng vẫn có thể không đạt kỳ vọng nếu thiếu niềm tin thị trường, thiếu truyền thông minh bạch và thiếu lợi ích đủ rõ cho người tiêu dùng.

Đặc biệt là niềm tin của người tiêu dùng với xăng sinh học được ông Long nêu ra. Với E10, bài học quan trọng là người dân cần được giải thích rõ: E10 là gì, có phù hợp với phương tiện hay không, chất lượng được kiểm soát thế nào, giá cả ra sao, lợi ích môi trường và lợi ích kinh tế là gì. Nếu người tiêu dùng còn băn khoăn, thị trường sẽ khó chuyển đổi mạnh dù chính sách đã có.

Một công trình hiếm có trên thế giới được xây dựng tại Việt Nam

Theo Lê Thúy

Người Lao Động

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