Phó Thống đốc nói về thời điểm điều chỉnh tăng, giảm lãi suất

Theo ông Đào Minh Tú, trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách lãi suất phù hợp với diễn biến thị trường, kinh tế vĩ mô, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ.

"Khi lạm phát tăng cao Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát, khi lạm phát được kiểm soát theo mục tiêu, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế", Phó Thống đốc nói.

Theo Phó Thống đốc, từ năm 2023, Ngân hàng Nhà nước liên tục giảm liên tục lãi suất điều hành và tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành trong các tháng đầu năm 2024 nhằm tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng Nhà nước với chi phí thấp để góp phần hỗ trợ nền kinh tế.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú.

Ngân hàng Nhà nước khuyến khích tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục cấp tín dụng, tăng cường ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số vào quy trình cấp tín dụng, phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ nền kinh tế.

Mặt bằng lãi suất đã giảm so với giai đoạn trước đây: Lãi suất cho vay bình quân năm 2023 giảm 1,1%/năm, năm 2024 giảm 1,24%/năm; 7 tháng đầu năm 2025, lãi suất các giao dịch phát sinh mới của các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm 0,4%/năm so với cuối năm 2024, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân và nền kinh tế phát triển sản xuất kinh doanh.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết thêm, để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tín dụng cung ứng nguồn vốn tín dụng cho nền kinh tế, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro...

Tăng trưởng tín dụng phù hợp với sức hấp thụ vốn của nền kinh tế đi kèm với chất lượng tín dụng. Theo đó, bình quân giai đoạn 2021-2024 ở mức 14,17% hàng năm, đến ngày 31/7/2025 huy động vốn đạt hơn 16 triệu tỷ đồng, tăng 7,14%, dư nợ tín dụng đạt hơn 17 triệu tỷ đồng, tăng 10,24% so với cuối năm 2024.

Trong thời gian qua, cùng với sự phát triển của thị trường ngoại tệ , Ngân hàng Nhà nước cũng từng bước gia tăng mức độ linh hoạt của tỷ giá, phù hợp với đặc thù kinh tế và mức độ phát triển của thị trường trong khi vẫn duy trì ổn định kinh tế vĩ mô.

Từ năm 2016, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm biến động linh hoạt hàng ngày theo cả hai chiều, phù hợp với tình hình thị trường trong và ngoài nước, các cân đối kinh tế vĩ mô, tiền tệ và mục tiêu chính sách tiền tệ, qua đó hấp thu tốt hơn các cú sốc bên ngoài, giảm thiểu tác động bất lợi tới tỷ giá . Đồng thời, mở rộng dần biên độ giao dịch USD/VNĐ trên thị trường từ mức ±1%, lên ±2% và ±3% (năm 2015) rồi tăng lên ±5% (năm 2022).

Trong những giai đoạn tỷ giá và thị trường ngoại tệ chịu áp lực lớn do những biến động trên thị trường quốc tế và khó khăn ở trong nước, Ngân hàng Nhà nước thực hiện can thiệp ngoại tệ linh hoạt với các hình thức đa dạng, đồng thời, phối hợp với các công cụ chính sách tiền tệ khác nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Nhờ đó, tỷ giá USD diễn biến linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường và xu hướng chung của các đồng tiền trong khu vực và trên thế giới (trong nhiều giai đoạn thị trường quốc tế biến động mạnh, Việt Nam đồng vẫn duy trì ổn định hơn nhiều đồng tiền khác); thị trường ngoại tệ hoạt động ổn định, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế được đáp ứng đầy đủ.