Phó Thống đốc: Vấn đề tỷ giá đang hết sức nóng, NHNN sẽ can thiệp nếu cần thiết

Theo Phó Thống đóc, tỷ giá năm 2023 có những lúc sôi động và việc điều hành tỷ giá năm 2023 cũng đã có lúc khó khăn vì những chính sách của thế giới đã tác động trực tiếp đến nền kinh tế nước ta. Nền kinh tế nước ta có độ mở rất lớn trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và nhiều hoạt động giao dịch vốn với quốc tế. Đầu năm 2024, trong quý I tỷ giá cũng nóng thêm. Đây là một trong những vấn đề mà NHNN cho rằng rất đáng được quan tâm, được điều hành một cách tập trung.

Về lý do chính của tỷ giá tăng trong thời gian vừa qua, theo Phó Thống đốc, thứ nhất là Fed chưa đưa ra được thời điểm cụ thể có thể nới lỏng chính sách tiền tệ hoặc hạ lãi suất. Chính vì thế giá trị đồng USD trong những ngày vừa qua tăng rất cao; đồng USD tăng giá sẽ tác động đến giảm giá của các nước khác trên thế giới và trong khu vực. Chính vì thế có tác động đến đồng tiền của Việt Nam trong quan hệ tỷ giá với đồng USD.

Thứ hai là chính sách hạ lãi suất của Việt Nam có thể nói là rất mạnh trong thời gian vừa qua. Vì thế đã và đang tạo ra sự chênh lệch lãi suất giữa đồng Việt Nam và USD trên thị trường liên ngân hàng, tiếp tục duy trì âm nghĩa là lãi suất Việt Nam thấp hơn so với lãi suất đồng USD trên thị trường liên ngân hàng. Chính điều đó cũng là một trong áp lực làm đồng USD nóng lên.

Thứ ba, trong 3 tháng đầu năm cũng có tín hiệu tích cực đó là nhập khẩu tương đối tích cực, vì thế nhu cầu ngoại tệ cho việc nhập khẩu cũng nhiều hơn giai đoạn trước đây. Ngoài ra cũng có một số chính sách khác có thể tác động lên chính sách tỷ giá.

"Tuy nhiên có thể nói rằng, chúng tôi thấy tỷ giá vẫn đảm bảo duy trì được sự ổn định và vẫn đảm bảo được thị trường ngoại tệ thông thoáng, đảm bảo được các cân đối chung ngoại tệ cũng như đáp ứng được nhu cầu ngoại tệ hợp pháp cho các doanh nghiệp và các nhu cầu xuất nhập khẩu. Đây là một trong những sự ổn định lớn mà chúng ta vẫn đang duy trì", Phó Thống đốc nhấn mạnh.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú trả lời tại buổi họp báo - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cũng theo lãnh đạo NHNN, tỷ lệ mất giá của đồng Việt Nam so với đồng USD so với các nước vẫn thấp. Đến thời điểm hiện nay, tỷ giá giữa đồng Việt Nam và USD thị trường liên ngân hàng cũng đã có bước tăng khoảng 2,6%. Nhưng so với các nước khác là các nước lớn, chẳng hạn như Nhân dân tệ của Trung Quốc cũng mất giá với USD khoảng 1,4%; đồng Bath Thái khoảng 5,93%; đồng Won của Hàn Quốc khoảng 3,88%; đồng Yên Nhật cũng đã giảm giá 7,52%... Có thể thấy ngay các nước lớn, nền kinh tế lớn người ta cũng bị ảnh hưởng bởi tỷ giá của đồng USD do chính sách đồng USD của Mỹ.

Tuy nhiên, NHNN vẫn cho rằng tỷ giá là một trong những yếu tố liên quan đến điều hành kinh tế vĩ mô, rất quan trọng. Bởi tỷ giá không chỉ ảnh hưởng đến giá trị đồng tiền và sức mua của người Việt Nam mà còn ảnh hưởng rất nhiều đến các chính sách của Việt Nam, đặc biệt là sự ổn định vĩ mô cũng như là vấn đề kiểm soát lạm phát, vấn đề về tâm lý đến thị trường, niềm tin của nhà đầu tư.

Chính vì thế, NHNN luôn coi trọng các công tác điều hành tỷ giá là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng và tập trung. Trong thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục điều hành theo cơ chế hết sức linh hoạt, đảm bảo làm sao cho điều hành của mình để tỷ giá có thể lên xuống phù hợp với xu thế chung và cũng đảm bảo được mục tiêu đặt ra đó là sự ổn định, đảm bảo hài hòa giữa trạng ngoại tệ luôn luôn duy trì được trạng thái dương cũng như đảm bảo cân đối ngoại tệ cho các nhu cầu hợp pháp của nền kinh tế.

Muốn làm được điều đó thì tất nhiên phải có các công cụ, ngoài công cụ điều hành chính sách tiền tệ nói chung mà NHNN đang thực hiện thì cũng còn những yếu tố khác trong đó rất mong được các cơ quan báo chí truyền thông để làm sao tạo niềm tin cho thị trường và NHNN trong trường hợp cần thiết vẫn phải can thiệp và như vậy vẫn đảm bảo được sự ổn định.

"Tôi mong cũng muốn chúng ta hết sức cố gắng truyền thông để cho doanh nghiệp, người dân luôn luôn thấy điều hành tỷ giá là nhiệm vụ mà Chính phủ rất quan tâm và Thủ tướng điều hành rất quyết liệt, NHNN cũng luôn sử dụng các công cụ một cách tích cực để đảm bảo được mục tiêu cũng như sự ổn định của tỷ giá trong thời gian tới", Phó Thống đốc chia sẻ.