Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thị sát toàn tuyến cao tốc Cần Thơ-Cà Mau trước giờ khánh thành, thông xe kỹ thuật

19-12-2025 - 07:09 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Chiều 18/12, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp thị sát toàn tuyến cao tốc Cần Thơ-Cà Mau trước khi diễn ra lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vào sáng mai, 19/12.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thị sát toàn tuyến cao tốc Cần Thơ-Cà Mau trước giờ khánh thành, thông xe kỹ thuật- Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp thị sát toàn tuyến cao tốc Cần Thơ-Cà Mau ngay trước khi diễn ra lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vào sáng mai, 19/12 - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có chiều dài tuyến chính 110,85 km và 25,85 km tuyến nối, được chia làm 2 dự án thành phần gồm đoạn Cần Thơ - Hậu Giang (37,65 km và 9,25 km tuyến nối) và đoạn Hậu Giang - Cà Mau (73,2 km và 16,6 km tuyến nối) do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư; quy mô 4 làn xe; tổng mức đầu tư 27.523 tỷ đồng.

Đến nay, dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang đã hoàn thành toàn bộ tuyến chính, lắp đặt thiết bị bảo đảm an toàn giao thông để đáp ứng đưa vào sử dụng ngay sau lễ khánh thành.

Dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau đã cơ bản hoàn thành toàn bộ tuyến chính, đủ điều kiện thông xe kỹ thuật toàn tuyến (xe ô tô có thể di chuyển thuận lợi phần lớn chiều dài tuyến trên mặt đường thảm nhựa và một phần trên nền cấp phối đá dăm).

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, hiện nay các đơn vị thi công đoạn Hậu Giang - Cà Mau đang tính toán trên cơ sở tiến độ hợp đồng, xác định rõ các hạng mục đường găng để tập trung xe, máy, trang thiết bị, nhân lực để hoàn thành việc thảm bê tông nhựa, sau đó tập trung hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông, vệ sinh hoàn thiện để sẵn sàng thông xe vào ngày 31/12.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của các đơn vị, nhà thầu cũng như từng cán bộ, kỹ sư, người lao động trên công trường.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thị sát toàn tuyến cao tốc Cần Thơ-Cà Mau trước giờ khánh thành, thông xe kỹ thuật- Ảnh 2.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, an toàn kỹ thuật là yêu cầu cao nhất, không vì bất kỳ lý do nào mà bỏ qua các khuyến cáo của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Phó Thủ tướng yêu cầu, chủ đầu tư phải thông tin rõ ràng, tránh để người dân hiểu nhầm giữa việc khánh thành đoạn Cần Thơ - Hậu Giang để đưa vào sử dụng ngay; và thông xe kỹ thuật đối với đoạn Hậu Giang - Cà Mau để tiếp tục hoàn thiện trước khi đưa vào khai thác.

Ngay cả đoạn Cần Thơ - Hậu Giang, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận phải chỉ đạo nhà thầu rà soát, khẩn trương khắc phục ngay những vấn đề kỹ thuật đã được nêu trong báo cáo của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng, bảo đảm an toàn khi đưa đoạn cao tốc này vào sử dụng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thị sát toàn tuyến cao tốc Cần Thơ-Cà Mau trước giờ khánh thành, thông xe kỹ thuật- Ảnh 3.

Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có chiều dài tuyến chính 110,85 km và 25,85 km tuyến nối, được chia làm 2 dự án thành phần gồm đoạn Cần Thơ - Hậu Giang (37,65 km và 9,25 km tuyến nối) và đoạn Hậu Giang - Cà Mau (73,2 km và 16,6 km tuyến nối) - Ảnh: VGP/LS

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, an toàn kỹ thuật là yêu cầu cao nhất, không vì bất kỳ lý do nào mà bỏ qua các khuyến cáo của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng. Các đơn vị phải khẩn trương hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông, rà soát toàn bộ các vị trí có nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là các điểm khớp nối, tăng cường biển báo, cảnh báo tốc độ, nhất là trong điều kiện lưu thông ban đêm.

Việc đưa công trình vào khai thác chỉ được thực hiện khi đủ điều kiện an toàn, trên cơ sở báo cáo đầy đủ, chịu trách nhiệm của các chủ thể liên quan và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Xây dựng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thị sát toàn tuyến cao tốc Cần Thơ-Cà Mau trước giờ khánh thành, thông xe kỹ thuật- Ảnh 4.

Việc hoàn thành đưa vào sử dụng tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có ý nghĩa vô cùng quan trọng, kết nối thông tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông dọc đất nước từ Cao Bằng đến Cà Mau - Ảnh: VGP/LS

Phó Thủ tướng khẳng định, dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau là công trình trọng điểm, kỳ vọng rất lớn của Chính phủ và người dân.

Việc hoàn thành đưa vào sử dụng tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có ý nghĩa vô cùng quan trọng, kết nối thông tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông dọc đất nước từ Cao Bằng đến Cà Mau.

Tuy nhiên, chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn giám sát không được chạy theo thành tích, không đánh đổi an toàn lấy tiến độ, nhất là trong bối cảnh lưu lượng phương tiện dự báo tăng cao sau ngày 31/12 và dịp Tết Dương lịch.


Theo Minh Khôi

Báo Chính phủ

