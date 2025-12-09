Phó ‘tướng’ của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn khai gì trước tòa?

Ngày 9/12, tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC) cùng 15 đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” , HĐXX đã thẩm tra tư pháp bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga tại phiên tòa ngày 9/12. Ảnh: Tân Châu

Trả lời HĐXX, bà Nga khai nhận từng làm Phó Tổng giám đốc Công ty AIC. Thời điểm xảy ra vụ án, bà Nga đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Quản lý dự án 1 của Công ty AIC. Sau đó, bà Nga thôi việc và thành lập công ty riêng.

“Công ty riêng này có phải là công ty con của Công ty AIC hay không?” – trả lời câu hỏi này của HĐXX, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga nói công ty mà bị cáo thành lập là của bị cáo, không liên quan gì đến Công ty AIC. Bà Nga cũng cho biết đến nay, bà chưa tiếp xúc với luật sư được chỉ định.

Bị cáo này đề nghị HĐXX triệu tập đại diện Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự tham gia phiên tòa.

Thẩm phán Nguyễn Minh Châu (Chủ tọa phiên tòa) thay mặt HĐXX giải thích, rằng bị cáo Nga và gia đình không mời luật sư nên tòa đã chỉ định luật sư bào chữa để bảo đảm quyền lợi cho bị cáo theo đúng quy định. Bị cáo sẽ được tiếp xúc luật sư ngay tại phiên tòa này.

Về đề nghị triệu tập đại diện Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự, HĐXX cho biết, thời gian xét xử còn nhiều. Trong quá trình xét xử, xét thấy cần thiết, HĐXX sẽ triệu tập. Hiện tại đã có các tài liệu thể hiện việc định giá.

HĐXX giải thích thêm: Bị cáo được quyền khiếu nại, nếu thấy kết luận định giá chưa đúng.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga trình bày thêm, rằng bị cáo chưa được tiếp cận hồ sơ vụ án. Bà Nga đề nghị HĐXX xem xét và cho phép photocopy một số tài liệu để nắm rõ nội dung vụ án.

HĐXX khẳng định: Trong quá trình tố tụng, từ khởi tố, kết thúc điều tra, truy tố rồi đưa vụ án ra xét xử kéo dài hơn một năm. Bị cáo có quyền mời luật sư (do bị truy tố theo khoản 3 nên bắt buộc phải có luật sư). Luật sư bào chữa có quyền sao chụp tài liệu trong hồ sơ vụ án. Bị cáo có thể xem hồ sơ tại phiên tòa.

Hoàng Thị Thúy Nga và các bị cáo tại phiên tòa ngày 9/12. Ảnh: Tân Châu.

Theo cáo trạng Viện Kiểm sát công bố tại phiên tòa, bà Hoàng Thị Thúy Nga trên cương vị Trưởng Ban Quản lý và phát triển dự án 1 đã được Nguyễn Thị Thanh Nhàn ủy quyền đại diện Công ty AIC tham gia thực hiện các gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục trên địa bàn TPHCM.

Từ năm 2012 – 2014, bà Nga đã chỉ đạo các nhân viên Công ty AIC sử dụng pháp nhân của nhóm “quân xanh” thuộc hệ sinh thái AIC tham gia dự thầu. Các đối tượng sử dụng các báo cáo tài chính đã được chỉnh sửa của Công ty AIC, đồng thời cho nhân viên Công ty AIC đóng giả là nhân viên công ty tư vấn, chuẩn bị hồ sơ gói thầu cho đơn vị định giá và các Chủ đầu tư...

Bằng thủ đoạn trên, Công ty AIC đã trúng toàn bộ 134 gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục trên địa bàn TPHCM, trong đó có 131 gói thầu gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền là 142 tỷ đồng.

“Hoàng Thị Thúy Nga giữ vai trò đồng phạm giúp sức tích cực cho Nguyễn Thị Thanh Nhàn và phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số tiền thiệt hại của 131 gói thầu lĩnh vực giáo dục" - Cáo trạng khẳng định.