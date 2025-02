Phó vụ trưởng Vụ Đất đai: Không lo đầu cơ khi giá đất nông nghiệp tăng lên, nỗi lo lớn hiện nay là làm sao để không bỏ hoang

Ông Lê Văn Bình, Phó vụ trưởng Vụ Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường nói về lo ngại đầu cơ đất nông nghiệp.

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực mang lại kỳ vọng cho thị trường đất nông nghiệp phát triển. Tuy nhiên, khi giá trị đất nông nghiệp tăng lên cũng có những lo ngại về tình trạng đầu cơ đất, nhất là trong các giai đoạn “sốt đất”.

Tại tọa đàm Bất động sản 2025 - Tìm cơ hội trong thách thức do Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt tổ chức, ông Lê Văn Bình, Phó vụ trưởng Vụ Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng: "Khái niệm đầu cơ cần thay đổi, tôi cho đây là đầu tư. Đối với đất nông nghiệp, giá tăng lên tôi cho rằng đây là nhìn nhận đúng về giá trị vốn có của nó. Đất nông nghiệp tăng do bảng giá 1 phần, mà do người dân thấy giá trị giá đất tăng lên là phần lớn.

Giá đất nông nghiệp tăng lên, người dân sử dụng đất sẽ quý trọng đất hơn, bản thân người ta ý thức đầu tư vốn, bỏ ra công của bồi bổ đất để làm tăng sinh lợi đất, kích thích chuyển dịch đất nông nghiệp người có nhụ cầu mua, dễ tiếp cận hơn".

Phó vụ trưởng Vụ Đất đai cho hay, trước đây, Luật Đất đai trước không cho người không làm nông nghiệp được sở hữu, sử dụng đất nông nghiệp, sở hữu đất trồng lúa, nhưng nay đã có thể được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa. Điều này có thể giúp người dân làm việc ở lĩnh vực khác như công chức, viên chức đam mê có nông nghiệp có thể nhận chuyển nhượng để trồng lúa. Bên cạnh đó, người dân được nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, được gom đất để làm các dự án nông nghiệp.

"Tôi không lo đầu cơ khi giá đất nông nghiệp tăng lên, nỗi lo lớn hiện nay là làm sao để đất nông nghiệp không lãng phí, không bỏ hoang. Khi đất nông nghiệp tăng giá, người ta có thế sử dụng lợi thế đất đai, chăm lo vun vén cho thửa ruộng của mình một cách tốt hơn", ông Bình cho hay.

Đối với lo ngại nhà đầu tư gom đất nông nghiệp. Phó vụ trưởng Vụ Đất đai cho rằng không đơn giản bởi khi gom đất thì phải được nhà nước cho phép đúng quy hoạch, khi thoả thuận đền bù, người dân, doanh nghiệp phải xin nhà nước thoả thuận, khi cơ quan Nhà nước cho phép, họ mới được quyền thoả thuận với người dân.