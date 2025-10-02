Phơi bày chiêu trò của doanh nghiệp thao túng giá cổ phiếu bất động sản

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ra quyết định xử phạt hành chính và áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn liên quan đến hành vi thao túng và mượn tài khoản giao dịch để thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã chứng khoán: AGG).

Thao túng giá cổ phiếu AGG

Trong đó, UBCKNN đã xử phạt ông Hồ Thành Trung (ngụ phường Bình Trưng, TP HCM) với số tiền 1,5 tỉ đồng do có hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Cụ thể, từ 1-12-2020 đến ngày 31-12-2022, ông Trung đã sử dụng 92 tài khoản (bao gồm 4 tài khoản chứng khoán của chính mình, 2 tài khoản chứng khoán đứng tên Công ty CP Quản lý và Đầu tư Trường Giang và 86 tài khoản chứng khoán của 27 nhà đầu tư khác) để liên tục mua, bán, giao dịch cổ phiếu AGG giữa các tài khoản nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu AGG.

Cùng hành vi trên, UBCKNN xử phạt Công ty CP Quản lý và Đầu tư Trường Giang số tiền 3 tỉ đồng.

Cổ phiếu AGG trong giai đoạn bị thao túng giá Nguồn: Fireant

Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 1-12-2020 đến ngày 31-12-2022, Công ty Trường Giang đã ủy quyền cho ông Hồ Thành Trung thực hiện giao dịch chứng khoán, nộp, rút tiền, quản lý và đầu tư chứng khoán đối với 2 tài khoản chứng khoán đứng tên công ty, giúp sức cho ông Hồ Thành Trung sử dụng 92 tài khoản để thao túng giá cổ phiếu AGG.

Nội dung xử phạt đối với người thao túng giá cổ phiếu

Với các hành vi trên và căn cứ theo quy định pháp luật, UBCKNN cho biết ông Hồ Thành Trung sẽ bị cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 2 năm, kể từ ngày 1-10-2025.

Cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán có thời hạn 2 năm, kể từ ngày 1-10-2025.

Đối với Công ty CP Quản lý và Đầu tư Trường Giang sẽ bị cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 2 năm, kể từ ngày 1-10-2025.

Đối với hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch, UBCKNN đã ra quyết định xử phạt hành chính 26 cá nhân và đình chỉ giao dịch 9 tháng.

Ngoài ra, kể từ ngày 1-10, các cá nhân này còn bị cấm giao dịch chứng khoán và cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam trong thời hạn 2 năm.

Công ty Trường Giang có trụ sở tại số 60 Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân Định, TP HCM – cũng là nơi đặt trụ sở của Công ty An Gia.

Kết phiên ngày 1-10, cổ phiếu AGG ở mức 19.350 đồng/cổ phiếu, tăng 25% so với đầu năm 2025.