Phỏng vấn nóng "cha đẻ" bộ phim hot nhất VN hiện tại, vẫn chưa có đối thủ: Nói lý do tại sao không mời em gái Trấn Thành?

Tuy chỉ mới ra rạp được hơn 1 tuần nhưng phim điện ảnh Nhà gia tiên do Huỳnh Lập làm đạo diễn đã thu về hơn 135 tỷ đồng. Thành tích này giúp Huỳnh Lập gia nhập câu lạc bộ trăm tỷ, đồng thời rộng đường thực hiện những dự án mang hơi hướng kinh dị - tâm linh trong thời gian tới.

Trong cuộc chia sẻ mới nhất, Huỳnh Lập thẳng thắn nói về việc bị so sánh với những đạo diễn trăm tỷ khác, đồng thời hé lộ loạt sự kiện kỳ bí trong quá trình thực hiện dự án Nhà gia tiên.

Đổi nữ chính

- Cảm xúc của Huỳnh Lập như thế nào khi “Nhà gia tiên” nhận được sự ủng hộ của khán giả và vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng?

Tôi vui mừng, cảm thấy rất thăng hoa. Nó khiến tôi nhớ lại thời điểm thi Cười xuyên Việt, đó là giai đoạn tôi có sự thăng hoa trong sự nghiệp. Dự án lần này là cột mốc đáng nhớ.

Trong 5 năm qua, tôi đã rèn luyện rất nhiều. Dựa trên sự đánh giá chủ quan của bản thân, tôi thấy mình có sự lên tay. Nói thật, từ lúc phim chiếu đến giờ tôi đọc bình luận từ khán giả rất nhiều, khen chê gì tôi cũng đọc. Tôi nhận ra bản thân còn nhiều thiếu sót nên không dám nhận mình hay, tôi chỉ là đang cố gắng từng ngày.

Có khán giả nói tôi chưa tốt, làm phim còn lê thê, rối rắm. Thực ra thì xem lại bản phim, tôi cũng nhận ra điều này. Tôi mong mọi người cho Huỳnh Lập cơ hội để sửa sai, hoàn thiện bản thân trong dự án kế tiếp.

- Huỳnh Lập từng nói vai nữ chính Mỹ Tiên ban đầu là nhắm đến Uyển Ân và Puka chứ không phải Phương Mỹ Chi. Vậy lý do gì bạn lại thay đổi, không chọn Uyển Ân hay Puka mà trao cơ hội cho Phương Mỹ Chi?

Ban đầu, tôi nhắm đến Puka. Sau khi viết xong đường dây kịch bản, tôi nghĩ mình sẽ giao vai nữ chính cho Puka. Lý do là chị Puka và tôi đã đồng hành cùng nhau qua nhiều dự án rồi, tôi tin chị Puka hiểu và có thể đóng tốt phim do tôi làm đạo diễn.

Nhưng sau đó nghĩ lại, tôi thấy nếu Puka đóng thì nhân vật Mỹ Tiên sẽ có nét trưởng thành. Tôi vào vai anh trai của Puka thì liệu có hợp lý không? Suy tính nhiều, tôi quyết đổi diễn viên, tôi phải hạ số tuổi của nhân vật Mỹ Tiên xuống, chọn diễn viên GenZ để bộ phim mang hơi thở mới.

Thời điểm này, tôi nhắm đến Uyển Ân và Kaity Nguyễn, những diễn viên có thực lực diễn xuất rất tốt. Tuy nhiên, trước khi ngỏ lời mời họ, tôi có cuộc nói chuyện với anh Lý Minh Thắng và được khuyên cho Phương Mỹ Chi casting. Trước đây, anh Thắng từng casting Phương Mỹ Chi và cảm nhận được nguồn năng lượng của cô bé. Thật may, Chi hợp vai và thích kịch bản Nhà gia tiên.

Dẫu vậy, để quay được phim này thì chúng tôi vẫn phải giải quyết nhiều vấn đề, khó khăn nhất là Phương Mỹ Chi phải thuyết phục quản lý hủy và dời lịch trình công việc đã sắp xếp từ trước. Trong vòng 1 tháng quay phim, Phương Mỹ Chi không đi hát. Với ca sĩ đắt show như Chi, tổn thất cũng không ít đâu. Tuy nhiên, cả tôi và Chi đều quyết tâm thực hiện dự án nên mọi thứ giải quyết được hết.

- Một số khán giả cho rằng vì là ca sĩ lấn sân diễn xuất nên nhiều chỗ cần thể hiện nội tâm, Phương Mỹ Chi làm chưa tốt. Huỳnh Lập nói gì về điều này?

Tôi thấy mọi người nhận xét đúng. Phương Mỹ Chi chưa phải là diễn viên chuyên nghiệp, đến chính tôi khi làm việc cùng Chi cũng luôn tìm cách lôi những gì sâu thẳm trong cô bé ra ngoài. Ví dụ như tôi, là diễn viên chuyên nghiệp thì khi quay phim, tôi điều chỉnh, cân đối cảm xúc để cảnh cận sẽ diễn kỹ gương mặt, cảnh toàn thì tập trung diễn hình thể. Còn Phương Mỹ Chi chưa cân đối được, cảnh nào cô bé cũng diễn hết mình, vậy nên quay đến những cảnh gần cuối Chi bị mệt, hao hụt năng lượng quá nhiều.

Ở một số cảnh sự mệt mỏi này hằn lên ánh mắt của Chi luôn. Vậy nên lúc xem phim, khán giả cảm thấy thiếu gì đó, điều này đúng, tôi không phủ nhận. Tuy nhiên, tôi chỉ nghĩ Phương Mỹ Chi thiếu kinh nghiệm diễn xuất thôi, còn tổng thể thì vẫn rất tốt. Đây cũng là lần đầu tiên Chi lấn sân sang phim ảnh và đóng vai chính mà.

- Puka có biết chuyện “bị Huỳnh Lập thay vai nữ chính” không? Puka có nói gì về điều này không?

Chị Puka và tôi đã biết nhau từ rất lâu rồi, chúng tôi hiểu rõ tính cách cũng như lực diễn của đối phương. Lúc mới có ý tưởng kịch bản, tôi nói với chị rằng: Chị ơi hay là làm tiếp nữ chính cho em trong phim tới nha. Nhưng sau khi làm việc với nhiều bên và nói chuyện cùng anh Lý Minh Thắng, tôi thay đổi để nhân vật Mỹ Tiên trẻ hơn, có hơi thở GenZ hơn.

Lúc này, tôi nhắn với chị: Chị ơi, em có điều này muốn nói. Em muốn Mỹ Tiên trẻ hơn xíu. Chị Puka lập tức đáp: Không sao em ơi, em cho chị vai khác đi. Vậy rồi tôi mời chị đóng vai Thím Út và bảo: Vai này hơi cameo lúc đầu thôi chứ về sau có đất diễn lắm.

Chúng tôi vui vẻ với nhau mà, câu chuyện thay nữ chính chỉ là vui thôi.

- Bộ phim này quay vào tháng mấy? Tôi thấy ở cuối phim Puka diễn phân đoạn la hét, lôi kéo rất nặng, thời điểm này Puka đã mang thai chưa?

Phim quay tầm tháng 5 năm ngoái, lúc này chị Puka chưa có thai. Thực sự thì sau buổi premiere, nhiều anh chị em nghệ sĩ cũng hỏi tôi câu này. Mọi người thấy tôi la hét, lôi kéo chị Puka nhiều quá thì hoang mang, lo lắng và liên tục đặt câu hỏi là lúc đó chị Puka có thai chưa. Quay xong phim chị mới nói là có em bé rồi.

Hồi trước Tết, chị Puka cũng đóng webdrama cho tôi. Khi làm phim đó, tôi phải cân đối, sắp xếp để chị Puka chỉ đứng 1 chỗ, không di chuyển hay chạy nhảy gì nhiều.

2 lần gặp "sự cố"

- Tuy “Nhà gia tiên” có doanh thu cao nhưng vẫn có một số ý kiến cho rằng phim hơi dài dòng, lê thê. Nếu cắt bỏ bớt phần kết thì có thể “Nhà gia tiên” đã trọn vẹn, hấp dẫn hơn. Huỳnh Lập nói gì về điều này?

Lúc mới viết kịch bản, tôi thấy chưa đủ đô nếu bộ phim chỉ thiên về tình cảm gia đình. Tôi muốn càng về sau, phim càng đen tối. Trước đây, tôi từng xem phim Ký sinh trùng của Hàn Quốc và thấy hay quá. Lúc mới xem, tôi giữ tâm lý thoải mái, cứ nghĩ rằng đây chỉ là phim hài bình thường nhưng càng về sau càng dữ dội, đen tối. Từ đó, tôi nuôi ý tưởng mình cũng làm một bộ phim có chiều sâu như thế.

Mấy ngày qua, khi đọc bình luận từ khán giả, tôi thấy mọi người nói rằng cứ nghĩ Nhà gia tiên là phim ma hài bình thường, đến khi xem khúc cuối mới vỡ òa. Bản thân tôi là người từng trải qua và chứng kiến những góc tối trong gia đình, điều tôi mang lên phim một phần xuất phát từ thực tế cuộc sống. Có nhiều nhà cũng bị lừa ký di chúc như nhân vật ông nội trong phim, có nhà lại vì tài sản mà anh em tranh chấp, sứt mẻ tình cảm.

Bên cạnh đó, tôi cũng lắng nghe, ghi nhận ý kiến đóng góp từ khán giả. Khen chê gì cũng được, tôi mừng khi khán giả tranh luận về bộ phim. Điều này chứng tỏ Nhà gia tiên đang được quan tâm, thà nói mà doanh thu vẫn tăng, còn hơn là không nói gì mà doanh thu chững lại.

- Tôi có biết chuyện đoàn phim chọn bối cảnh là ngôi nhà cổ hơn trăm tuổi để quay phim. Trong quá trình thực hiện dự án, đoàn phim có gặp “sự cố” kỳ lạ gì không?

Có 2 lần. Tôi không trải qua, chỉ nghe mọi người kể lại. Đoàn phim có những trường đoạn quay vào ban đêm, chúng tôi chia đội make up ra làm 2 team, team A làm thì team B sẽ đi ngủ để lấy sức. Có 1 nhân viên trong team B đang ngủ thì mơ màng thấy ông lão râu tóc bạc phơ, tiến đến bên cạnh gọi: “Dậy đi làm con ơi”.

Sau đó, nhân viên này hốt hoảng chạy vào chỗ quay với gương mặt tái mét. Chúng tôi hỏi có chuyện gì, anh ấy kể lại câu chuyện rồi nhìn quanh trong nhà. Thật kỳ lạ là ông lão trong giấc mơ nhìn giống hệt bức ảnh gia tiên có sẵn trên bàn thờ của căn nhà cổ.

Hay như lần khác, chúng tôi quay cảnh nhân vật Mỹ Tiên lúc nhỏ khóc trong phòng. Chẳng hiểu làm sao mà bé cứ khóc mãi. Người thân có đến dỗ dành thì bé vẫn không chịu nín. Mãi sau, khi quay xong, bé được mẹ đưa ra ngoài thì mới nói là thấy điều “không nên thấy” trong phòng nên mới sợ hãi mà khóc. Lúc này, tôi hơi hoang mang nhưng cũng thầm nghĩ, có khi gia tiên đang giúp mình, muốn bé diễn cảnh khóc thật đạt nên mới làm ra “chuyện như thế”.

- Ngồi đây nói chuyện với Huỳnh Lập, tôi thấy bạn khác xa ấn tượng trên màn ảnh. Huỳnh Lập nhẹ nhàng, chín chắn chứ không ồn ào, náo nhiệt như những gì mọi người vẫn nghĩ. Sự khác biệt này đến từ đâu?

Có thể do các vai diễn trước giờ của tôi luôn ồn ào nên mọi người bị ác cảm là Huỳnh Lập ồn ào. Tôi diễn ồn là vì muốn mọi người tập trung vào nhân vật chứ ngoài đời thực thì tôi không có nhiều năng lượng để ồn như thế.

Tôi bắt đầu các hoạt động nghệ thuật bằng việc làm phim trên YouTube. Sau này, tôi tham gia chương trình Cười xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ và giành chức Quán quân. Lúc đầu, mọi người cũng nói nhiều lắm, khán giả chê tôi là tay ngang, là YouTuber thì không xứng đứng cùng sân khấu với các nghệ sĩ. Áp lực và chỉ trích tôi đối mặt nhiều rồi, chứ không phải khi làm phim điện ảnh mới có.

Từng bước, tôi vượt qua định kiến và đi trên con đường của mình. Tôi nghĩ mình được tổ thương nên mới thuận lợi.

- Việc gia nhập câu lạc bộ đạo diễn trăm tỷ bằng phim “Nhà gia tiên” cũng khiến Huỳnh Lập bị đặt lên bàn cân so sánh cùng những cái tên khác, nhất là trong 2 tháng đầu năm có tới 4 phim Việt thu hơn 100 tỷ đồng. Huỳnh Lập nói sao về điều này?

Việc so sánh là điều hiển nhiên, tôi không ngại chuyện bị so sánh. Trước đây, khi tôi làm phim YouTube, mọi người cũng đã so sánh nhiều rồi. So sánh rồi đưa ra nhận xét là thích hay không thích người này, người kia cũng bình thường luôn. Mọi sự so sánh đều mang tính chất tương đối thôi. Tôi biết, ghi nhận, lắng nghe góp ý để hoàn thiện mình hơn.

- Xin cảm ơn Huỳnh Lập!