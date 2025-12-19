Phỏng vấn nóng ngôi sao sáng nhất U22 Việt Nam - Đình Bắc: "Vô địch trên đất Thái sướng không gì bằng!"

Đình Bắc: "Vô địch trên đất Thái không còn gì bằng:

Tối 18/12, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã có một trận đấu vô cùng cảm xúc gặp U22 Thái Lan trên SVĐ Rajamangala ở chung kết SEA Games 33. Dù bị dẫn trước tới 2 bàn, U22 Việt Nam đã chiến đấu đầy bản lĩnh để lột ngược dòng và giành chiến thắng 3-2 đầy kịch tính. Và như mọi khi, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn là ngôi sao toả sáng nhất trận đấu. Anh thi đấu đầy nhiệt huyết, là chủ nhân của bàn thắng đầu tiên của U22 Việt Nam ở trận chung kết này.

Chia sẻ về cảm xúc khi giành ngôi vô địch SEA Games 33, Đình Bắc dõng dạc hô vang: "Em sướng lắm! Vô địch trên đất Thái không còn gì bằng. Bọn em vô địch đất Indonesia, giờ lại vô địch đất Thái Lan. Bọn em là nhà vua Đông Nam Á.

Bọn em thắng rồi, bọn em vô địch. Các thầy nói với bọn em là nếu không bây giờ thì bao giờ nữa, chúng em đã làm được, vô địch rồi, quá hạnh phúc".

Đình Bắc hạnh phúc ngày vô địch cùng U22 Việt Nam trên đất Thái Lan

Nói về những điều HLV Kim Sang-sik đã dặn dò riêng Đình Bắc khi U22 Việt Nam bị dẫn trước tới 2 bàn, Đình Bắc cho biết: "Thầy bảo em cố gắng chạy, bung hết sức. Em đã cố gắng chạy 200% sức lực của mình hôm nay, chiến đấu vì màu cờ sắc áo, chúng em đã vô địch. Thực sự vô địch trên đất Thái là hạnh phúc".

HLV Kim Sang-sik nắm tay Đình Bắc và dặn dò rất kĩ

Đình Bắc đã có một trận đấu cực kì vất vả nhưng trái ngọt đã đến

Tình huống Đình Bắc bị đối thủ Thái Lan phạm lỗi trong vòng cấm đem về cho U22 quả penalty. Trên chấm 11m, Đình Bắc không hề mắc một sai lầm nào, dứt điểm lạnh lùng gỡ bàn. Nhưng anh không ăn mừng mà lập tức ôm bóng về giữa sân để trận đấu được tiếp tục, bởi U22 Việt Nam khi ấy vẫn đang bị dẫn trước

Trong suốt trận đấu, Đình Bắc gây ấn tượng không chỉ bởi những bức chạy lực lưỡng đầy sức mạnh hay những pha đi bóng lắt léo, những pha va chạm "không ngán" đối thủ nào. Mà anh chàng còn gây chú ý bởi "cái đầu lạnh", tinh thần thép, luôn tập trung hết sức. Ngay cả khi ghi bàn anh cũng không ăn mừng mà vội vã đưa trận đấu tiếp tục, bởi khi đó, U22 Việt Nam vẫn bị dẫn bàn. Chỉ đến khi Lý Đức gỡ bàn thứ hai, thế trận của U22 Việt Nam và U22 Thái Lan cân bằng 2-2, Đình Bắc mới nở nụ cười và làm biểu tượng trái tim ăn mừng.

Đến lúc Thanh Nhàn ghi bàn thứ 3 giúp U22 Việt Nam vươn lên dẫn trước ở hiệp phụ, Đình Bắc đã hướng về khán đài có đông đảo người hâm mộ và người nhà cầu thủ để vái lạy. Anh bày tỏ sự tri ấn sâu sắc: "Cảm ơn người hâm mộ Việt Nam trên sân cũng như theo dõi đội qua màn hình nhỏ, em yêu người hâm mộ rất nhiều".

Đình Bắc quỳ lạy khi U22 Việt Nam có bàn thắng vươn lên dẫn trước 3-2 U22 Thái Lan

Trợ lý tuyển Việt Nam chạy ra đỡ Đình Bắc đứng dậy