Phỏng vấn sao trẻ U22 Việt Nam: "Sáng học online, chiều đá SEA Games 33, tôi vẫn ổn"

Giữa không khí đầy khẩn trương của SEA Games 2025, U22 Việt Nam xuất hiện một gương mặt cực thú vị: Nguyễn Lê Phát - cầu thủ trẻ lần đầu dự SEA Games nhưng… vẫn tranh thủ học đại học online mỗi sáng. Chọn chạy 2 "đường": vừa bóng đá, vừa học hành, Lê Phát mang tinh thần rất Gen Z: đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn.

Chiều 8/12, trong buổi tập của ĐT U22 Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu thứ 2 vòng bảng SEA Games 33, cầu thủ Nguyễn Lê Phát đã có những chia sẻ đầy hào hứng. Nói về lần đầu góp mặt ở đại hội thể thao lớn nhất khu vực, Lê Phát thừa nhận cảm xúc còn nguyên sự run rẩy, bồi hồi: "Tôi rất bất ngờ khi được dự SEA Games. Hồi hộp nhưng vui lắm vì được nằm trong danh sách. Tôi luôn cố gắng từng ngày để xứng đáng với niềm tin của HLV".

Trước mỗi trận đấu, điều Lê Phát nhớ nhất chính là lời nhắc của ban huấn luyện: "HLV luôn dặn phải tự tin, đoàn kết, chắt chiu từng cơ hội". Nói về sự chuẩn bị cho trận gặp U22 Malaysia dự kiến sẽ đầy khó khăn, Lê Phát trả lời đúng chất một cầu thủ trẻ khiêm tốn nhưng quyết tâm cao độ.

"Tôi là cầu thủ trẻ, lần đầu dự SEA Games nên chỉ biết cố gắng học hỏi từ đàn anh. Phải nỗ lực từng ngày để được HLV tin tưởng và trao cơ hội. U22 Malaysia khá mạnh. Nhưng mình phải luôn sẵn sàng để thích ứng ở mọi thời điểm trên sân".

Điều gây tò mò nhất chính là chuyện Nguyễn Lê Phát vẫn duy trì việc học đại học theo hình thức online trong lúc tập trung thi đấu SEA Games 33. Chàng trai trẻ cười chia sẻ: "Cũng không khó khăn gì. Sáng học, chiều tập vẫn ổn. Tôi mới bắt đầu được hai buổi thôi".

Trong đội tuyển U22 Việt Nam có 3 người cùng học: Thanh Nhàn, Xuân Bắc và Lê Phát. Các cầu thủ cho rằng việc lấy bằng đại học là một bước chuẩn bị dài hạn. "Bằng đại học rất có ích cho cầu thủ. Sau này có bằng thì xin việc hoặc làm HLV về thể thao cũng tốt", Lê Phát nói.

Đối mặt với một ĐT Malaysia có lực lượng mạnh hơn, U22 Việt Nam đã có sự chuẩn bị sẵn sàng. Không vòng vo, Nguyễn Lê Phát nói thẳng: "Mục tiêu vẫn là chiến thắng trước Malaysia".

Vào 16h ngày 11/12, ĐT U22 Việt Nam sẽ đối đầu đối thủ U22 Malaysia ở lượt trận cuối bảng B, giành tấm vé đi tiếp ở SEA Games 33.