Phụ nữ thành đạt thường giải quyết "hội chứng khủng hoảng giữa tuần" như thế nào?

Trong khi nửa đầu tuần mới mẻ và đầy hứa hẹn, nửa cuối tuần lại hướng về những ngày nghỉ cuối tuần thì thứ Tư có thể mang lại cảm giác chùng xuống. Bất kể bạn yêu công việc của mình đến đâu, ngay cả những người giỏi nhất trong chúng ta cũng thường gặp phải hội chứng giữa tuần. May mắn thay, có một vài mẹo nhỏ mà phụ nữ thành đạt sử dụng để giúp họ thoát khỏi sự buồn chán và trở lại đúng hướng.

1. Tìm cách thoát khỏi vòng xoáy suy nghĩ

Thoát khỏi vòng xoáy suy nghĩ có thể thực hiện bằng nhiều cách, nhưng cách đơn giản nhất là đi dạo. Nếu bạn thấy rằng sự sa sút giữa tuần của mình có liên quan đến việc bạn đã dành hàng giờ nhìn chằm chằm vào màn hình (máy tính xách tay làm việc, điện thoại, bốn giờ xem Netflix mỗi đêm,...), bạn có thể cần nghỉ ngơi khỏi tất cả các màn hình.

Bạn có thể bắt đầu kết hợp một buổi đi bộ dài hơn vào giữa tuần sau giờ làm việc và thấy rằng nó thực sự nâng cao tinh thần của mình. Kết hợp việc đi bộ với một podcast về sức khỏe hoặc sự nghiệp, và sự kết hợp này luôn là một liều thuốc bổ tốt. Đôi khi, lắng nghe một số lời khuyên về sự nghiệp trong khi máu lưu thông là tất cả những gì bạn cần để cảm thấy sẵn sàng cho ngày hôm sau.

2. Có một số nguồn cảm hứng

Luôn tốt khi có thứ gì đó tiện dụng trong túi để thúc đẩy bạn. Vào những ngày cảm thấy đặc biệt mệt mỏi hoặc căng thẳng, bạn có thể dành năm phút để xem qua bảng mục tiêu của mình để nhắc nhở bản thân. Điều này thúc đẩy bạn nhiều hơn so với việc cuộn mạng xã hội và xem những gì người có ảnh hưởng đang làm như là "giờ giải lao". Thật không may, việc F5 bảng tin liên tục đôi khi lại khiến bạn nhìn thấy những điều buồn tẻ hoặc dâng lên cảm giác so sánh với một ai đó trong list friend của mình, và đương nhiên điều đó sẽ làm tâm trạng của bạn tệ hại hơn.

Khi bạn cảm thấy hoàn toàn bị xáo trộn bởi một nhiệm vụ bất ngờ khác hoặc một cuộc họp không có kế hoạch, việc xem lại bảng cảm hứng sẽ giúp bạn thiết lập và định hình lại ngày hôm đó như một cơ hội để nỗ lực hướng tới việc đạt được những mục tiêu của mình.

3. Sắp xếp một hoạt động mà bạn yêu thích

Đôi khi, chúng ta rơi vào tình trạng suy sụp giữa tuần lặp đi lặp lại nếu chúng ta chỉ lên kế hoạch cho những điều thú vị vào cuối tuần. Có năm ngày ngoài thứ Bảy và Chủ nhật, chúng cũng xứng đáng được yêu thương! Nếu bạn thấy rằng các ngày trong tuần của mình thiếu sự phấn khích và trở nên đơn điệu, hãy thử lên lịch cho một điều gì đó thú vị vào ngày bạn thường xuyên bị sa sút.

Cho dù đó là một lớp học yoga ảo với người hướng dẫn yêu thích của bạn, mua sắm với bạn thân hay chỉ đơn giản là gọi một bữa ăn mà bạn yêu thích, hãy thử thêm một chút niềm vui bên ngoài những ngày cuối tuần.

4. Cố gắng sắp xếp tuần của bạn xung quanh thời điểm bạn làm việc tốt nhất

Quá nhiều dự án hoặc các cuộc họp có thể khiến bạn cảm thấy kiệt sức và bạn chỉ lên kế hoạch cho những điều thú vị vào cuối tuần, bạn có thể bắt đầu sợ hãi các ngày thứ Tư của mình.

Bạn có thể lùi lại một bước và nhận ra rằng mình có một số quyền kiểm soát tình hình. Thay vì có một ngày hoàn toàn chứa đầy một nhiệm vụ mà bạn không thích (hoặc, ngược lại, một ngày không có gì xảy ra), hãy xem liệu bạn có thể điều chỉnh ngày của mình để cân bằng hơn hay không, cho dù đó là chặn nửa ngày khỏi các cuộc họp hoặc lên lịch thời gian tập trung của bạn vào thời điểm phù hợp nhất với bạn. Dù đó là gì, hãy tìm kiếm cơ hội để biến ngày bạn sợ hãi thành ít đau đầu hơn, và bạn có thể thấy rằng sự sa sút giữa tuần của bạn ít phổ biến hơn nhiều.

5. Tự thưởng cho bản thân một món quà

Có lẽ đây là mẹo yêu thích mà ai cũng muốn. Nếu sự sa sút trong ngày làm việc của bạn đến và đi tùy thuộc vào khối lượng công việc của bạn và nó không phải là chuyện hàng tuần, đôi khi, cách tốt nhất để lấy lại tinh thần là tự thưởng cho bản thân. Cho dù đó là chạy đến Starbucks để mua một cốc cà phê hơn 100 nghìn đồng cực kỳ sang chảnh hay mua món tráng miệng sau bữa tối, bạn xứng đáng với điều đó.

Nếu đồ ăn không phải là phần thưởng bạn lựa chọn, hãy tìm ra điều gì sẽ mang lại cho bạn một chút hạnh phúc và hãy thực hiện nó! Không có gì xấu hổ khi tìm một lý do bên ngoài để mang lại một chút niềm vui vào tuần làm việc của bạn.

6. Đánh giá lý do tại sao bạn bị sa sút

Mặt khác, nếu bạn đã thử một số mẹo trên và vẫn cảm thấy sa sút hầu hết các tuần hoặc nhiều ngày mỗi tuần, có thể đã đến lúc xem xét kỹ hơn những gì đang xảy ra. Có thể bạn cần nhiều ranh giới hơn trong công việc, đã vượt quá vai trò hiện tại của mình hoặc cần yêu cầu nhiều hỗ trợ hơn từ những người còn lại trong nhóm của bạn.

Hoàn toàn bình thường khi có một số tuần tốt hơn những tuần khác, nhưng cảm thấy buồn chán hoặc sợ hãi thường xuyên hơn trong tuần làm việc là dấu hiệu cho thấy có điều gì đó cần thay đổi. Hãy dành thời gian suy nghĩ về điều gì có thể là cốt lõi của vấn đề và sau đó sắp xếp một cuộc họp với người quản lý của bạn để xem có thể làm gì, đặt một kỳ nghỉ để nghỉ ngơi rất cần thiết hoặc tự hỏi liệu đã đến lúc chuyển sang một vai trò mới chưa.

Tự phản ánh không bao giờ là dễ dàng, nhưng bạn nợ bản thân mình việc cải thiện hạnh phúc trong tuần và nói lời tạm biệt với sự sa sút giữa tuần của bạn.