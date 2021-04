Phụ nữ tỉnh giấc vào ban đêm có nguy cơ chết trẻ cao gấp đôi, làm theo các cách này có thể giảm nguy cơ

Các nhà nghiên cứu dẫn đầu bởi Đại học Adelaide, Úc, đã tiến hành nghiên cứu trên 8.000 người tham gia bao gồm cả nam giới và phụ nữ. Họ xem xét "tình trạng tỉnh táo vô thức" trong đêm mà mọi người đều trải qua. Cơ thể có khả năng buồn ngủ và chìm vào giấc ngủ để phản ứng với các tình huống nguy hiểm tiềm ẩn, chẳng hạn như tiếng ồn, cơn đau, nhiệt độ và ánh sáng. Nhưng nếu mắc triệu chứng ngưng thở khi ngủ, bạn cũng có thể rơi vào trạng thái tỉnh táo vô thức. Theo các nhà nghiên cứu, nếu thường xuyên thức giấc vào ban đêm thì nhiều khả năng có liên quan đến huyết áp và các vấn đề sức khỏe khác.

Tỉnh giấc vào ban đêm bị bệnh gì ? Những người tham gia nghiên cứu được theo dõi 6-11 năm và được đeo máy theo dõi giấc ngủ mỗi đêm.

Một nghiên cứu đã tiết lộ rằng phụ nữ thức dậy vào ban đêm có nguy cơ chết trẻ cao gấp đôi.

Tác giả chính của nghiên cứu, phó giáo sư Mathias Baumert và các đồng nghiệp phát hiện ra rằng phụ nữ thức dậy vào ban đêm ít hơn nam giới. Thế nhưng, việc phụ nữ thức dậy vào ban đêm lại có ảnh hưởng lớn hơn, đặc biệt là đối với nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch - bao gồm các tình trạng ảnh hưởng đến tim hoặc mạch máu, chẳng hạn như đột quỵ hoặc đau tim.

Những phụ nữ thức dậy vào ban đêm nhiều nhất (6,5% thời gian ngủ cả đêm của họ) có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch cao hơn từ 60-100% (gấp đôi) so với những phụ nữ có giấc ngủ ngon vào ban đêm.

Nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch của họ là 12,8% so với 6,7%. Nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân cũng tăng từ 20 đến 60%. Nhìn chung, tỷ lệ này ở phụ nữ tăng từ 21% lên 31,5%.

Ở nam giới, những người thức dậy nhiều nhất có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch hoặc bất kỳ nguyên nhân nào là 13,4% và 33,7%, so với 9,6% và 28% ở nam giới không thức dậy thường xuyên.

Kết quả được công bố hôm thứ Ba trên Tạp chí Tim mạch Châu Âu.

Đồng tác giả Dominik Linz, phó giáo sư khoa tim mạch tại Trung tâm Y tế Đại học Maastricht (Hà Lan), cho biết vẫn chưa rõ tại sao lại có sự khác biệt giữa nam và nữ nhưng rất có thể sự khác biệt trong cách cơ thể phản ứng với việc bị đánh thức vào ban đêm là một nguyên nhân.

Ông nói: "Mặc dù tuổi tác không thể thay đổi, nhưng chỉ số BMI và chứng ngưng thở khi ngủ có thể được điều chỉnh và có thể là một mục tiêu thú vị để giảm gánh nặng kích. Liệu điều này có chuyển thành nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn hay không còn phải nghiên cứu thêm. Đối với tôi là một bác sĩ, gánh nặng kích thích cao giúp xác định những bệnh nhân có thể có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn. Chúng ta cần khuyên bệnh nhân chăm sóc giấc ngủ và thực hiện 'vệ sinh' giấc ngủ tốt. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn vào ban đêm, giảm cân và điều trị chứng ngưng thở khi ngủ cũng có thể giúp giảm gánh nặng kích thích".

Nghiên cứu được thực hiện chủ yếu ở người da trắng và do đó không thể ngoại suy cho toàn bộ dân số. Những người tham gia cũng lớn tuổi hơn, với độ tuổi trung bình trên 65 tuổi.

Đây không phải là lần đầu tiên nghiên cứu chỉ ra mối liên hệ giữa giấc ngủ kém và tăng nguy cơ tử vong do các biến cố tim mạch, chẳng hạn như đột quỵ hoặc suy tim và các nguyên nhân khác.

Thức dậy vào ban đêm bị bệnh gì? Giáo sư Borja Ibáñez, giám đốc nghiên cứu lâm sàng tại Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III, Madrid, mặc dù không tham gia vào nghiên cứu, nhưng nhận xét rằng sự gián đoạn trong "đồng hồ cơ thể", được đặt tên theo y học là nhịp sinh học, có thể dẫn đến sự tích tụ chất béo trong động mạch. Điều này có thể giải thích nguy cơ mắc các vấn đề tim mạch cao hơn ở những người có giấc ngủ kém chất lượng.

Ông và các đồng nghiệp viết: "Mặc dù mối quan hệ giữa giấc ngủ và bệnh tim mạch vẫn còn được nghiên cứu trong những năm tới, nhưng nghiên cứu này cung cấp bằng chứng chắc chắn về tầm quan trọng của chất lượng giấc ngủ đối với sức khỏe tim mạch tốt hơn. Điều còn phải xác định là liệu một biện pháp can thiệp nhằm cải thiện chất lượng giấc ngủ có thể làm giảm tỷ lệ mắc các biến cố tim mạch và tỷ lệ tử vong hay không".

Theo Thesun