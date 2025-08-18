Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ở tuổi trung niên, nhiều phụ nữ vẫn loay hoay giữa việc nuôi con, chăm sóc cha mẹ và giữ cho cuộc sống gia đình ổn định. Nhưng nếu không chuẩn bị từ bây giờ, tuổi 60 trở đi có thể là quãng thời gian nhiều áp lực tài chính.

Dưới đây là 5 khoản quỹ thiết yếu giúp bạn sống nhàn, đủ đầy và an tâm khi bước vào giai đoạn sau của cuộc đời.

1. Quỹ hưu trí – bảo đảm thu nhập ổn định

Phụ nữ trung niên nên có 5 khoản quỹ này để sống nhàn sau tuổi 60- Ảnh 1.

- Mục đích: Tạo nguồn thu cố định khi không còn làm việc toàn thời gian.

- Cách thực hiện: Trích ít nhất 15–20% thu nhập hàng tháng vào tài khoản tiết kiệm dài hạn hoặc sản phẩm bảo hiểm đầu tư an toàn.

- Gợi ý: Nếu bắt đầu từ tuổi 40, chỉ cần đều đặn 3–5 triệu/tháng, sau 10 năm bạn sẽ có khoản dự phòng đáng kể.

2. Quỹ chăm sóc sức khỏe – đầu tư cho tuổi già khỏe mạnh

- Mục đích: Trang trải viện phí, thuốc men, khám định kỳ.

- Cách thực hiện: Gửi tiết kiệm hoặc mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm sức khỏe có quyền lợi dài hạn.

- Gợi ý: Mỗi tháng dành khoảng 5–10% thu nhập. Khi sức khỏe tốt, số dư này vẫn sinh lãi.

3. Quỹ trải nghiệm & du lịch – giữ tinh thần trẻ lâu

Phụ nữ trung niên nên có 5 khoản quỹ này để sống nhàn sau tuổi 60- Ảnh 2.

- Mục đích: Dành cho những chuyến đi, hoạt động thư giãn, trải nghiệm mới.

- Cách thực hiện: Gom tiền từ các khoản thưởng, tiền lẻ tiết kiệm được, hoặc chia sẵn 3–5% thu nhập hàng tháng.

- Gợi ý: Một khoản quỹ như vậy giúp bạn tránh “đụng” vào tiền hưu trí khi muốn tận hưởng cuộc sống.

4. Quỹ khẩn cấp – tấm đệm chống rủi ro

- Mục đích: Dùng trong các tình huống bất ngờ như mất việc, sửa nhà, hỗ trợ gia đình.

- Cách thực hiện: Để riêng tương đương 6 tháng chi phí sinh hoạt trong tài khoản dễ rút.

- Gợi ý: Tránh đầu tư rủi ro với khoản này, ưu tiên tính thanh khoản cao.

5. Quỹ cho sở thích cá nhân – giữ niềm vui sống

Phụ nữ trung niên nên có 5 khoản quỹ này để sống nhàn sau tuổi 60- Ảnh 3.

- Mục đích: Chi cho những đam mê như làm vườn, học nấu ăn, sưu tầm đồ thủ công…

- Cách thực hiện: Mỗi tháng để riêng một khoản nhỏ, ví dụ 500.000 – 1.000.000 đồng.

- Gợi ý: Đây là khoản giúp bạn luôn có động lực và cảm thấy cuộc sống đáng giá.

Tỉ lệ chia thu nhập gợi ý cho phụ nữ trung niên

- 20% – Quỹ hưu trí

- 10% – Quỹ sức khỏe

- 5% – Quỹ trải nghiệm & du lịch

- 15% – Quỹ khẩn cấp

- 5% – Quỹ sở thích cá nhân

- 45% – Chi phí sinh hoạt & nuôi con.

Theo Thảo Nguyễn

Phụ nữ số

