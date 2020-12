Phú Quốc lên thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam, liệu cơn sốt đất có quay lại?

Ngày 9/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chính thức thông qua nghị quyết thành lập TP Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang. Sau khi thành lập, TP Phú Quốc có diện tích tự nhiên là 575,29km2, quy mô dân số là 177.540 người và được phân thành 9 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: phường Dương Đông, phường An Thới và 7 xã: Hàm Ninh, Dương Tơ, Gành Dầu, Bãi Thơm, Cửa Dương, Cửa Cạn, Thổ Châu.

Trong đó, phân khu đô thị Dương Đông rộng 2.518ha được xác định là đô thị trung tâm của đảo Phú Quốc. Dự kiến đến năm 2030, đô thị Dương Đông sẽ có dân số 240.000 người, trong đó dân di cư từ đất liền ra khoảng 183.000 người, khách du lịch lưu trú khoảng 12.000 người.

Phân khu đô thị An Thới rộng 1.022ha được định hướng trở thành đô thị cảng quốc tế, là đầu mối kỹ thuật và trung tâm tiếp vận phi thuế quan, đồng thời là trung tâm thương mại, du lịch. Ngoài ra, phân khu đô thị An Thới còn có các khu công nghiệp nhẹ, trung tâm văn hóa, di tích lịch sử gắn với truyền thống lâu đời của người dân địa phương. Dự báo đến năm 2030, đô thị An Thới sẽ có trên 70 ngàn dân.

Thông tin Phú Quốc được quy hoạch lên thành phố thực chất đã tác động lên thị trường BĐS Phú Quốc từ đầu năm 2019. "Tại Phú Quốc, sau một thời gian dài chững lại do hoãn thông qua luật Đặc khu, khi có thông tin về chủ trương thành lập thành phố Phú Quốc, lượt truy cập từ mức 10.000 lượt tìm kiếm tháng 1/2019, tăng vọt lên mức 30.000 lượt tháng 4/2019" - ông Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan nhận định.

Tuy nhiên, những tháng cuối năm 2019 thông tin Phú Quốc lên thành phố mới ở giai đoạn manh nha nên chưa đủ lực hút kéo nhà đầu tư trở lại. Trong bối cảnh đó, thị trường BĐS nghỉ dưỡng bước vào cuộc "đại suy thoái" khi dịch Covid-19 xuất hiện trong nửa đầu năm 2020.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Trần Như Trung - Tổng giám đốc EDGE cho biết trong năm 2020 thị trường BĐS Phú Quốc đã có sự trồi sụt đáng kể. Nếu như đợt tháng 3, số lượng khách hàng quan tâm đến BĐS Phú Quốc giảm đến 50% so với giai đoạn năm 2019 thì bước sang tháng 10 lượng khách hàng quan tâm đến BĐS Phú Quốc bỗng tăng đột biến lên 10%.

Đánh giá về triển vọng thị trường BĐS Phú Quốc, ông Nguyễn Văn Đính - Phó chủ tịch Hội môi giới BĐS Việt Nam cho biết ngay sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, phân khúc phục hồi đầu tiên là BĐS nghỉ dưỡng. Tại Phú Quốc, thị trường có thêm lực đẩy rất lớn khi trở thành thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam. Hai lực đẩy này như hai mũi tên đẩy BĐS Phú Quốc đi nhanh hơn so với các thị trường BĐS nghỉ dưỡng khác.

Tuy nhiên, khi nói về "cơn sốt" tại Phú Quốc ông Đính cho rằng thị trường sẽ khó có sự sốt nóng như cách đây 2 năm. Nhà đầu tư đã khôn ngoan hơn rất nhiều, thị trường cũng đã đi qua những mức đỉnh của nóng sốt chính vì thế mặc dù được thúc đẩy bởi những thông tin tích cực nhưng thị trường cũng tăng trưởng trong sự bền vững hơn.

Thực tế cho thấy, thời gian gần đây bất động sản Phú Quốc đang có một cuộc "chạy đau "âm thầm với tiến trình lên thành phố. Trong Hội nghị xúc tiến đầu tư tháng 7 vừa qua, đã có 18 nhà đầu tư mới với 20 dự án có tổng số vốn 43.385 tỉ đồng vừa được UBND tỉnh này trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Sang tháng 8, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc tiếp tục công bố danh mục 3 dự án kêu gọi đầu tư bổ sung trên địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang năm 2019, với tổng vốn đầu tư hơn 4.850 tỉ đồng.

Hiện nhiều dự án ven biển khu vực Bãi Trường ở Phú Quốc đã có QĐ 1/500 đang cần tìm nhà hợp tác đầu tư. Nhiều nhóm nhà đầu tư, doanh nghiệp BĐS lớn cũng đã được thành lập để tìm kiếm những dự án đã hoàn thành quy hoạch chi tiết trước đó để đầu tư. Hiện tại quỹ đất ven biển ở Phú Quốc không còn nhiều nên việc tìm kiếm dự án đầu tư đón đầu thông tin huyện đảo lên thành phố trong thời gian tới.

Chia sẻ với truyền thông, TS Trần Hữu Hiệp cũng từng nhấn mạnh trong khi đặt niềm tin cho tương lai cũng cần nhìn nhận những "điểm yếu, điểm nghẽn" đang cản trở và dự báo các thách thức khi đảo tăng tốc. Quy hoạch tốt là rất cần để làm công cụ quản lý tốt; những hạn chế trong quản lý đầu tư, xây dựng, đất đai trên đảo thời gian qua, bộ mặt đô thị, hệ lụy về môi trường, xử lý rác thải, nước thải… cần phải được giải quyết triệt để.

"Thách thức còn vượt ra ngoài phạm vi đảo, đó là các vấn đề pháp lý, cơ chế vận hành một TP đảo đầu tiên của cả nước. Pháp luật hiện hành chỉ xác định mô hình chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn mà không có chính quyền "TP biển đảo". Chưa có tiêu chí nào minh định rõ ràng "TP đảo" phân biệt với "TP đất liền" - TS Hiệp nhận định.