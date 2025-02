Phú Thị Riverside kích hoạt đường đua BĐS Thủ đô năm 2025

Sức hút nhờ tiềm năng vượt trội

Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Gia Lâm đã hoàn thành 31/31 tiêu chí thành lập quận. Về tiêu chuẩn, đã đảm bảo đạt 5/5 tiêu chuẩn thành lập quận và 4/4 tiêu chuẩn thành lập phường theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Dự kiến đến tháng 4, Thành ủy Hà Nội sẽ xem xét báo cáo tiến độ thực hiện đề án lên quận của huyện Gia Lâm, đưa huyện này lên quận trong năm 2025 như dự kiến.

Khi Gia Lâm chính thức lên quận, nơi đây sẽ nhận được sự đầu tư lớn về phát triển hạ tầng, đô thị đồng bộ từ Thành phố. Bất động sản "quận mới" sẽ là khu vực được hưởng lợi lớn từ bước ngoặt này. Trong đó, những dự án đô thị hiện đại như Phú Thị Riverside được đánh giá sẽ mang đến tiềm năng tăng giá cao và bền vững theo thời gian.

Phú Thị Riverside là dự án khu đô thị của Chủ đầu tư PC1, do SGO Land làm tổng đại lý phân phối. Dự án sở hữu một mặt bám theo dòng sông Thiên Đức với 500m mặt sông tự nhiên, một mặt tiếp giáp đường Phú Thị, gần kề Quốc lộ 17 đi Bắc Ninh, cách đường Quốc lộ 5A 2km, dễ dàng tiếp cận vào mạng lưới cao tốc, metro quốc gia và chỉ mất 20 phút để kết nối với trung tâm thành phố. Sắp tới, khi 3 cây cầu vượt Sông Hồng hoàn thành sẽ thu hẹp khoảng cách từ dự án tới trung tâm quận Hoàn Kiếm chỉ còn hơn 15 phút di chuyển.

Tiềm năng sinh lời của Phú Thị Riverside được bảo chứng bởi vị trí giao thương sầm uất, nằm trong khu dân cư lâu đời đông đúc, gần kề khu công nghiệp Phú Thị nhộn nhịp, mang tới tiềm năng kinh doanh các loại hình dịch vụ phụ trợ khu công nghiệp và cho dòng tiền ngay, mà không cần chờ đợi cơ hội trong tương lai. Dự án cũng được chú ý nhờ tầm view sông xanh mát, hệ tiện ích hiện đại đồng bộ và mật độ xây dựng thấp, chỉ hơn 30%, 100% sản phẩm có sân vườn sau, phù hợp với cả nhu cầu an cư.

Dù chưa chính thức ra mắt nhưng ngay từ cuối năm ngoái, Phú Thị Riverside đã nhận được sự quan tâm tới từ hàng chục đại lý và hàng trăm khách hàng tại khu vực Thủ đô. Đến ngày 13/02, trở lại thị trường sớm sau kỳ nghỉ Tết, sự kiện kick off dự án Phú Thị Riverside đã thu hút 500 chuyên viên kinh doanh đến từ 10 đại lý phân phối bất động sản uy tín, cùng đại diện 3 ngân hàng: Vietinbank, TPbank và MBBank, tạo nên không khí bùng nổ, kích hoạt thị trường bất động sản bước vào chu kỳ mới.

Ông Đinh Thế Quỳnh - đại diện tổng đại lý phân phối SGO Land chia sẻ: "Sự xuất hiện của Phú Thị Riverside chính là điểm sáng trên thị trường đầu năm 2025, không chỉ bổ sung nguồn cung cho phân khúc thấp tầng ven đô mà còn mở ra cơ hội lớn cho các nhà đầu tư nắm bắt thời điểm "vàng" khai sinh "quận mới" Gia Lâm. Dự án cũng được hưởng lợi lớn nhờ hạ tầng khu vực với việc khởi công cụm công nghiệp Phú Thị và 3 cây cầu bắc qua sông Hồng trong năm nay. Đây sẽ là điểm đến lý tưởng không chỉ cho các khách hàng có nhu cầu ở thực, mà còn mang tiềm năng kinh doanh sinh lời bền vững cho các nhà đầu tư".

Số lượng sản phẩm có hạn

Phú Thị Riverside cung cấp ra thị trường chỉ 182 sản phẩm thấp tầng, cơ cấu diện tích lý tưởng từ 70m2 đến 100m2, bàn giao theo tiêu chuẩn xây thô, hoàn thiện mặt ngoài. Cả dự án được chia ra làm 3 phân khu.

Phú Thị Riverside sở hữu vị trí đắt giá với tiềm năng sinh lời cao.

Thứ nhất là phân khu Hoàng Giang Villas với 22 sản phẩm biệt thự ven sông, mang đến sự đẳng cấp và an yên với tầm view trực diện sông Thiên Đức. Đây là nơi an cư lý tưởng cho giới tinh hoa muốn thưởng ngoạn cuộc sống giữa thiên nhiên xanh.

Thứ hai là phân khu Thịnh Giang Shopvillas, nằm tiếp giáp công viên và trung tâm thương mại, gần kề 3 khối nhà ở xã hội. Phân khu bao gồm 111 sản phẩm Shopvillas được thiết kế tối ưu, kết hợp hoàn hảo giữa không gian sống và kinh doanh, đáp ứng nhu cầu vừa ở vừa kinh doanh ngay trong một căn nhà.

Thứ ba là Nhật Giang Shophouse, bao gồm 49 sản phẩm, tọa lạc tại mặt tiền được liên xã Phú Thị sắp mở rộng, Nhật Giang Shophouse có chức năng như một trung tâm giao thương sầm uất, nơi kết nối các doanh nghiệp và cộng đồng, phù hợp các các loại hình kinh doanh đa dạng.

Phú Thị Riverside sở hữu 0,5km tiếp giáp mặt sông Thiên Đức

Chị Đặng Thị Vân Anh, nhà tư vấn đầu tư bất động sản có thâm niên tại Hà Nội bày tỏ: "Rất lâu rồi thị trường mới có một dự án ven đô sở hữu nhiều ưu thế hấp dẫn như vậy. Từ sản phẩm cho tới quy hoạch, vị trí đều mang tới tiềm năng sinh lời cao. Đáng chú ý là số lượng sản phẩm có giới hạn, chỉ hơn 100 căn, trong khi lượng khách hàng quan tâm là rất lớn. Sắp tới khi dự án chính thức ra mắt chắc chắn sẽ hết hàng nhanh chóng và tạo ra tiếng vang lớn trên thị trường."

