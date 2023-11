Phú Xuân City – Khu đô thị tại Huế tiên phong nói không với lũ

Phú Xuân City tiếp giáp 4 đường lớn, phía Bắc giáp đường Nguyễn Lộ Trạch, chợ Cống mới và khu dân cư; phía Nam giáp đường Hoàng Lanh, khu hành chính tập trung tỉnh Thừa Thiên - Huế và quảng trường Văn hóa Huế; phía Đông giáp đường Võ Nguyên Giáp (100m) - tuyến đường được đầu tư hiện đại bậc nhất khu An Vân Dương; phía Tây giáp đường Dương Khuê, chung cư Aranya và chung cư Xuân Phú. Hiện nay đường Võ Nguyên Giáp và Tố Hữu đã được nâng cao cốt nền đường nên kể cả trong mùa mưa lũ cư dân dự án vẫn có thể kết nối giao thông thuận lợi với trung tâm thành phố.

Dự án có cốt nền cao ráo, cao độ san nền trung bình là +3,1m và cao nhất là +3,4m ở nút giao trung tâm dự án. Hạ tầng giao thông tại dự án được quy hoạch đồng bộ để đảm bảo không bị ngập úng do lũ lụt và mưa bão gây ra. Với quy mô 8,4 ha, dự án có 167 căn nhà ở các loại, trong đó có 39 căn biệt thự đơn lập, 128 căn nhà ở liền kề kết hợp dịch vụ và 2 khối nhà ở cao 19 tầng kết hợp thương mại dịch vụ (shophouse). Đầy đủ các tiện ích như: rạp chiếu phim, bể bơi bốn mùa, phòng Gym, Spa, khu ẩm thực, khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em và người lớn,… Lấy cảm hứng từ kiến trúc mang phong cách tân cổ điển, Phú Xuân City mang lại vẻ đẹp vừa quyền quý, sang trọng nhưng vẫn phóng khoáng và tươi trẻ. Với lối kiến trúc này, dự án không những mang tính thẩm mỹ cao mà còn mang lại kết cấu vững chắc cho khối nhà.

Mỗi khi mùa mưa bão đến, nhiều cư dân lại cuống cuồng đưa ôtô đi đỗ chỗ cao ráo tránh nước lũ. Chiều tối 14/11/2023, nhằm bảo vệ tài sản trước khi lũ sông Hương ập về, nhiều người nhanh chóng đưa được xe lên các điểm cao như cống Phát Lát trên đường Tố Hữu nhưng có người lại ngậm ngùi vì chậm chân. Đây cũng không phải là lần đầu tiên các cư dân ở đây phải đau đầu mỗi khi lũ về.

Cốt nền cao ráo nên ôtô không sợ ngập lụt. Ảnh chụp vào ngày 15-11

Tuy nhiên, đối với cư dân dự án khu đô thị Phú Xuân City tại khu quy hoạch LK7, BT1, OTM1 và OTM2 thuộc Khu A – Đô thị mới An Vân Dương ở phường Xuân Phú và An Đông (TP Huế), do Công ty Cổ Phần đầu tư Bất động sản Phú Xuân làm chủ đầu tư thì lại khác. Mặc cho lũ năm nay lớn hơn năm 2020 nhiều nhưng họ vẫn không lo xe cộ, tài sản bị ngập; hoàn toàn yên tâm cho tài sản của mình khi sống tại Phú Xuân City.

Dù ở thời điểm đỉnh lũ, xung quanh ngập nhưng Phú Xuân City Huế vẫn không thể ngập

Vào chiều tối 15-11, khi đỉnh lũ sông Hương đạt 4,34 m thì các tuyến đường nội bộ của dự án Phú Xuân City vẫn không bị ngập nước.

Trước tình hình lũ lên bất ngờ và nhanh chóng, ngay trong đêm ngày 14/11/2023, Ban QLDA Phú Xuân City đã gấp rút chỉ đạo lực lượng bảo vệ mở cửa dự án để người dân từ các chung cư lân cận (như chung cư Aranya, chung cư Xuân Phú, chung cư Vicoland) và các khu vực xung quanh di chuyển một số lượng lớn phương tiện đi lại của mình vào khu vực dự án để tránh lũ lụt, ngập úng, hạn chế tối đa các thiệt hại về tài sản cho người dân. Sau khi nước lũ đã rút, người dân đến tại dự án nhận lại tài sản của mình, toàn bộ phương tiện của mọi người khi để tại Phú Xuân City đều được an toàn.

Ban QLDA Phú Xuân City hy vọng rằng với hành động nhỏ của mình có thể giúp người dân nơi vùng lũ hạn chế được phần nào những thiệt hại về mặt tài sản trong đợt lũ lịch sử này.

