Phú Yên đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển

HĐND tỉnh Phú Yên đã tổ chức kỳ họp chuyên đề để thông qua quyết định chủ trương đầu tư dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh này (đoạn kết nối huyện Tuy An - TP.Tuy Hòa).



Trình bày tờ trình, ông Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên cho hay, dự án có điểm đầu từ đường dẫn phía bắc cầu An Hải (thuộc xã An Ninh Đông, huyện Tuy An), điểm cuối tại Trung tâm An điều dưỡng Tàu ngầm Hải quân (xã An Phú, TP. Tuy Hòa) với chiều dài khoảng 14,2 km.

Đây là công trình nhóm A, nền đường rộng 42m, tốc độ thiết kế 50-80km/h. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 3.428 tỷ đồng, trong đó vốn Trung ương là 2.000 tỷ đồng.

Theo Quy hoạch chi tiết đường bộ ven biển Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Phú Yên có chiều dài khoảng 132,5 km.

Hiện, địa phương đã đầu tư hoàn thành được 95,5 km, phần còn lại khoảng 37 km chưa đầu tư theo quy hoạch.

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Phú Yên đã bố trí khoảng 600 tỷ đồng để đầu tư khoảng 6 km và đang xúc tiến vay vốn ODA để đầu tư cầu và đường dẫn khoảng 5 km đầu tuyến.

Phần còn lại khoảng 26 km chưa đầu tư nên chưa thật sự phát huy hiệu quả, nhất là việc khai thác các nguồn lực đất đai khu vực ven biển của tỉnh.

Còn bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên cho rằng, việc hoàn chỉnh tuyến ven biển đi qua địa phận tỉnh nhằm tạo động lực thu hút các dự án khu vực ven biển, nhất là các dự án du lịch gắn với các danh thắng cấp quốc gia Đầm Ô Loan, Ghềnh Đá Đĩa, quần thể Hòn Yến…

Trong đó, có thể phát triển quỹ đất thương mại, dịch vụ, đô thị… để góp phần tạo nguồn thu ngân sách lớn của tỉnh và tạo liên kết với trục giao thông ven biển nối Bình Định - Phú Yên - Khánh Hòa để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các địa phương ven biển.