Phường chỉ bằng 0,4% diện tích Singapore sẽ là "thủ phủ tài chính, dịch vụ cao cấp"

Mới đây, tại Đại hội Đảng lần thứ nhất của phường Sài Gòn (TP HCM), Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh phường Sài Gòn có nhiều lợi thế để thực hiện các mục tiêu của thành phố; theo 3 hành lang, 5 trụ cột gồm công nghiệp; thương mại, dịch vụ và du lịch; trung tâm tài chính quốc tế; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; giáo dục và y tế.

Theo Chủ tịch TP HCM, trong nhiệm kỳ tới, Sài Gòn được định vị giữ vai trò là thủ phủ tài chính và dịch vụ thương mại cao cấp của thành phố , khai thác lợi thế vị trí trung tâm, môi trường đầu tư thuận lợi và các giá trị đặc trưng.

Phường sẽ là nơi thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tập đoàn tài chính, ngân hàng, khách sạn và dịch vụ cao cấp trong và ngoài nước. Do đó, địa phương phải tạo điều kiện và có giải pháp để phát triển và nâng cao chất lượng các dịch vụ tài chính, ngân hàng và các dịch vụ đi kèm.

"Phường Sài Gòn là một tế bào đặc biệt trong định hướng phát triển siêu đô thị quốc tế của TP HCM", ông Được nói.

Phường Sài Gòn chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ 1/7. Đây là phường trung tâm của TP HCM, được sắp xếp trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Bến Nghé và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đa Kao, phường Nguyễn Thái Bình.

Phường Sài Gòn giới hạn bởi các tuyến đường Hoàng Sa, Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Văn Kiệt, Tôn Đức Thắng và kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, với diện tích hơn 3km2 và hơn 47.000 người. Diện tích này tương đương khoảng 0,4% diện tích của Singapore.

TP HCM có lịch sử quản lý hành chính hơn 300 năm, từ năm 1698 khi Nguyễn Hữu Cảnh lập nên phủ Gia Định. Trải qua thời gian đó, nơi đây có nhiều tên gọi khác nhau dùng để chỉ toàn bộ vùng đất hoặc một khu bộ phận như Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định, Bến Nghé, Phan Yên, Phiên An. Trong đó, Sài Gòn là tên gọi phổ biến nhất trong quản lý hành chính cũng như đời sống văn hóa cộng đồng.