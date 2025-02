Thông tin về việc Pi Network sẽ mở mạng vào khoảng 15h ngày 20/2/2025 đã làm dấy lên niềm vui mừng trong cộng đồng người dùng. Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, cũng đã mở cổng bình chọn để quyết định có niêm yết đồng Pi hay không, từ ngày 17 - 27/2. Các sàn giao dịch khác cũng đã thông báo sẽ hỗ trợ niêm yết Pi Network, nhưng thông tin bên lề cho rằng đồng Pi sẽ được niêm yết theo một cơ chế đặc biệt, với một số hạn chế giao dịch tại một số quốc gia. Cộng đồng "Pi thủ" Việt Nam đang hết sức hồi hộp.

"Pi thủ" hồi hộp mất ăn mất ngủ "ảo tưởng" hay "sự thật"?

Pi Network, một nền tảng tiền điện tử ra đời cách đây 6 năm, đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng người dùng Việt Nam. Với mục tiêu tạo ra một loại tiền điện tử do chính người dùng bình thường sở hữu và vận hành, Pi Network cho phép người dùng "đào" Pi thông qua các hành động đơn giản hàng ngày trên ứng dụng. Mặc dù được quảng bá với nhiều tiềm năng, việc phát triển của Pi Network đã bị trì hoãn liên tục trong suốt 6 năm qua, khiến nhiều người ngờ vực về khả năng thực thi của đội ngũ phát triển. Đặc biệt, mạng lưới Pi yêu cầu mọi thiết bị phải được xác thực trên nền tảng, gây ra mâu thuẫn với tuyên bố về một hệ thống phi tập trung.

Pi là ứng dụng tiền số, mà người dùng chỉ kiếm tiền thông qua cách vuốt tay vào màn hình mỗi ngày

Hiện nay, Pi Network từng công bố có hơn 60 triệu người dùng trên toàn cầu. Tuy nhiên, theo dữ liệu từ ExplorePi, chỉ có khoảng 9,11 triệu địa chỉ ví Pi, tương đương chỉ khoảng 15% so với con số người dùng mà đội ngũ Pi đã quảng bá. Số lượng ví hoạt động hàng ngày chỉ vào khoảng 20.000 ví, cho thấy sự khác biệt lớn so với 60 triệu tài khoản đăng ký.

Cộng đồng "Pi thủ" hiện đang rất sôi động, với nhiều nhóm, hội nhóm trên mạng xã hội liên tục thu hút thành viên mới. Dù có nhiều rủi ro và nghi ngờ xung quanh Pi Network, sự háo hức chờ đợi niêm yết đồng Pi trên các sàn giao dịch vẫn đang diễn ra mạnh mẽ. Người dùng đang mong chờ một tương lai tươi sáng cho đồng tiền điện tử này, nhưng cũng không quên cảnh giác trước những rủi ro tiềm ẩn.

"Pi thủ" Việt Nam hồi hộp đếm ngược

Theo thông tin đồn thổi, định giá của các nhóm "Pi thủ" mà chính những thành viên của cộng đồng này cho rằng là "ảo tưởng" 1 Pi sẽ có giá 7,2 tỷ đồng. Anh N.S.Đ ở Gò Vấp, TP. HCM cho biết: "Trong không khí hồi hộp và mong chờ, cộng đồng người dùng Pi Network tại Việt Nam đang hướng về ngày 20-2-2025, khi đồng tiền điện tử này dự kiến sẽ chính thức mở mạng và có khả năng niêm yết trên sàn giao dịch lớn nhất thế giới, là cá nhân sở hữu hơn 8000 Pi, những ngày qua là những ngày mà tôi phải trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, lúc vui, lúc buồn, lúc hi vọng nhiều hơn, lúc lại thất vọng, phải nói chính xác là hồi hộp mất ăn, mất ngủ".

Dạo qua các hội nhóm PI NETWORK VIỆT NAM ở Việt Nam những ngày này, không ít những hình ảnh các "Pi thủ", với đủ mọi lưá tuổi khác nhau, tỏ ra vui mừng. Do những thông tin Network sẽ mở mạng, trên các hội nhóm này xuất hiện một thị trường giao dịch mà người dùng tự định giá cho những đồng Pi, 1 Pi = 30.000 đồng, và tăng chóng mặt cho đến sát giờ công bố.

Nhiều "Pi thủ" hồi hộp như đón 1 cơn bão

Từ cộng đồng PI NETWORK VIỆT NAM, anh Nguyễn Văn Thanh (tỉnh Bình Dương) cho biết dù tôi còn rất nhiều nghi ngờ về giá trị của đồng Pi. Nhưng giống như những đồng tiền ảo khác trên thị trường, lúc đầu ra đời nó cũng vấp phải nhiều nghi ngại. Bởi thế từ nhiều năm trước anh Thanh đã tiến hành thu mua Pi. "Hiện này nếu, so với giá thị trường là 30.000 đồng = 1 Pi vậy tôi đã lãi 100 lần so với vốn bỏ ra từ 1 năm trước. Tuy nhiên, tôi vẫn chờ 1 con số ấn tượng hơn", anh Thanh nói với phóng viên.

Vẫn còn nhiều rủi ro

Tuy nhiên, trước đó, đồng Pi đã từng bị Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao điều tra do nghi ngờ liên quan đến các hoạt động lừa đảo và đa cấp. Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng, đã phát biểu rằng: "Đối với đồng tiền ảo Pi, A05 đang phối hợp với công an các địa phương để điều tra. Sẽ không có hoạt động kinh doanh nào có mức lợi nhuận cao như vậy. Dấu hiệu về các hoạt động lôi kéo, đa cấp như vậy tiềm ẩn rất nhiều rủi ro".