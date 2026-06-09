PIACOM TAS - Công nghệ Việt giải bài toán an toàn kho xăng dầu lọt Top 10 Sao Khuê 2026

Sự kiện đánh dấu bước tiến lớn của công nghệ chuyển đổi số năng lượng Việt, giải quyết triệt để bài toán an toàn, tối ưu chi phí và chống hao hụt cho doanh nghiệp đầu mối.

Bài toán đảm bảo an toàn và giảm thiểu hao hụt hàng hóa tại Kho xăng dầu

Trong chuỗi cung ứng năng lượng, các kho xăng dầu là "mạch máu" quan trọng nhưng luôn đi kèm áp lực quản trị khổng lồ.

Thực tế, phần lớn các sự cố mất an toàn như nhập tràn bể hay xuất tràn xitec thường bắt nguồn từ quy trình thủ công thiếu chính xác. Việc phụ thuộc vào kinh nghiệm của công nhân vận hành luôn tiềm ẩn nhiều sai sót.

Bên cạnh đó, hao hụt hàng hóa là bài toán làm "đau đầu" mọi chủ doanh nghiệp. Đo bồn bể, xuất hàng, phối trộn bằng phương pháp thủ công thường có sai số lớn. Sự thiếu minh bạch và độ trễ dữ liệu khiến doanh nghiệp không thể nắm bắt chính xác lượng hàng tồn kho theo thời gian thực. Hậu quả là chi phí vận hành phình to, ban lãnh đạo chậm nhịp trong việc ra quyết định điều chỉnh giá bán trước biến động liên tục của thị trường.

PIACOM TAS: Lời giải "Make in Vietnam" cho quản lý và vận hành Kho xăng dầu

Để xử lý đồng bộ các điểm nghẽn trên, PIACOM với 35 năm gắn bó cùng ngành xăng dầu đã nghiên cứu và phát triển thành công Giải pháp Quản lý và Vận hành Kho xăng dầu PIACOM TAS - là sự kết hợp chặt chẽ giữa Hệ thống tự động hóa tiên tiến và Phần mềm quản lý chuyên sâu, tuân thủ tiêu chuẩn tự động hóa quốc tế ISA-95.

PIACOM TAS cung cấp các giải pháp Tự động hóa chuyên biệt cho từng công đoạn vận hành của Kho xăng dầu: Tự động hóa Đo bồn bể: Áp dụng công nghệ đo mức Radar hoặc Từ giảo với độ chính xác cực cao, giúp theo dõi lượng hàng tồn kho theo thời gian thực và quản lý lượng hàng nhập, hạn chế hao hụt và rủi ro tràn hàng. Tự động hóa Xuất hàng: Sử dụng công nghệ điều khiển xuất theo mẻ (Batch Controller), hệ thống bơm chính xác lượng xăng dầu lên xe xitec, tự ngắt khi đủ hàng, loại bỏ hoàn toàn nguy cơ xuất tràn.

Tự động hoá Phối trộn xăng E5, E10: sử dụng công nghệ phối trộn In-line blending và In-tank theo tỷ lệ định sẵn. Quy trình này loại bỏ rủi ro tách lớp nhiên liệu do lưu trữ lâu ngày, đảm bảo chất lượng thành phẩm trước khi xuất bán.

Kỹ sư PIACOM thực hiện lắp đặt, kiểm tra hệ thống thiết bị tự động hoá tại khu vực giàn xuất

Đi cùng với các hệ thống Tự động hoá là Phần mềm quản lý Kho xăng dầu - công nghệ lõi do PIACOM nghiên cứu, xây dựng mã nguồn và làm chủ 100%. Phần mềm đóng vai trò là trung tâm thu thập, đồng bộ và phân tích dữ liệu toàn kho, chịu trách nhiệm số hóa toàn bộ các quy trình nghiệp vụ: Quản lý hàng hoá: quản lý nhập hàng, xuất hàng, tồn kho và kiểm kê hàng hoá. Quản lý vận hành: kết nối tự động hoá, đặt lịch xếp tài. Báo cáo quản trị: cung cấp góc nhìn toàn diện, minh bạch cho lãnh đạo, quản lý kho.

Việc làm chủ hoàn toàn mã nguồn phần mềm giúp giải pháp dễ dàng tích hợp API kết nối với các hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP), Hệ thống Hoá đơn điện tử, Báo cáo dữ liệu Hải quan, ….

Phòng điều khiển trung tâm - theo dõi trực quan mọi hoạt động tại Kho xăng dầu

Giải bài toán hiệu quả, an toàn, bền vững ngành xăng dầu, PIACOM TAS lọt Top 10 Sao Khuê 2026

Với hiệu quả vận hành thực tế, giải pháp PIACOM TAS đã xuất sắc lọt Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2026. Đây là chương trình bình chọn uy tín và lâu đời do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức, trong đó, danh hiệu Top 10 là hạng mục danh giá nhất nhằm vinh danh các sản phẩm công nghệ mang lại giá trị kinh tế - xã hội to lớn. Việc đạt được danh hiệu này khẳng định năng lực của PIACOM trong việc làm chủ phần mềm lõi, phát triển giải pháp quản trị công nghiệp "Make in Vietnam" thay thế các hệ thống ngoại nhập.

Đến nay, hệ thống đã vận hành ổn định tại hơn 50 kho xăng dầu trên toàn quốc với khả năng thu thập, đồng bộ và xử lý khối lượng dữ liệu lớn liên tục 24/7, tuân thủ các quy định quản lý chuyên ngành và kết nối thông suốt với hệ thống cổng thông tin của các cơ quan quản lý nhà nước.

Việc ứng dụng các công nghệ tự động hoá giúp giải phóng sức người khỏi việc tiếp xúc trực tiếp với môi trường độc hại, nhiều rủi ro cháy nổ. Đồng thời, cơ chế chống tràn chủ động giúp ngăn chặn triệt để nguy cơ rò rỉ nhiên liệu, bảo vệ an toàn cho môi trường sinh thái lân cận. Không chỉ tối ưu hiệu suất, PIACOM TAS còn là lời giải giúp doanh nghiệp thực thi hiệu quả chiến lược ESG, hướng tới phát triển bền vững.