Pinetree đạt giải ‘Ứng dụng giao dịch chứng khoán sáng tạo nhất năm 2024’

Được đánh giá độc lập bởi Hội đồng gồm các chuyên gia hàng đầu về tài chính, giải thưởng là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng của Pinetree trong chiến lược phát triển chứng khoán số toàn diện.

Đồng thời, đây cũng là giải thưởng quan trọng nhằm khẳng định uy tín của ứng dụng giao dịch chứng khoán AlphaTrading trong việc mang đến cơ hội đầu tư thịnh vượng cho khách hàng.

Chia sẻ về ứng dụng này của Pinetree, đại diện Tạp chí International Finance (IFM) cho biết, AlphaTrading không chỉ có giao diện hiện đại, thân thiện mà còn liên tục thiết lập các tính năng mới theo nhu cầu của khách hàng nhằm đem lại trải nghiệm giao dịch chứng khoán sáng tạo, ưu việt và thuận tiện. Tại Việt Nam, Pinetree là đơn vị duy nhất giành được giải thưởng này.

Là ứng dụng giao dịch chứng khoán thông minh, AlphaTrading mang đến nhiều cơ hội đầu tư với đa dạng sản phẩm như: cổ phiếu, trái phiếu, phái sinh, danh mục đầu tư… Đặc biệt, vì được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại của Hàn Quốc nên ứng dụng xử lý giao dịch chính xác với tốc độ cao, mang đến trải nghiệm giao dịch mượt mà và an toàn.

Bên cạnh đó, AlphaTrading không chỉ được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (machine learning) mà còn liên tục cập nhật hệ thống, tạo ra các tính năng mới nhằm tối ưu kế hoạch đầu tư cũng như lợi nhuận cho khách hàng.

AlphaTrading liên tục cập nhật hệ thống, tạo ra các tính năng mới.

Cụ thể, với AlphaTrading, người dùng dễ dàng mở tài khoản chứng khoán bằng eKYC chỉ với 2 phút; đa dạng các nhóm đầu tư; quản lý danh mục đầu tư và tổng tài sản một cách khoa học; thuận tiện phân tích thị trường ngay trên thiết bị di động thông qua hệ thống chart và các công cụ phân tích kỹ thuật chuyên sâu; kịp thời nhận thông tin và báo cáo phù hợp theo hành vi và khẩu vị của người dùng để tối ưu hóa lợi nhuận; nhanh chóng nhận cảnh báo thông minh giúp khách hàng nắm được các thay đổi quan trọng của thị trường…

Song song đó, khi sử dụng AlphaTrading, nhà đầu tư sẽ nhận được ưu đãi hấp dẫn: miễn phí giao dịch trọn đời; hưởng phí margin cạnh tranh so với thị trường với hạn mức điều chỉnh khá linh hoạt.

Việc AlphaTrading giành giải thưởng "Ứng dụng giao dịch chứng khoán sáng tạo nhất Việt Nam năm 2024" là minh chứng rõ rệt cho tầm nhìn và cam kết của Pinetree trong việc mang đến những giải pháp tài chính số vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các nhà đầu tư.

Pinetree là thành viên của Hanwha Investment and Securities Co., Ltd., thuộc Tập đoàn Hanwha Hàn Quốc và bắt đầu hoạt động tại thị trường Việt Nam từ năm 2019. Tiên phong chiến lược khác biệt "không chi nhánh, không môi giới, chỉ có nền tảng số", Pinetree tập trung đẩy mạnh và phát triển công nghệ. Cụ thể, Pinetree tự phát triển hệ thống core chứng khoán và hệ sinh thái số nhằm phục vụ toàn bộ hành trình đầu tư của khách hàng, từ lúc khởi đầu tìm hiểu đến khi trở thành những nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Khách hàng có thể trải nghiệm AlphaTrading – "Ứng dụng giao dịch chứng khoán sáng tạo nhất Việt Nam năm 2024" do IFM vinh danh tại: https://alphatrading.onelink.me/UWvc/brtnck

Được biết, IFM là tạp chí chuyên ngành tài chính - ngân hàng uy tín có trụ sở tại Vương quốc Anh và có độc giả đến từ hàng trăm quốc gia trên thế giới. Giải thưởng của IFM được tổ chức thường niên, nhằm vinh danh những tổ chức và doanh nghiệp có thành tích và nỗ lực phát triển nổi bật trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, dịch vụ… ở châu Âu, châu Á, Trung Đông và châu Phi.