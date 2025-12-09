Pinetree và thế hệ nhà đầu tư tự chủ

Năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng với thị trường chứng khoán Việt Nam, vừa tròn 25 năm thành lập, vừa chứng kiến 11,3 triệu tài khoản chứng khoán được sở hữu bởi các nhà đầu tư trong nước, tương đương 11,3% dân số. Con số này vượt mục tiêu 11 triệu tài khoản vào năm 2030, theo thống kê của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Trong bối cảnh thị trường mở rộng và minh bạch hơn, cơ hội đầu tư trở nên rộng mở hơn bao giờ hết. Cùng với đó, một thế hệ nhà đầu tư mới với tinh thần tự chủ, muốn tự mình làm chủ con đường đầu tư đã xuất hiện.

Họ tự do trong lựa chọn, biết tối ưu sức mạnh tự động từ công nghệ, tự tin với nền tảng và đủ bản lĩnh để tự quyết trong mọi biến động.

Pinetree, một trong những công ty chứng khoán số toàn diện đầu tiên tại Việt Nam, nhận thấy sự khác biệt này và gọi họ là "Thế hệ nhà đầu tư tự chủ".

Với chiến lược chứng khoán số toàn diện: không chi nhánh, không môi giới, chỉ có nền tảng số cùng chương trình miễn phí giao dịch trọn đời, Pinetree trao quyền cho thế hệ nhà đầu tư mới này để họ phát huy tối đa bốn "mã gen" bản lĩnh: Tự do – Tự động – Tự tin – Tự quyết, mở ra con đường thịnh vượng và tự chủ bền vững.

Tự do trong lựa chọn

Hành trình của Thế hệ nhà đầu tư tự chủ bắt đầu với tinh thần muốn tự do lựa chọn những gì tốt nhất cho mình. Họ không bị bó buộc bởi giới hạn nào, mà muốn chủ động lựa chọn những gì phù hợp nhất với bản thân.

Đại diện Pinetree cho biết, đồng hành cùng tinh thần tự do đó, công ty đã xây dựng hệ sinh thái đa dạng sản phẩm, từ cổ phiếu, chứng khoán cơ sở, phái sinh, trái phiếu, chứng quyền, đến các danh mục đầu tư theo chủ đề, giúp nhà đầu tư linh hoạt chọn lựa theo khẩu vị rủi ro và mục tiêu riêng.

Bên cạnh đó, các nền tảng đầu tư phong phú như AlphaTrading, WebTrading và Stock123 cho phép nhà đầu tư tham gia thị trường từ bất cứ nơi đâu, trên bất cứ thiết bị nào.

Pinetree xây dựng hệ sinh thái đa dạng sản phẩm để giúp "Thế hệ nhà đầu tư tự chủ" tự do lựa chọn chiến lược đầu tư phù hợp.

Khi tự do lựa chọn được hiện thực hóa nhờ sự đa dạng về sản phẩm và nền tảng, vô vàn cơ hội được mở ra, giúp nhà đầu tư sớm tiến gần tới tự do tài chính.

Tối ưu tự động để đầu tư hiệu quả

Đầu tư luôn cần tính kỷ luật và những quyết định được thực hiện đều đặn theo thời gian. Thế hệ nhà đầu tư tự chủ hiểu rõ điều đó nên họ luôn biết tối ưu sức mạnh của công nghệ và các công cụ thông minh để quá trình đầu tư trở nên thuận tiện, hiệu quả và bền vững hơn.

Thấu hiểu điều này, Pinetree liên tục nâng cấp công nghệ, mang đến trải nghiệm đầu tư tối ưu với những tính năng thông minh vượt trội như: biểu đồ kỹ thuật trực quan, AI News, Smart Noti…

AI News sử dụng trí tuệ nhân tạo và học máy để tự động tổng hợp tin tức thị trường từ nhiều nguồn uy tín theo từng mã chứng khoán trong Watchlist, đồng thời tự động đưa ra đánh giá khách quan (tích cực/ trung bình/ tiêu cực).

Trong khi, Smart Noti cập nhật kịp thời biến động thị trường giá, khối lượng giao dịch, các chỉ số thị trường…, giúp nhà đầu tư có cơ sở ra quyết định kịp thời và hiệu quả.

Liên tục ứng dụng công nghệ vào các nền tảng giao dịch chứng khoán, Pinetree mang đến những trải nghiệm đầu tư hiệu quả cho khách hàng.

Đại diện Pinetree nhấn mạnh, tối ưu sức mạnh tự động của công nghệ là chìa khóa thông minh, không chỉ giúp nhà đầu tư giảm thao tác thủ công, mà còn đầu tư một cách khoa học, thuận tiện, khách quan và hiệu quả hơn.

Tự tin từ nền tảng

Với Thế hệ nhà đầu tư tự chủ, tự do lựa chọn là bước khởi đầu tích cực, công nghệ tự động là cú hích hiệu quả. Nhưng để tiến xa hơn, họ cần một điểm tựa vững chắc từ chính nền tảng đầu tư, giúp họ thấy tự tin và an tâm.

Theo công ty, nền tảng công nghệ chính là cốt lõi để hình thành bản lĩnh tự tin khi tham gia vào thị trường chứng khoán luôn biến động.

Là thành viên của Hanwha Investment & Securities Co., Ltd. thuộc Tập đoàn Hanwha, Pinetree tự hào là một trong những công ty đầu tiên tại Việt Nam phát triển hệ thống lõi chứng khoán theo chuẩn Hàn Quốc.

Nhờ đó, công ty hoàn toàn chủ động xây dựng một hệ sinh thái nền tảng đầu tư liền mạch, mượt mà, ổn định và hiệu quả với khả năng giao dịch nhanh, vận hành thông suốt và kết nối linh hoạt trong và ngoài nước.

Với điểm tựa này, nhà đầu tư luôn an tâm, tự tin làm chủ tương lai tài chính, từ những bước đầu tìm hiểu đến khi trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Bản lĩnh tự quyết trước biến động

Cuối cùng, Thế hệ nhà đầu tư tự chủ là những người thấu suốt và vững vàng trong từng quyết định. Họ am hiểu về đầu tư, dám ra quyết định, dám chịu trách nhiệm và bình tĩnh trước mọi biến động của thị trường. Họ chính là những người làm chủ cuộc đời và tương lai tài chính của bản thân.

Để song hành cùng họ, đại diện Pinetree chia sẻ, với hệ thống bản tin và báo cáo được cập nhật liên tục, công ty cung cấp những phân tích chuyên sâu dựa trên dữ liệu minh bạch, khách quan.

Nhờ vậy, thế hệ nhà đầu tư mới luôn tự tin đánh giá, lựa chọn và đưa ra những quyết định đầu tư hiệu quả cho riêng mình.

Không thay họ quyết định, Pinetree trao cho họ công cụ, tri thức và niềm tin để mỗi quyết định đầu tư đều xuất phát từ bản lĩnh và tinh thần tự chủ.

Pinetree luôn cổ vũ mạnh mẽ cho tinh thần tự chủ, nơi bốn "mã gen": Tự do – Tự động – Tự tin – Tự quyết được phát huy tối đa.

Xuyên suốt hành trình đầu tư, Pinetree luôn đồng hành và cổ vũ mạnh mẽ cho Thế hệ nhà đầu tư tự chủ, đồng thời không ngừng đổi mới để mang đến những trải nghiệm đầu tư mượt mà và hiệu quả hơn.

Tháng 11/2025, công ty được vinh danh trong Top 10 doanh nghiệp có "Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam". Giải thưởng được xem là sự ghi nhận cho những nỗ lực tiên phong của Pinetree trong việc phục vụ thế hệ nhà đầu tư mới, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của họ về tính minh bạch, sự liền mạch và đơn giản trong từng giao dịch.

Hướng tới một cộng đồng Thế hệ nhà đầu tư tự chủ phát triển mạnh mẽ, Pinetree tiếp tục khuyến khích tinh thần tự chủ, nơi bốn "mã gen": Tự do – Tự động – Tự tin – Tự quyết được phát huy tối đa. Đây cũng là những giá trị cốt lõi giúp nhà đầu tư giữ vững bản lĩnh trên hành trình chinh phục những mục tiêu tài chính.

Ngay hôm nay, nhà đầu tư có thể tham gia thị trường chứng khoán và đồng hành cùng Pinetree để trở thành một phần của Thế hệ nhà đầu tư tự chủ, từ đó nắm bắt cơ hội vươn tới thịnh vượng tại đây.