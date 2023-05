PNJ công bố doanh thu thuần 4 tháng đầu năm đạt 12,059 tỷ đồng

Trong điều kiện "gió ngược" mạnh lên vào tháng 4/2023, PNJ ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế trong tháng lần lượt đạt 2,263 tỷ đồng và 111 tỷ đồng.



Đồng thời, lũy kế 4 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 12,059 tỷ đồng (giảm nhẹ 6.6%) và duy trì mức lợi nhuận sau thuế 859 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2022.

Đại diện PNJ cho biết, trong bối cảnh sức mua chung các mặt hàng xa xỉ suy giảm mạnh mẽ, PNJ đã nỗ lực liên tục có các sáng kiến kinh doanh và chiến lược tiếp cận thị trường hiệu quả, mở rộng thị phần nên doanh thu trang sức bán lẻ trong 4 tháng đầu năm giảm 5.7% so với cùng kỳ năm 2022.

Trước diễn biến của thị trường trang sức và hàng xa xỉ nói chung đang có sự suy giảm nghiêm trọng, doanh thu bán sỉ trong 4 tháng đầu năm của PNJ giảm 23.3% so với cùng kỳ năm 2022 và PNJ tiếp tục mở rộng khách hàng ở kênh này. Riêng doanh thu vàng 24K lũy kế 4 tháng đầu năm giảm nhẹ 2.4%.​

Nguồn báo cáo PNJ.

Ngoài ra, do thay đổi cơ cấu hàng bán nên biên lợi nhuận gộp trung bình 4 tháng năm 2023 đạt 19.1% so với mức 17.8% cùng kỳ. Tổng chi phí hoạt động 4 tháng năm 2023 tăng 6.1% so với cùng kỳ, tỷ lệ Chi phí hoạt động/Lợi nhuận gộp tăng từ mức 49.3% năm 2022 lên mức 52% năm 2023 do nền giá cao hơn bởi ảnh hưởng của yếu tố lạm phát.​

Tính đến cuối tháng 4/2023, hệ thống PNJ có 376 cửa hàng độc lập, bao gồm 355 CH PNJ Gold, 7 CH PNJ Silver, 3 CH CAO Fine Jewellery, 5 CH Style by PNJ và 3 CH PNJ Watch và 3 CH PNJ Art.

Nhiều phụ huynh và các bé ghép tranh "Chong chóng sắc màu" để hưởng ứng ngày Nâng cao nhận thức về tự kỷ. (Ảnh: Tuấn Vũ)

Đặc biệt, chuỗi hoạt động của dự án "Nâng cao nhận thức về tự kỉ ở trẻ em Việt Nam" do PNJ và Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam đồng khởi xướng từ năm 2018 tiếp tục được triển khai đã hỗ trợ 10,000 phụ huynh; 4,000 trẻ tại 82 trung tâm đặc biệt trong 5 năm qua. Đây là hoạt động trọng yếu gắn liền với tuyên bố ESG của PNJ trong việc hành động có trách nhiệm để tôn vinh vẻ đẹp của con người và cuộc sống một cách bền vững.

Bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT PNJ xúc động khi nhìn lại hành trình 35 năm "Giữ trọn niềm tin - Tôn vinh vẻ đẹp" của PNJ. Ảnh: Tuấn Vũ

Ngoài ra, trong tháng 4/2023 cũng đánh dấu mốc hành trình 35 năm – PNJ đã bền bỉ kiến tạo và vun đắp hành trình "Giữ trọn niềm tin – Tôn vinh vẻ đẹp", miệt mài cống hiến những giá giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, xã hội và đóng góp vào sự phát triển của ngành kim hoàn, bán lẻ Việt Nam.