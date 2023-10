PSI: Hòa Phát tăng tốc sản xuất tồn kho để chuẩn bị đại tu bảo dưỡng 1 lò cao, dự báo LNST quý 3 đạt hơn 2.000 tỷ đồng

PSI dự báo kết quả kinh doanh quý 3/2023 của HPG ghi nhận doanh thu thuần đạt 30.651 tỷ đồng, giảm 10,12% so với cùng kỳ nhưng tăng 4% so với quý trước và lợi nhuận sau thuế đạt 2,035 tỷ đồng, do HPG được hưởng lợi nhiều từ việc xuất khẩu HRC sang EU. Biên lợi nhuận ròng 6,6% (cải thiện so với mức 4.9% của quý 2/2023 và -5.24% cùng kỳ năm ngoái).

Theo PSI, sản lượng sản xuất thép của HPG đạt 1,95 triệu tấn, tăng 12,3% so với cùng kỳ. Mức tăng này đến từ việc HPG tăng tốc sản xuất tồn kho nhằm chuẩn bị cho sự kiện dừng hoạt động 1 lò cao. Theo đó, HPG sẽ ngừng hoạt động 1 lò cao tại Khu liên hợp Hòa Phát Hải Dương trong quý 4/2023 nhằm mục đích đại tu, bảo dưỡng, chuẩn bị cho các đợt sản xuất mới vào năm 2024. Dự kiến HPG sẽ thực hiện ngừng hoạt động lò cao này từ đầu tháng 10. Để chuẩn bị cho việc ngừng hoạt động 1 lò cao, HPG đã tăng tốc sản xuất thép thô trong quý 3/2023.

Sản lượng bán hàng các mặt hàng thép đạt 1,7 triệu tấn, tăng nhẹ 0,3% so với cùng kỳ, nhưng tăng tới 11,9% so với quý trước. Trong quý 3, HPG đã tận dụng tốt quota xuất khẩu sang EU, nhất là đối với mặt hàng thép HRC, giúp sản lượng tiêu thụ HRC trong quý đạt mức 766.046 tấn (+ 25.4% so với cùng kỳ). Theo PSI, tiêu thụ thép xây dựng vẫn đang trong quá trình hồi phục, khả năng hấp thụ tại thị trường nội địa là chưa cao, tuy vậy sản lượng tiêu thụ tháng 9 đạt mức cao nhất kể từ đầu năm cho thấy khả năng tiêu thụ thép xây dựng đã có sự cải thiện tích cực.

Kể từ đầu quý 2 cho tới hết quý 3, HPG liên tục thông báo giảm giá bán thép. Tuy nhiên giá nguyên vật liệu đầu vào như quặng sắt, than cốc, thép phế giảm sâu, đặc biệt trong quý 2 giúp biên EBITDA cải thiện liên tục, từ ngưỡng 1,9% ở quý 4/2022 lên 11,9% trong quý 1/2023 và 14,9% trong quý 2/2023.

Thị phần HPG cải thiện đáng kể. Đối với mặt hàng thép xây dựng, HPG vẫn giữ vững vị trí đầu ngành với thị phần 32,5%. Với

lực đẩy từ xuất khẩu, HRC của HPG đã gia tăng thị phần lên mức 38,4%. Trong khi đó sản phẩm ống thép của HPG cũng có

vị thế dẫn đầu thị trường tương đối vững chắc với thị phần đạt 28,1%.

Đánh giá về triển vọng của HPG cuối năm 2023, theo PSI, mức tiêu thụ của thị trường nội địa không khả quan. Ngành thép sẽ chưa thể trở lại đà tăng trưởng từ cuối năm nay, dù cho sự hồi phục đã và đang được ghi nhận. Thị trường BĐS sẽ chưa thể có sự sôi động đủ mạnh để kích cầu cho thép xây dựng, dẫn đến khả năng tiêu thụ thép sẽ phụ thuộc nhiều vào việc triển khai các dự án Đầu tư công trọng điểm của cả nước. Việc chậm giải ngân vốn Đầu tư công sẽ là rủi ro lớn cho ngành thép về cuối năm 2023.

Bên cạnh đó, việc xuất khẩu sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong quý 4/2023. Thị trường EU đang trở nên dè dặt hơn với những đơn

đặt hàng mới trong tháng qua, PSI cho rằng điều này sẽ tiếp diễn trong quý 4 khi nhu cầu tiêu thụ là tương đối thấp. Ngành công nghiệp ô tô tại EU đạt mức tăng trưởng tốt (+ 15.2% so với cùng kỳ, tính đến hết tháng 7), tuy nhiên mức tăng này là do mức nền thấp vào năm 2022.

Thiếu động lực hỗ trợ lên giá bán thép. Nhu cầu yếu là lí do chính khiến cho giá thép giảm liên tục trong 2 quý vừa qua. Xu hướng này được dự báo sẽ tiếp diễn trong quý cuối năm.

Việc đóng lò cao khiến sản lượng sản xuất thép nói chung của HPG vì thế sẽ giảm so với quý trước, khi HPG đã tăng cường công suất hoạt động để sản xuất tồn kho nhằm chuẩn bị cho giai đoạn bảo dưỡng lò cao nói trên.

Ngoài ra, giá quặng tại Trung Quốc trong quý 3 đã tăng mạnh do ảnh hưởng của các thông tin hạn chế sản xuất thép tại nhiều khu vực ở nước này. PSI dự đoán giá quặng sẽ tiếp tục tăng nhẹ và đi quanh vùng giá hiện tại trong quý 4. Giá than cốc cũng đã tăng trở lại trong quý 3. Hiện tại, nguồn cung than cốc đang khan hiếm trong khi nhu cầu đã và đang cải thiện.