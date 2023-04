PV Power (POW) đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2023 giảm 56%

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power – mã POW) vừa công bố báo cáo thường niên năm 2022 hé lộ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm nay.

Năm 2023, PV Power đặt mục tiêu sản xuất 15,6 tỷ kWh, tăng 10% so với năm 2022. Nộp ngân sách Nhà nước 879 tỷ đồng. Chỉ tiêu doanh thu toàn Tổng công ty đạt 30.332 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 56% xuống mức 1.118 tỷ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước 879 tỷ đồng.

Năm 2022 vừa qua, PV Power ghi nhận tổng doanh thu và thu nhập đạt 28.790 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu thuần đạt 28.224 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2021. Tổng chi chí tăng chậm hơn với 13% lên mức 25.980 tỷ đồng. Kết quả, PV Power lãi ròng 2.553 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2021 trước đó.

Theo giải trình, doanh thu và giá vốn năm 2022 đều tăng do sản lượng điện huy động tại các nhà máy điện tăng đáng kể. Đồng thời trong năm ngoái PV Power ghi nhận doanh thu từ chênh lệch tỷ giá của hợp đồng mua bán điện tại các nhà máy điện Vũng Áng 1, Nhơn Trạch 2 và Đakdrinh cho giai đoạn 2015-2019 với 1.131 tỷ đồng. Bên cạnh đó các nhà máy thủy điện Đakdrinh và Hủa Na trong năm qua gặp điều kiện thủy văn thuận lợi giúp sản lượng điện huy động nhiều giúp doanh thu tăng nhưng giá vốn chỉ tăng nhẹ.

Ban lãnh đạo PV Power nhận định, 2022 là năm ghi nhận tình hình thực tế khác xa ban đầu khiến Tổng công ty gặp không ít khó khăn. Sang năm 2023, PV Power dự báo vẫn còn nhiều thách thức bởi giá nhiên liệu đầu vào (khí, than, dầu) có thể tăng cao bên cạnh áp lực chi phí do giá cả thị trường tăng bởi lạm phát, môi trường kinh tế, chính trị thế giới…

Bên cạnh đó, nguồn cung của hệ thống điện gia tăng đáng kể, đặc biệt là các dự án điện năng lượng tái tạo sẽ ảnh hưởng đến việc tham gia thị trường điện của các nhà máy điện (NMĐ). Nguồn khí có giá rẻ khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ ngày càng suy giảm nên công ty phải sử dụng nguồn khí bổ sung với giá cao đang gây ảnh hưởng đến việc giao kế hoạch Qc cho các NMĐ, cũng như tính cạnh tranh khi chào giá trên thị trường.

PV Power cho biết, trong năm 2023, nhiều NMĐ của công ty sẽ ngừng máy để thực hiện sửa chữa như Cà Mau 2, Nhơn Trạch 1&2, Hủa Na. Điều này có thể khiến công tác vận hành gặp khó và chi phí bảo dưỡng gia tăng.

Ngoài ra, lãi suất các ngân hàng trong và ngoài nước có xu hướng tăng đang gây ảnh hưởng đến dòng tiền trả nợ và hiệu quả các NMĐ cũng như việc thu xếp vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư dự án của công ty. Điển hình như công tác thu xếp vốn ECA (vốn vay bao gồm các nguồn tín dụng xuất khẩu) cho dự án NMĐ Nhơn Trạch 3&4.

Ngày 25/4 tới đây, PV Power sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tại Hà Nội.