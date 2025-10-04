PV Power (POW) gây sốc: Bán 726 triệu cổ phiếu giá “rẻ” hơn thị trường gần 30%

Theo Nghị quyết số 75/NQ-ĐLDK ngày 1/10/2025, PV Power sẽ triển khai đồng thời ba hình thức phát hành, gồm: chào bán cho cổ đông hiện hữu, phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành để trả cổ tức. Tổng lượng phát hành dự kiến là 725,98 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 31% số cổ phiếu đang lưu hành. Thời gian phát hành, chào bán là từ quý IV/2025.

Trong đó, hơn 281 triệu cổ phiếu sẽ được chào bán cho cổ đông hiện hữu (12%), gần 351 triệu cổ phiếu phát hành từ vốn chủ sở hữu (15%) và hơn 93 triệu cổ phiếu phát hành để trả cổ tức (4%). Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu được ấn định ở mức 10.000 đồng/cổ phiếu – thấp hơn 28,8% so với giá POW trên thị trường (14.050 đồng/cổ phiếu, kết phiên 3/10).

Nếu phát hành thành công, PV Power ước tính thu về khoảng 2.810 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn vốn sẽ được sử dụng cho dự án trọng điểm Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, gồm chi phí hợp đồng EPC hơn 2.386 tỷ đồng, mua khí LNG tái hóa khoảng 413 tỷ đồng và chi phí tư vấn kỹ thuật hơn 11 tỷ đồng. Trong trường hợp không huy động đủ vốn, công ty sẽ ưu tiên giải ngân theo thứ tự EPC, LNG rồi mới đến tư vấn.

Ngoài ra, HĐQT PV Power cũng thông qua chủ trương đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa không vượt quá 50%, đồng thời toàn bộ cổ phiếu mới sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC và niêm yết bổ sung trên HoSE sau khi hoàn tất phát hành.

Dự án Nhơn Trạch 3 và 4 được kỳ vọng sẽ bổ sung hàng nghìn MW công suất điện cho hệ thống quốc gia, góp phần tăng cường an ninh năng lượng và thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam.

Cổ phiếu POW đang rơi về gần vùng giá thấp nhất trong vòng 3 tháng qua.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 3/10, giá cổ phiếu POW ở mức 14.050 đồng/cổ phiếu, giảm 1,06% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt gần 7,2 triệu đơn vị. Hiện vốn hóa thị trường của PV Power đạt hơn 32.900 tỷ đồng.

Như vậy, giá chào bán 726 triệu cổ phiếu kể trên của PV Power đang thấp hơn thị trường 28,8%, tương ứng thấp hơn 4.050 đồng/cổ phiếu.