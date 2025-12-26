PVN công bố Chủ tịch Hội đồng Thành viên mới

Ngày 26/12, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn.

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Nội vụ đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Lê Ngọc Sơn, Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Petrovietnam giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 26/12/2025.

Ông Lê Ngọc Sơn sinh năm 1972 ở Thanh Hóa. Ông có chuyên môn thạc sĩ đánh giá và quản lý mỏ dầu khí, kỹ sư công nghệ khoan khai thác dầu khí.

Ông có gần 30 năm công tác trong ngành dầu khí với nhiều vị trí công tác khác nhau. Trước khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn, ông Lê Ngọc Sơn giữ chức vụ Tổng Giám đốc Petrovietnam.

Trong quá trình công tác tại Petrovietnam, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí chuyên môn quan trọng, trong đó có Trưởng ban Khai thác dầu khí và Tổng giám đốc Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc trong gần 5 năm.

Từ tháng 3/2024, ông được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc PVN, sau giai đoạn giữ chức Phó tổng giám đốc, phụ trách mảng tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí. Hiện nay, ông Sơn tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc sau khi được giao trọng trách Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Trước đó, người tiền nhiệm là ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên của Petrovietnam, đã được Thủ tướng điều động, giao quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương từ ngày 22/12.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025, Petrovietnam đạt doanh thu hơn 1,1 triệu tỷ đồng, tương đương 9-10% GDP. Ở quy mô hợp nhất, tổng doanh thu hợp nhất năm 2025 ước đạt 651,2 nghìn tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2024 và vượt kế hoạch năm.

Tập đoàn nộp ngân sách nhà nước gần 166 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7-8%. Cũng trong năm 2025, nhiều dự án, công trình trọng điểm của Tập đoàn về đích sớm hoặc đưa vào vận hành, tạo thêm sản lượng và doanh thu: trong khâu thăm dò khai thác, các công trình/mỏ như Đại Hùng Pha 3, Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam, BK-24 được đưa vào khai thác sớm hơn kế hoạch, đóng góp sản lượng để bù đắp suy giảm tự nhiên.

Ở lĩnh vực điện, cụm dự án Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 được đưa vào vận hành thương mại, tạo thêm nền tảng phát triển điện khí LNG và mở ra dư địa tăng trưởng cho chuỗi giá trị khí - điện trong giai đoạn tới.

Nhiệm kỳ 2026 - 2030, Tập đoàn hướng tới mô hình quản trị hiện đại, hướng tới mục tiêu vào Fortune Global 500 (BXH 500 công ty có lợi nhuận cao nhất thế giới).



