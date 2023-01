PVN công bố doanh thu 931 nghìn tỷ đồng năm 2022, tương đương 9,8% GDP cả nước

Theo thông tin từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, năm 2022 doanh thu toàn Tập đoàn đạt 931,2 nghìn tỷ đồng. Như vậy, tổng Doanh thu toàn Tập đoàn tương đương 9,8% GDP cả nước (GDP theo giá hiện hành năm 2022 đạt 9,5133 triệu tỷ đồng).



Kết quả này đạt được trong bối cảnh sản lượng dầu khí suy giảm cùng với đà suy giảm của mỏ, giá dầu năm 2022 đạt 107USD/thùng, sản lượng năm 2022 đạt 18,92 triệu tấn quy dầu. Trước đây, năm 2012 doanh thu PVN đạt cao nhất với giá trị 774 nghìn tỷ đồng khi giá dầu thô năm 2012 đạt 117,6USD/thùng khai thác dầu khí trong nước năm 2012 đạt 24,99 triệu tấn quy dầu.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Tập đoàn đạt 82,2 nghìn tỷ đồng (trước đây năm 2013 đạt cao nhất 70,6 nghìn tỷ đồng, giá dầu năm 2013 đạt 112,5USD/thùng, khai thác dầu khí trong nước năm 2013 đạt 25 triệu tấn quy dầu).

Năm 2022, PVN đã hoàn vượt tất cả các chỉ tiêu, kế hoạch được Chính phủ giao và có tăng trưởng so với năm 2021. Trong đó, gia tăng trữ lượng dầu khí năm 2022 đạt gần 17 triệu tấn quy dầu, tăng 21,2% so với kế hoạch và tăng 26% so với năm 2021.

Sản lượng khai thác dầu trong nước năm 2022 đạt 9 triệu tấn, vượt 28% so với kế hoạch và tương đương với thực hiện năm 2021. Các hoạt động sản xuất khác của Petrovietnam như sản xuất đạm, xăng, dầu… đều vượt từ 9-26% so với thực hiện của năm 2021.

PVN cho biết, hầu hết các đơn vị chủ lực của tập đoàn đạt kỷ lục về tài chính, cụ thể: Về doanh thu gồm: BSR (166 nghìn tỷ đồng); PVGas (101 nghìn tỷ đồng); PVOil (100 nghìn tỷ đồng); PVFCCo (19,4 nghìn tỷ đồng); PVCFC (14,8 nghìn tỷ đồng); PVTrans (9,2 nghìn tỷ đồng).

Về lợi nhuận trước thuế gồm: PVGas (16,6 nghìn tỷ đồng), BSR (12,7 nghìn tỷ đồng), PVFCCo (6,4 nghìn tỷ đồng), PVCFC (4,0 nghìn tỷ đồng), PVTrans (1,4 nghìn tỷ đồng).

Nộp NSNN gồm: BSR (18 nghìn tỷ đồng), PVGas (7,2 nghìn tỷ đồng), PVFCCo (1,5 nghìn đồng), PVCFC (580 tỷ đồng).

PVN cho biết, nộp NSNN toàn Tập đoàn đạt 170,6 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9,5% tổng thu ngân sách cả nước (Tổng thu NSNN cả nước đạt 1.804 nghìn tỷ đồng). Đây là tỷ trọng cao nhất kể từ năm 2015 đến nay, cao hơn so với tỷ trọng trung bình của giai đoạn 2016-2021 (7,6%).

Xuất khẩu sản phẩm phân đạm của PVN tiếp tục lập kỷ lục với kim ngạch đạt trên 405 triệu USD, chiếm 37% giá trị xuất khẩu phân bón của cả nước.

Giá trị giải ngân năm 2022 đạt 26,5 nghìn tỷ đồng, tăng 42% so với năm 2021. PVN đã khởi động và hồi sinh Dự án nhiệt điện Thái Bình 2; tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để sẵn sàng tái khởi động dự án Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1; Khánh thành và đưa vào vận hành thương mại Nhà máy Nhiệt điện Sông Hâu 1.