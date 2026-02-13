Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

PVS chốt ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

13-02-2026 - 13:59 PM | Doanh nghiệp

Ngày 24/3/2025 tới đây, PVS sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, cuộc họp dự kiến được tổ chức bằng hình thức trực tuyến vào ngày 23/4/2026.

Mới đây, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (MCK: PVS, sàn HNX) đã công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Theo đó, PVS sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 vào ngày 24/3/2025 tới đây.

Cuộc họp được dự kiến tổ chức vào ngày 23/4/2026 bằng hình thức trực tuyến, cổ đông tham dự và biểu quyết bằng hình thức biểu quyết bỏ phiếu điện tử (E-voting).

Địa điểm điều hành cuộc họp tại Trụ sở của PVS ở số 1-5 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP.HCM hoặc địa điểm khác phù hợp (sẽ thông báo sau, tùy vào tình hình thực tế).

PVS giao Tổng Giám đốc quyết định, chỉ đạo, chuẩn bị, thực hiện các nội dung kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên 2026, đảm bảo sự thành công của phiên họp, tuân thủ quy định hiện hành.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025, PVS mang về doanh thu thuần gần 9.553,7 tỷ đồng, giảm hơn 115 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt hơn 950,4 tỷ đồng, tăng 73,5%.

Lũy kế cả năm 2025, PVS mang về doanh thu thuần gần 32.556,3 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 1.899,4 tỷ đồng, tăng 51,4%.

Năm 2025, PVS lên kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 780 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành được 243,5% kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của PVS tăng 13,2% so với đầu năm, lên mức gần 38.565,9 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền ghi nhận gần 11.584,7 tỷ đồng, chiếm 30% tổng tài sản; hàng tồn kho gần 3.233,8 tỷ đồng; tài sản dở dang dài hạn gần 462,2 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 22.357 tỷ đồng, tăng 15,6% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn gần 16.334,9 tỷ đồng, chiếm 73,1% tổng nợ; nợ dài hạn hơn 6.022,1 tỷ đồng, chiếm 26,9% tổng nợ.


Theo Khánh Hân

An ninh tiền tệ

