PVS hoàn tất phát hành hơn 33 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (MCK: PVS, sàn HNX) vừa có văn bản báo cáo về kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

Theo đó, kết thúc đợt phát hành ngày 28/11/2025, PVS đã hoàn tất phân phối gần 33,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho 24.351 cổ đông, còn lại 3.490,7 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phiếu là 100:7, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 7 cổ phiếu mới phát hành. Thời gian dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 1/2026.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 334,6 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính riêng của PVS năm 2024 đã được kiểm toán.

Sau đợt phát hành thành công, tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của PVS tăng từ gần 478 triệu cổ phiếu lên hơn 511,4 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ gần 4.779.7 tỷ đồng lên hơn 5.114,2 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, ông Trần Hồ Bắc- Tổng Giám đốc của PVS đã mua vào thành công 200.000 cổ phiếu. Giao dịch được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 28/10/2025 đến ngày 20/11/2025.

Sau giao dịch, ông Bắc đã tăng sở hữu cổ phiếu PVS từ 2.149 cổ phiếu lên 202.149 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,04% vốn điều lệ của PVS.

Ở chiều ngược lại, ông Lê Chiến Thắng- Phó Tổng Giám đốc của PVS vừa đăng ký bán ra toàn bộ 124.900 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,03% vốn điều lệ của PVS. Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận và khớp lệnh diễn ra từ ngày 24/11/2025 đến ngày 19/12/2025.

Nếu giao dịch thành công, ông Thắng sẽ không còn là cổ đông của PVS khi không sở hữu cổ phiếu nào.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, PVS mang về doanh thu thuần gần 23.002,6 tỷ đồng, tăng 63,1% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 949 tỷ đồng, tăng 34,3%.

Năm 2025, PVS lên kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 780 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 121,7% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của PVS tăng 15% so với đầu năm, lên mức hơn 39.192,1 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền chiếm 31,8% tổng tài sản, ở mức gần 12.469,3 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận hơn 8.256,8 tỷ đồng, chiếm 21,1% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 23.794,2 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm. Trong đó, khoản chi phí phải trả ngắn hạn hơn 7.150,2 tỷ đồng, chiếm 30,1% tổng nợ; vay và nợ thuê tài chính gần 1.647 tỷ đồng.