PVT Logistics: Lợi nhuận năm 2022 vượt 518% so với cùng kỳ 2021

Chỉ số báo cáo tài chính năm 2022 "thăng hoa" so với cùng kỳ 2021



Vừa qua, Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (UPCoM: PDV) công bố báo cáo tài chính quý IV/2022.

Theo đó, tổng tài sản hết quý IV/2022 đạt 921,30 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận năm 2022 vượt 518% so với cùng kỳ 2021. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 222,52 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cũng ở mức 143,67 tỷ đồng.

Hàng tồn kho cuối quý IV/2022 tăng 5,261 tỷ đồng và ở mức 17,415 tỷ đồng. Số nợ phải trả 474,08 tỷ đồng (giảm 57,23 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, doanh thu thuần năm 2022 của doanh nghiệp này đạt 972,995 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 9,63% so với cùng kỳ năm 2021 là do trong qúy IV/2022, công ty tiếp tục giảm các hoạt động kinh doanh thương mại không có hiệu quả cao dẫn đến doanh thu hoạt động thương mại giảm.

Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt lý giải, trong quý IV/2022, doanh thu hoạt động vận tải tăng mạnh so với cùng kỳ 2021 nhưng vẫn không bù đắp được phần giảm doanh thu thương mại nên tổng doanh thu trong quý giảm. Chỉ số ROA quý IV/2022 ở mức 10,8% và ROE đạt 4,7 %.

Tiếp đó, tín hiệu đáng mừng đó là lợi nhuận trong quý IV/2022 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021 do trong năm 2022, công ty tiếp nhận thuê thêm tàu chở dầu/hóa chất PVT Flora với giá tốt giúp tăng năng lực đội tàu, tăng khả năng cạnh tranh. Đặc biệt, giá cước cho thuê tàu/hóa chất trong quý tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021. Công ty hiện nay là một trong rất ít chủ tàu Việt nam được hầu hết các tập đoàn dầu khí, hóa chất lớn trên thế giới chấp thuận thuê tàu dầu, hóa chất dài hạn.

Đội tàu công ty có độ tuổi bình quân giảm từ 18 tuổi năm 2020 xuống 12,8 tuổi trong năm 2022. Mục tiêu trong thời gian tới của PVT Logistics đó là tiếp tục tập trung trẻ hóa, tăng năng lực đội tàu kết hợp hai hình thức là mua và thuê mua. Triển khai áp dụng mạnh mẽ công tác quản lý, chú trọng công tác đào tạo và huấn luyện nhân sự cho cả khối văn phòng và thuyền viên nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác quản lý, đặc biệt là các ứng dụng các phần mềm quản lý để số hóa hoạt động.

PVT Logistics phấn đấu "bước chân" lên sàn HOSE

Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics) (UPCoM: PDV) là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PV TRANS) được hoạt động dựa trên 6 giá trị cốt lõi đó là hướng đến sự an toàn khách hàng, đảm bảo công tác quản lý, vận hành đội tàu tuyệt đối an toàn, bảo vệ môi trường.

Với hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực vận tải xăng dầu hóa chất, dầu thực vật; dịch vụ hàng hải và logistics; dịch vụ quản lý tàu và cung ứng thuyền viên.

PVT Logistics đang tập trung phát triển mạnh đội tàu dầu hóa chất với tải trọng từ 10.000 – 20.000 DWT, tàu hàng rời 25.000 – 60.000 DWT.

Được biết, năm 2023, Công ty Phương Đông Việt thực hiện tăng vốn từ 311 tỷ lên 511 tỷ (đã nộp hồ sơ lên UBCKNN và chờ phê duyệt), đầu tư thêm đội tàu, thực hiện việc chuyển sàn chứng khoán từ UPCOM sang HOSE… thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư. Phía doanh nghiệp sẽ triển khai thực hiện chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ từ 8 - 10%.

Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics)

Lầu 8, Cao ốc Citilight, Số 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Website: https://www.pvtlogistics.vn