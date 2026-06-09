Quá cảm động: Người bà bất chấp tất cả, ôm chặt bảo vệ cháu nhỏ trong trận động đất 7,8 độ

Trận động đất 7,8 độ richter đã tấn công miền nam Philippines vào thứ Hai (ngày 08/06), khiến ít nhất 32 người chết và hơn 200 người bị thương. Nhiều người đã nỗ lực cứu giúp người thân và những người xung quanh mình, trong đó video ghi lại cảnh một cụ bà đang ở ngoài sân khi trận động đất ập đến, lúc đó một đứa trẻ đang ngồi trên ghế sofa. Đứa trẻ tỏ ra vô cùng hoảng sợ và tìm kiếm bà.

Video bà bảo vệ cháu trong động đất

Người bà đã nhanh chóng chạy vào nhà, ôm lấy đứa trẻ và cố gắng đưa cả hai ra ngoài. Tuy nhiên, cường độ của trận động đất quá mạnh khiến họ ngã xuống đất. Cụ bà đã ôm chặt lấy đứa trẻ trong tay, chờ đợi cho đến khi các rung chấn dừng lại. Rất may, như hình ảnh trong video cho thấy, cả hai đều không bị thương.

Thành phố General Santos với 700.000 dân là tâm chấn của thảm họa, nơi hàng chục công trình hạ tầng đã bị sập hoặc hư hại nghiêm trọng. Trong khi đó, lo âu đang dâng cao đối với ít nhất 12 người vẫn đang mất tích, khi các đội cứu hộ đang chạy đua với thời gian, tìm kiếm trong đống đổ nát tại các trường học, nhà kho, siêu thị và những tòa nhà bị phá hủy khác.

Tình hình đặc biệt bi thương tại tỉnh Sarangani, nơi một vụ sạt lở đất do động đất gây ra đã cướp đi sinh mạng của 13 cư dân, trong khi 4 người khác thiệt mạng tại các khu vực khác nhau trong vùng.

Theo chính quyền, hầu hết các trường hợp tử vong còn lại là do các tòa nhà bị sập và mảnh vỡ rơi xuống, bao gồm cả tại một nhà thờ Hồi giáo và các khu dân cư ở các tỉnh Nam Cotabato và Tây Davao.

Nguồn: Parapolitika