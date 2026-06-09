Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quá cảm động: Người bà bất chấp tất cả, ôm chặt bảo vệ cháu nhỏ trong trận động đất 7,8 độ

| | Sống

Dù xung quanh có rung lắc ra sao, bà vẫn quyết giữ chặt đứa trẻ không buông.

Trận động đất 7,8 độ richter đã tấn công miền nam Philippines vào thứ Hai (ngày 08/06), khiến ít nhất 32 người chết và hơn 200 người bị thương. Nhiều người đã nỗ lực cứu giúp người thân và những người xung quanh mình, trong đó video ghi lại cảnh một cụ bà đang ở ngoài sân khi trận động đất ập đến, lúc đó một đứa trẻ đang ngồi trên ghế sofa. Đứa trẻ tỏ ra vô cùng hoảng sợ và tìm kiếm bà.

Video bà bảo vệ cháu trong động đất

Người bà đã nhanh chóng chạy vào nhà, ôm lấy đứa trẻ và cố gắng đưa cả hai ra ngoài. Tuy nhiên, cường độ của trận động đất quá mạnh khiến họ ngã xuống đất. Cụ bà đã ôm chặt lấy đứa trẻ trong tay, chờ đợi cho đến khi các rung chấn dừng lại. Rất may, như hình ảnh trong video cho thấy, cả hai đều không bị thương.

Thành phố General Santos với 700.000 dân là tâm chấn của thảm họa, nơi hàng chục công trình hạ tầng đã bị sập hoặc hư hại nghiêm trọng. Trong khi đó, lo âu đang dâng cao đối với ít nhất 12 người vẫn đang mất tích, khi các đội cứu hộ đang chạy đua với thời gian, tìm kiếm trong đống đổ nát tại các trường học, nhà kho, siêu thị và những tòa nhà bị phá hủy khác.

Tình hình đặc biệt bi thương tại tỉnh Sarangani, nơi một vụ sạt lở đất do động đất gây ra đã cướp đi sinh mạng của 13 cư dân, trong khi 4 người khác thiệt mạng tại các khu vực khác nhau trong vùng.

Theo chính quyền, hầu hết các trường hợp tử vong còn lại là do các tòa nhà bị sập và mảnh vỡ rơi xuống, bao gồm cả tại một nhà thờ Hồi giáo và các khu dân cư ở các tỉnh Nam Cotabato và Tây Davao.

Nguồn: Parapolitika

Chủ cửa hàng đưa nữ shipper một thứ mà khiến mắt chị nhòe đi, chứng kiến cuộc điện thoại sau đó càng thêm cảm động

Theo Chi Chi

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
18h rời công ty, đến nhà đeo tạp dề nấu ăn cho người lạ: Ngành dịch vụ giúp dân văn phòng kiếm tới 54 triệu/tháng

18h rời công ty, đến nhà đeo tạp dề nấu ăn cho người lạ: Ngành dịch vụ giúp dân văn phòng kiếm tới 54 triệu/tháng Nổi bật

Bị trục xuất ngay tại sân bay, trọng tài World Cup cay đắng bay ngược 10 tiếng về nước

Bị trục xuất ngay tại sân bay, trọng tài World Cup cay đắng bay ngược 10 tiếng về nước Nổi bật

Một môn thể thao vui vẻ nhưng bị đánh giá thấp: Chống lão hóa, giảm trầm cảm, đi bộ hay chạy bộ cũng khó sánh bằng

Một môn thể thao vui vẻ nhưng bị đánh giá thấp: Chống lão hóa, giảm trầm cảm, đi bộ hay chạy bộ cũng khó sánh bằng

17:37 , 09/06/2026
Không phải thịt gà hay thịt bò, đây là 3 loại thịt "chân ái" mà bạn có thể nấu được 3 món ngon lại nhanh với hơn 10 phút

Không phải thịt gà hay thịt bò, đây là 3 loại thịt "chân ái" mà bạn có thể nấu được 3 món ngon lại nhanh với hơn 10 phút

17:10 , 09/06/2026
Trận động đất mạnh nhất trong gần 150 năm ảnh hưởng tới đại bản doanh của Ronaldo và ĐT Bồ Đào Nha ở World Cup 2026

Trận động đất mạnh nhất trong gần 150 năm ảnh hưởng tới đại bản doanh của Ronaldo và ĐT Bồ Đào Nha ở World Cup 2026

17:05 , 09/06/2026
Vì sao người xưa thường trồng cây ngải cứu trong vườn?

Vì sao người xưa thường trồng cây ngải cứu trong vườn?

16:55 , 09/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên