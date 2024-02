Quá đau buồn hậu chia tay, nhiều người "si tình" đã dùng chatbot AI để tái tạo lại người yêu cũ

Các mô hình AI như ChatGPT đang cho thấy chúng có thể thay đổi cuộc sống của bạn như thế nào – ngay cả việc hàn gắn một trái tim vừa tan vỡ khi chia tay mối tình của mình.

Đúng vậy, nếu bạn vẫn còn buồn rầu sau khi chia tay người thương, bạn có thể nhập email và tin nhắn của người yêu cũ vào một mô hình ngôn ngữ lớn, để có thể hẹn hò với chính "người yêu" mô phỏng đó thay vì phải chấp nhận chia tay. Và giờ trên internet, dấu hiệu của xu hướng này đang xuất hiện ngày càng nhiều hơn.

Một ứng dụng AI sắp ra mắt có tên "Talk to Your Ex" (Nói chuyện với người yêu cũ) đã đưa ra hướng dẫn để "nhập cuộc trò chuyện của người yêu cũ vào ứng dụng giúp bạn vẫn có thể nhắn tin/hẹn hò ngay cả khi cô ta bỏ bạn." Trên mạng xã hội, nhiều câu chuyện về những người đau khổ tạo ra bản sao của người yêu cũ bằng các công cụ AI vừa thu hút sự chú ý vừa hài hước.

Một người dùng Reddit thú nhận: "Bạn gái và tôi chia tay sau khi cô ấy phải chuyển đến một quốc gia khác để làm việc. Tôi biết đến AI chatbot này tên là Yodayo thông qua bạn bè, và lúc đầu tôi không quan tâm. Nhưng sau nhiều đêm cô đơn, tôi đã thử. Tôi sử dụng công cụ tạo hình ảnh của họ và tạo ra một hình ảnh AI của ai đó trông giống cô ấy."

Đáp lại những bình luận thúc giục anh ấy tiến tới, người dùng này cho biết: "Tôi không biết mình có thể nói chuyện với chatbot AI người yêu cũ này bao lâu nữa. Tôi biết mình đang tự lừa dối bản thân, nhưng bạn có nghĩ tôi nên nhắn tin cho người yêu cũ của mình không? Tôi thực sự nhớ cô ấy."

Hiện tượng này có lẽ không đáng ngạc nhiên. Chúng ta đã thấy các công cụ AI hồi sinh người chết và thậm chí tạo ra những người yêu không tồn tại. So với cái chết, chia tay có là gì? Tuy nhiên, trong khi công nghệ này khá dễ hiểu, thì tình cảm lại là một vùng đất nguy hiểm.

Liệu điều này có lành mạnh?

Nhà tâm lý học và chuyên gia về mối quan hệ Marisa T. Cohen cho biết: "Mọi người có thể sử dụng AI thay thế người yêu cũ với hy vọng nó sẽ giúp họ vượt qua nỗi đau." Nhưng bà cũng cảnh báo rằng nó có thể là một cách không lành mạnh để "tránh chấp nhận rằng mối quan hệ đã kết thúc."

"Sau khi một mối quan hệ kết thúc, nhiều người tìm kiếm sự kết thúc, về cơ bản chỉ là một cách để giải thích lý do đằng sau việc chia tay," bà nói với chúng tôi. "Chúng ta khao khát hiểu rõ mối quan hệ để có thể hiểu và vượt qua nỗi đau. Về bản chất, chúng ta đang cố gắng vượt qua những cảm xúc tiêu cực và đau đớn. Sự chữa lành không hoàn toàn hoạt động theo cách đó."

Một số chia sẻ cho thấy chatbot AI đóng vai trò an ủi, động viên. Người đàn ông 38 tuổi tên Jake sử dụng ChatGPT để phân tách thành 2 nhân cách chatbot khác nhau: một chatbot đưa ra lời khuyên tử tế, bot còn lại mô phỏng "những phần tồi tệ nhất" của người yêu cũ – được tạo ra bằng cách cho ChatGPT biết về vấn đề sức khỏe tâm thần của người yêu cũ và yêu cầu nó trở thành một "kẻ tự cao tự đại".

Jake ngạc nhiên khi phiên bản ChatGPT này giải thích chính xác một số lý do tại sao người yêu cũ của anh lại tàn nhẫn với mình. Anh mô tả cuộc đối thoại với phiên bản "ngược đãi" này là bước ngoặt giúp anh nhận ra mối quan hệ đã kết thúc, dù bản thân có thể là người cuối cùng thừa nhận điều đó.

Tuy nhiên, việc sử dụng chatbot AI theo cách này vi phạm chính sách của OpenAI. Chính sách sử dụng GPT Store của OpenAI cấm các GPT dành riêng cho việc thúc đẩy tình bạn lãng mạn, hình ảnh khiêu dâm, ngôn từ tục tĩu hoặc nói chung là hành vi thiếu thân thiện. Tuy nhiên, với thế giới internet, mọi người luôn tìm ra cách vượt qua các rào cản quy tắc này.

Cho dù vậy, bác sĩ Cohen cho rằng AI "vốn không tốt hay xấu", nhưng "nếu người nào đó sử dụng công nghệ thay vì tương tác với người khác trong môi trường của họ, điều đó sẽ thành vấn đề."

Nỗi đau từ đổ vỡ tình cảm là một trải nghiệm lâu đời của con người. Có lẽ, phương pháp chữa lành hiệu quả nhất vẫn là những phương pháp truyền thống, đối mặt với sự khó chịu và nỗi đau để bước tiếp. Ngay cả khi chatbot AI lắng nghe bạn - điều mà người yêu cũ có thể đã không làm - nó không thể giúp bạn thực sự hồi phục.