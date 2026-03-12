Quá khứ lộ tính cách của nhạc sĩ Minh Khang

Hiện tại, nhạc sĩ Minh Khang - chồng siêu mẫu Thuý Hạnh bất ngờ trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội. Một số thông tin lan truyền liên quan đến anh khiến dư luận chú ý, kéo theo đó là việc những hình ảnh và câu chuyện về tính cách của nam nhạc sĩ từng thể hiện trước công chúng cũng được cư dân mạng nhắc lại.

Với khán giả truyền hình, Minh Khang từng để lại nhiều ấn tượng khi tham gia chương trình thực tế Bố ơi mình đi đâu thế? cùng con gái Suti. Trong hành trình của chương trình, nam nhạc sĩ xuất hiện với hình ảnh khá điềm đạm và hiền lành. Anh thường là người kiên nhẫn trò chuyện, dỗ dành con gái mỗi khi bé mè nheo hoặc mắc lỗi. Không quát mắng hay nghiêm khắc quá mức, Minh Khang nhiều lần nhẹ nhàng giải thích để con hiểu đúng sai, đồng thời khuyến khích con tự nhận ra lỗi của mình.

Bên cạnh đó, nam nhạc sĩ cũng được khán giả nhớ đến với hình ảnh một ông bố khá đảm đang. Trong một số thử thách của chương trình, khi các ông bố khác ra ngoài làm nhiệm vụ, Minh Khang ở lại chăm sóc các bé, chuẩn bị bữa ăn và quán xuyến nhiều việc cùng lúc. Nghệ sĩ Trần Lực cũng phải dành lời khen: "Minh Khang là nhạc sĩ tài ba và chăm con rất giỏi. Chúng tôi phải học cậu ấy nhiều. Suti cũng như Bờm, ham chơi, lười ăn vậy mà ông bố Minh Khang lo cho con từng li từng tí. Tôi rất ngưỡng mộ bố Minh Khang".

Minh Khang từng gây ấn tượng khi là ông bố hiền lành, kiên nhẫn với con gái trong Bố ơi, Mình đi đâu thế? (ảnh: Tổng hợp)

Không chỉ trên sóng truyền hình, trong cuộc sống đời thường, Minh Khang cũng nhiều lần được vợ nhắc đến là một người đàn ông hết lòng vì gia đình. Minh Khang từng trải qua quãng thời gian không mấy dễ dàng trước khi có được cuộc sống ổn định. Nam nhạc sĩ nhiều lần nhắc đến giai đoạn khó khăn trong quá khứ, khi phải nỗ lực làm việc và theo đuổi con đường âm nhạc trong điều kiện kinh tế hạn chế. Chính những trải nghiệm đó được cho là đã góp phần hình thành nên tính cách điềm tĩnh và kiên nhẫn của anh sau này.

Minh Khang từng phải vay tiền để cưới Thuý Hạnh, cô từng chia sẻ: "Chúng tôi xác định cưới thì cưới một lần, làm cho đàng hoàng. Quan trọng là về một nhà đã. Anh ấy đi vay bạn 60 triệu đồng còn tôi lo phần mình. Đối với tôi ở thời điểm ấy tôi không phải không có tiền. Ở Hà Nội tôi cũng đã có công ty riêng, quản lý người mẫu, có tài sản riêng. Tiền không phải quá nặng nề đối với tôi. Tuy nhiên anh Khang vẫn tự lặng lẽ đi vay tiền để cùng với tôi tổ chức đám cưới. Đám cưới là hai vợ chồng cùng gom tiền cùng làm".

Minh Khang từng có quá khứ khó khăn, phải vươn lên mới có cuộc sống đầy đủ như hôm nay

Thuý Hạnh và Minh Khang nay ở trong căn biệt thự bề thế, thường xuyên du lịch nước ngoài

Với Thuý Hạnh, Minh Khang là người sống tình cảm, luôn ưu tiên vợ con và dành nhiều thời gian cho tổ ấm. Sau nhiều năm gắn bó, cả hai vẫn thường xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện với hình ảnh khá giản dị và gần gũi. Thuý Hạnh từng nói: "Sống mà phải chịu đựng nhau thì không nên tiếp tục. Hôn nhân phải từ hai phía, tự nguyện và thoải mái. Nhiều phụ nữ hiện đại làm mẹ đơn thân vì không muốn sống cùng một người đàn ông gia trưởng, thích cấm đoán. Tôi may mắn vì anh Minh Khang ấm áp, luôn hiểu vợ".

Về phía Minh Khang, trong 1 talkshow mới đây, anh chia sẻ: "Phải yêu vợ thương con thật nhiều và không để họ khổ và nghèo. Mình làm cực cỡ nào cũng được. Trong nhà, tôi là người quyết định cuối cùng cho mọi việc, tôi gật đầu thì vợ mới chi tiền. Vợ tôi là tay hòm chìa khóa còn tôi là người quyết định".

Thuý Hạnh khen chồng là người đàn ông chu toàn, ấm áp

Từ những gì từng thể hiện trước công chúng, hình ảnh Minh Khang trong mắt nhiều khán giả là một người đàn ông khá lành tính, nhẹ nhàng và đề cao giá trị gia đình. Trên mạng xã hội, anh cũng không có những phát ngôn gây tranh cãi hay thể hiện quan điểm gay gắt. Thay vào đó, các bài đăng của nam nhạc sĩ chủ yếu xoay quanh cuộc sống gia đình, công việc và những khoảnh khắc đời thường bên vợ con.

Hiện tại, trước làn sóng chú ý từ mạng xã hội, tài khoản cá nhân của Minh Khang đã được khóa và nam nhạc sĩ cũng chưa có bất kỳ chia sẻ mới nào liên quan đến những thông tin đang lan truyền. Trong bối cảnh sự việc vẫn chưa có kết luận rõ ràng, nhiều ý kiến cho rằng cư dân mạng nên giữ sự bình tĩnh, tránh những phản ứng quá khích hoặc suy đoán khi chưa có thông tin xác thực.

Nhạc sĩ Minh Khang hiện khoá bình luận và chưa có chia sẻ mới

Ảnh: FBNV