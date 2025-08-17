Qua mặt Mỹ và phương Tây, Nga âm thầm xây dựng nền ‘kinh tế ngầm’ mới trị giá ít nhất 51 tỷ USD

Nga đã âm thầm xây dựng một mạng lưới thanh toán dựa trên tiền mã hóa nhằm né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây vì xung đột ở Ukraine, tờ Business Insider đưa tin.

Báo cáo mới từ công ty phân tích blockchain Chainalysis cho biết Nga đã hình thành một “nền kinh tế tiền mã hóa ngầm” kể từ sau cuộc xung đột Ukraine để duy trì giao dịch thương mại ngoài tầm kiểm soát tài chính quốc tế của Mỹ và phương Tây.

Một đồng tiền mã hóa đặc biệt được nhắc đến là A7A5, gắn liền với các doanh nghiệp Nga muốn giao dịch bí mật. Theo dữ liệu của Chainalysis, từ khi phát hành đến cuối tháng 7, A7A5 đã xử lý lượng giao dịch trị giá hơn 51,1 tỷ USD. Đồng coin này được hỗ trợ bởi đồng ruble và chủ yếu giao dịch trên một nhóm nhỏ các sàn tiền số có liên hệ mật thiết với Nga.

Trong đó, Garantex là sàn giao dịch liên quan chặt chẽ với Nga và là nơi A7A5 được giao dịch nhiều nhất. Garantex bị Mỹ trừng phạt từ năm 2022. Ngoài ra, Grinex, được cho là do nhân viên Garantex lập ra năm 2024 để lách trừng phạt, cũng vừa bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt. Old Vector, đơn vị phát hành A7A5 tại Kyrgyzstan với hậu thuẫn từ ngân hàng quốc doanh Nga Promsvyazbank, cũng chịu chung số phận.



Chainalysis chỉ ra rằng khối lượng giao dịch A7A5 tập trung vào các ngày trong tuần và sụt giảm vào cuối tuần, cho thấy đồng tiền này chủ yếu phục vụ hoạt động kinh doanh. Động thái này phù hợp với mục tiêu của chính phủ Nga là thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới bằng tiền mã hóa.

Giá trị giao dịch A75 trong tuần tại Nga.

Báo cáo nhấn mạnh: “Sự xuất hiện của mạng lưới A7A5 cho thấy Nga đang cụ thể hóa những phương án thanh toán thay thế. Được hậu thuẫn bởi các định chế thuộc diện trừng phạt, A7A5 tạo ra một kênh thanh toán mới để vượt qua vòng vây tài chính quốc tế. Câu hỏi đặt ra là liệu A7A5 có mở rộng sang thị trường bán lẻ hay không?”

Kể từ năm 2022, Nga ngày càng dựa vào các tài sản thay thế như vàng và tiền mã hóa để duy trì thương mại quốc tế. Theo cơ quan quản lý tài chính hàng đầu Nga, giao dịch xuyên biên giới với các đối tác ở Trung Đông, Đông Nam Á và Trung Á tăng nhanh, trong khi tỷ trọng của Nga trong thương mại toàn cầu bằng crypto và vàng cũng ngày càng lớn.