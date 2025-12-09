Quà tặng cuối năm lên ngôi với sắc đỏ – đen và nghệ thuật chế tác tinh xảo

Hôm nay (9/12), thương hiệu du lịch, phong cách sống và phụ kiện quốc tế TUMI ra mắt chiến dịch "Gift Joy" để tôn vinh truyền thống tặng quà chu đáo và thiết kế bền bỉ. Sự kiện này sẽ là cơ hội giúp mọi người có thêm điểm đến tuyệt vời để mua sắm quà tặng cho dịp cuối năm. Với không khí ấm áp và kỳ diệu của mùa lễ hội, "Gift Joy" nắm bắt được bản chất của tính kết nối, sự khéo léo và quan tâm trong từng trải nghiệm đã định hình nên thương hiệu.

Khi TUMI chuẩn bị khép lại năm kỷ niệm 50 năm thành lập, thương hiệu tôn vinh di sản của mình thông qua bảng màu đen và đỏ TUMI nổi bật và đặc trưng trong Pantone, biểu tượng trường tồn của sức mạnh và mục đích. Được sử dụng cho một số sản phẩm mang tính biểu tượng nhất của thương hiệu trong các bộ sưu tập Alpha, Alpha Bravo, Voyageur và 19 Degree Aluminum, những màu sắc này tôn vinh di sản của TUMI đồng thời báo hiệu sự phát triển không ngừng của thương hiệu: táo bạo, kiên cường và sẵn sàng cho hành trình phía trước.

Phối màu Đỏ và Đen được sử dụng cho một số sản phẩm mang tính biểu tượng nhất của TUMI, được thiết kế lại theo mùa với các chi tiết tinh tế và phong cách sống động. Những dòng sản phẩm nổi bật bao gồm Ba lô Celina, Ba lô Celina Mini, Túi đeo chéo Dey Trunk, Túi tote Just In Case™, Túi satchel có thể mở rộng gấp đôi, Ba lô có thể gấp gọn và Túi tote Essential— mỗi sản phẩm đều phản ánh sự chú ý tỉ mỉ đến từng chi tiết và cam kết về nét đẹp tiện dụng của TUMI, được thiết kế để mang theo khi đi du lịch mà trông vẫn đẹp mắt và bền lâu sau kỳ nghỉ.

Để không ngừng tôn vinh nghệ thuật của sự tinh xảo, bộ sưu tập 19 Degree Aluminum cung cấp nhiều lựa chọn quà tặng cao cấp với những thiết kế có giá trị và sự tinh tế trường tồn. Từ Vali xách tay quốc tế đến Hộp đựng xì gà, Hộp đựng kính râm và Gương nhỏ gọn, mỗi sản phẩm đều phản ánh đam mê theo đuổi độ chính xác và vẻ đẹp của TUMI — được chế tác dành cho những người yêu thích nghệ thuật và cũng như thiết kế.

Bộ dụng cụ bar 19 Degree Aluminum - sắp được ra mắt từ dòng sản phẩm 19 Degree, là món quà sang trọng dành cho những người sành điệu, bên cạnh đó, mở rộng quy tắc thiết kế 19 Degree mang tính biểu tượng của TUMI vào những khoảnh khắc ý nghĩa tại nhà. Được chế tác tỉ mỉ dành cho những chủ nhà hiện đại, bộ dụng cụ bằng nhôm điêu khắc này có mọi thứ cần thiết để pha chế một ly cocktail hoàn hảo—kèm theo thẻ công thức mà TUMI tinh chỉnh—và phản ánh sứ mệnh của thương hiệu là đáp ứng khách hàng tại mọi thời thời điểm trong hành trình của họ.

Victor Sanz, Giám đốc Sáng tạo của TUMI cho biết: "Trong những ngày lễ, tôi thích tìm những món quà mang lại niềm vui và mục đích thực sự cho những người góp mặt trong cuộc sống của tôi. Những món quà tuyệt vời nhất sẽ phù hợp hoàn hảo với đời sống hàng ngày khi có thể đồng hành cùng bạn từ nơi làm việc đến du lịch và về nhà. Món quà trở nên có ý nghĩa khi được tặng cũng như có thể sử dụng lâu dài sau khi mùa lễ kết thúc."

Đối với nam giới, bộ sưu tập Arrivé mang đến những thiết kế nổi bật như Balo cỡ lớn Barker và Balo cỡ trung Larson, được định hình bằng các chi tiết sợi carbon bóng bẩy và độ chính xác được lấy cảm hứng từ thiết kế xe hơi cao cấp. Bổ sung cho phong cách này là các thiết kế da thủ công tinh xảo từ bộ sưu tập Harrison - chẳng hạn như Gregory Sling, Warren và Ba lô nắp lật Griffen với Burnished Wine Ombré, một kỹ thuật hoàn thiện thủ công mang đến cho mỗi sản phẩm chiều sâu trong tone màu và đặc điểm riêng. Bộ sưu tập này cũng bao gồm các phụ kiện có giá trị trường tồn như Thắt lưng da khóa chữ T hai mặt, được chế tác dành cho những người coi trọng phong cách và tính linh hoạt hàng ngày.

Đối với nữ giới, bộ sưu tập Olas mang đến cảm giác thoải mái và thanh lịch, kết hợp giữa thiết kế hiện đại với sự tinh tế trường tồn. Bên cạnh đó, bộ sưu tập Agent thể hiện nét sang trọng đa năng - được chế tác để giúp chị em phụ nữ dễ dàng di chuyển từ nơi làm việc đến nơi ăn tối với phong cách lịch sự, có mục đích. Để bổ sung cho tinh thần mùa lễ hội, Belden giới thiệu Hộp đựng trang sức, Hộp đựng hộ chiếu có khóa kéo và Ví có dây đeo màu Bạc ánh kim cùng với các phiên bản theo mùa khác. Những món quà này mang đến vẻ đẹp rạng rỡ của mùa lễ hội cũng như được thiết kế để trường tồn sau kỳ nghỉ lễ.

Dịch vụ cá nhân hóa và dập chữ đóng vai trò quan trọng trong mùa này khi phản ánh niềm tin của TUMI rằng sự sang trọng thực sự nằm ở những chi tiết. Việc dập tên theo yêu cầu giúp biến những phụ kiện du lịch và phong cách sống thành vật kỷ niệm lâu dài. Mỗi dấu ấn cá nhân hóa phản ánh bản sắc và mục đích - bước hoàn thiện biến thiết kế có chức năng thành sản phẩm mang tính cá nhân sâu sắc, được chế tác để đồng hành cùng người sở hữu thiết kế đó.