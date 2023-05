Quận Hoàn Kiếm chỉ có 3 chung cư, 2 trong đó xây bởi Masterise và Mapletree, công ty kín tiếng còn lại sở hữu dự án có giá bán 200-350 triệu/m2 là ai?

Quận Hoàn Kiếm ôm trọn những bất động sản đắt đỏ bậc nhất Thủ đô với nhiều công trình đình đám, nhưng không phải ai cũng biết biết, hiện chỉ có 3 doanh nghiệp xây chung cư trên địa bàn quận.

3 tòa chung cư lớn nhất quận Hoàn Kiếm hiện gồm có Pacific Place - 83B Lý Thường Kiệt; The Grand Hanoi - 22-24 Hàng Bài và T-Place tại 30A Lý Thường Kiệt. Hai dự án đầu tiên thuộc về những cái tên nổi tiếng giới bất động sản, nhưng công trình cuối cùng lại thuộc về một chủ đầu tư tương đối kín tiếng.

Pacific Place - 83B Lý Thường Kiệt

Đầu tiên, Dự án Trung tâm thương mại Pacific Place - 83B Lý Thường Kiệt do Công ty CP Trung tâm thương mại Ever Fortune (thuộc Tập đoàn Mapletree Property Singapore) làm chủ đầu tư.

Pacific Place là khu phức hợp cao 18 tầng, với 179 căn hộ, cùng hàng chục nghìn m2 văn phòng, khu thương mại và 5 tầng hầm để xe, được đưa vào sử dụng từ năm 2007. Tòa nhà này hiện nay chủ yếu là các văn phòng cho thuê hạng A, với giá thuê 1.200.000 đồng/m2/tháng, các nguồn môi giới BĐS cho biết.

Tòa nhà Pacific Place

Bởi là công trình của nhà đầu tư nước ngoài, sổ đỏ của dự án có thời hạn 50 năm, tức còn 34 năm nữa. Do vậy, hiện tại mức giá ở đây được nhận định là khá mềm so với các dự án cùng khu vực, khoảng 66.000.000 đồng/m2. Còn trước đây, không ít hộ dân tại đây đã từng trả đến 100 triệu đồng/m2 khi mua căn hộ, tương đương khoảng 10 tỷ đồng cho một căn có diện tích 100 m2.

Mapletree là tên tuổi có nhiều dấu ấn trong lĩnh vực BĐS tại Việt Nam. Vào Việt Nam từ năm 2005, đến nay, Mapletree đã sở hữu nhiều dự án lớn tại Bình Dương, Bắc Ninh, TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, phải kể đến Khu phức hợp Saigon South Place Complex (Quận 7), Trung tâm thương mại SC VivoCity (Quận 7), mPlaza Saigon (Quận 1)...

The Grand Hanoi - 22-24 Hàng Bài

Là nhà phát triển bất động sản đình đám, Masterise cũng nắm trong tay một tòa chung cư tại địa bàn quận Hoàn Kiếm. Đó là The Grand Hanoi - 22-24 Hàng Bài, chủ đầu tư là Công ty cổ phần Thời đại mới T&T, được phát triển bởi Masterise Homes và vận hành quản lý bởi The Ritz Carlton – thương hiệu cao cấp nhất thuộc tập đoàn danh tiếng Marriott International.

Theo bản phối cảnh, The Grand Hanoi gồm 2 tòa The Crown và The Heritage.

Dự án ban đầu là dự án Trung tâm thương mại và nhà ở tái định cư tại chỗ số 22 - 24 phố Hàng Bài được UBND thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngày 24/6/2010 cho Công ty cổ phần Thời đại mới T&T (doanh nghiệp được giới thiệu thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh trên website của Tập đoàn) để thực hiện dự án.

Sau hơn 15 năm “bất động”, dự án bất ngờ được khởi công vào tháng 2/2021. Biển thông tin dự án cũng được thay đổi, Masterise Homes, thành viên của Công ty cổ phần Tập đoàn Masterise (Masterise Group) trở thành nhà phát triển dự án. Sau gần 2 năm thi công, hiện toàn bộ dự án đã hoàn thiện kết cấu phần thân và cất nóc vào ngày 6/3 vừa qua.

Masterise Homes đã sở hữu loạt dự án lớn như Masteri Thảo Điền, Masteri An Phú (Quận 2), Masteri Millennium (132 Bến Vân Đồn, quận 4), M-One Sài Gòn (quận 7), M-One Gia Định (quận Gò Vấp)…

T-Place - 30A Lý Thường Kiệt

Cũng nằm trên ngã tư Lý Thường Kiệt - Hàng Bài là dự án T-Place của nhà đầu tư kín tiếng.

Tòa nhà này nằm trên lô đất rộng 1.169m2 trong đó diện tích xây dựng khoảng 954m2 với 3 tầng hầm, 11 tầng nổi, chỉ cách hồ Gươm khoảng 200m. Mới được đưa vào sử dụng từ năm 2020, các căn nhà ở đây đắt đỏ bậc nhất với mức giá 200 - 350 triệu đồng/m2.

T-Place

Chủ đầu tư dự án này là Global Invest, tên đầy đủ là CTCP Tư vấn đầu tư tài chính toàn cầu. Công ty thành lập ngày 21/12/2007 với ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Năm 2021, Global Invest đã tiến hành tăng vốn điều lệ từ 96 tỷ đồng lên 396 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT công ty hiện là ông Nguyễn Bá Tiến (SN 1979).

Ngoài Global Invest, tra cứu trên trang Masothue , người này còn đang là đại diện doanh nghiệp của cả chục đơn vị khác, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như du lịch, khách sạn, vận tải khách thủy...

Trụ sở của Global Invest hiện đặt tại số 30A Lý Thường Kiệt, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, cũng chính là tòa T-Place.

Tại Hà Nội, theo website công ty, Global Invest còn đầu tư một dự án khác nữa là 43 Tràng Tiền, nơi đang cho một số đơn vị công ty thuê như: Pizza 4P’s, Trung tâm vật phẩm văn hóa… Ngoài ra, đang trong giai đoạn triển khai dự án 390 Trường Chinh.