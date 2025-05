Quản lý chặt sữa giả, thuốc giả: Vinamilk, Long Châu hưởng lợi

Thời gian qua, liên tiếp vụ sữa giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, điều tra. Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4 diễn ra vào ngày 6/5, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, đến ngày 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 15 đối tượng để điều tra về các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, thực phẩm; vi phạm các quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; đưa hối lộ và môi giới hối lộ.



Chia sẻ vào ngày 6/5, lãnh đạo Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã VNM) cho biết, sự tăng trưởng trong tháng 4 đến từ nhiều yếu tố đồng thời. Sau vụ việc sữa giả bị phát hiện trên thị trường, người tiêu dùng có xu hướng tìm đến các thương hiệu lớn và uy tín. Vinamilk hưởng lợi trực tiếp nhờ danh mục sản phẩm được công bố đạt tiêu chuẩn quốc tế, trong đó nhiều dòng sữa bột trẻ em được chứng nhận Purity Award của Mỹ. Cùng lúc, các sản phẩm được nâng cấp công thức, đóng gói trong bao bì mới, đẩy mạnh truyền thông về tính an toàn và chất lượng, càng củng cố lòng tin từ phía người tiêu dùng.

"Đây không chỉ là cơ hội cho riêng Vinamilk, mà còn là thời điểm thuận lợi cho những công ty sữa nội địa làm ăn chân chính, sau vụ việc sữa giả gây xôn xao dư luận. Thực tế cho thấy, từ đầu năm đến nay, ngành hàng sữa bột trẻ em đã có mức tăng trưởng rất tích cực”, Giám đốc điều hành marketing Nguyễn Quang Trí nói.

Không chỉ tăng trưởng mạnh so với tháng 4/2024, mảng sữa bột pha sẵn của Vinamilk trong tháng 4/2025 còn ghi nhận mức tăng 70% so với tháng 3 trước đó. Đây được xem là tín hiệu phục hồi tích cực, đặc biệt trong bối cảnh quý I vừa qua, Vinamilk chịu ảnh hưởng lớn từ quá trình cải tổ hệ thống phân phối truyền thống, khiến lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.600 tỷ đồng, giảm 28% và là mức thấp trong nhiều năm trở lại.

Năm 2025, Vinamilk đặt mục tiêu tăng trưởng 4,3% cho cả doanh thu và lợi nhuận trước thuế, lần lượt 64.500 tỷ đồng và 12.100 tỷ đồng. Sau quý đầu năm, Vinamilk thực hiện 20% kế hoạch doanh thu và 16,1% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tương tự, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, trả lời câu hỏi của cổ đông đánh giá tác động nhiều vụ thuốc giả, thực phẩm chức năng giả được Bộ Công an phát hiện và truy tố, bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch HĐQT FPT Retail (mã FRT) nói: “Chúng tôi hoan nghênh việc “làm sạch” thị trường dược phẩm. Về mặt đạo đức, những sản phẩm giả này là không có đạo đức và chúng ta nói không đến cùng với hành vi như thế. Nếu Bộ Công an làm mạnh mẽ việc đưa ra ánh sáng, xử lý các tổ chức làm thuốc giả và các sản phẩm khác làm thị trường minh bạch và sự cạnh tranh trở nên công bằng hơn”.

Theo bà Điệp, tất cả các thuốc lưu hành ở Việt Nam đều do Bộ Y tế cấp phép và đi qua các bước rất khắt khe để có số đăng ký kinh doanh, có tem của Cục Quản lý Dược cấp và xác nhận thuốc đủ điều kiện lưu hành và cung cấp cho người dân. Tất cả các sản phẩm có tem, số đăng ký của Cục Quản lý Dược là sản phẩm chính thức, các sản phẩm xách tay, hàng giả không có số đăng ký của Bộ Y tế, tem của Cục Quản lý Dược nên ở Long Châu, đương nhiên 100% sản phẩm thuốc vào được Long Châu bắt buộc phải có số đăng ký và có tem của Cục Quản lý Dược, hoá đơn tài chính.

“Chúng tôi khẳng định, 100% sản phẩm của Long Châu đều đúng theo quy định pháp luật và chính hãng”, bà Điệp nói.

Thực phẩm chức năng (TPCN) đơn giản hơn, Bộ Y tế cũng tham khảo thế giới, yêu cầu các nhà sản xuất, nhập khẩu phải khai báo sản phẩm với Bộ Y tế, khai báo thành phần và nhận được Giấy Công bố của Bộ Y tế để lưu hành trên thị trường và doanh nghiệp chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, cơ quan chức năng tiến hành hậu kiểm nếu phát hiện sai phạm sẽ xử phạt.

“Về luật chắc chắn 100% sản phẩm Long Châu đưa vào cung cấp cho người tiêu dùng đều có giấy công bố của các cục liên quan. Chúng tôi chủ động triển khai thêm một loạt biện pháp kiểm định chất lượng của các sản phẩm. Chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp cung cấp mặt hàng TPCN nhập từ Anh, Úc, Mỹ và sản xuất ở Việt Nam, hàng hoá khi đưa vào nhà thuốc Long Châu, sản phẩm đang kinh doanh và sau này cần có giấy của Viện Kiểm định quốc gia, đây là yêu cầu thêm của Long Châu để chấp nhận đưa vào hệ thống.

“Chúng tôi đang trao đổi hợp tác với Viện Kiểm định quốc gia, mời Viện tiến hành kiểm tra một cách ngẫu nhiên, nhà thuốc, nhà kho, nhà máy của nhà cung cấp bất kỳ ngày, giờ, kiểm tra máy móc, quy trình, mang bất kỳ sản phẩm nào về kiểm tra. Nếu sản phẩm không đáp ứng lập tức yêu cầu cho ra khỏi nhà thuốc Long Châu. Chúng tôi triển khai hàng loạt giải pháp để không phụ sự tin tưởng của người tiêu dùng, chủ động các biện pháp để kiểm soát chất lượng sản phẩm vào nhà thuốc Long Châu”, bà Điệp thông tin.

Thêm nữa, Chủ tịch HĐQT FRT cũng cho biết, chuỗi Long Châu công khai tất cả các giấy phép của thuốc cũng như giấy công bố của tất cả sản phẩm TPCN. Vào Website, App của Long Châu tra cứu được sản phẩm để kiểm tra xem sản phẩm do Bộ Y tế cấp phép, TPCN có hàng chục ngàn sản phẩm đều scan hồ sơ, giấy tờ để bất kỳ ai cũng có thể kiểm tra, ngay cả mua sản phẩm không phải của Long Châu vẫn có thể kiểm tra được trên app Long Châu.

Năm 2025, FPT Retail đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 48.100 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 900 tỷ đồng, lần lượt tăng 20% và 71% so với thực hiện năm 2024. FPT Retail đánh giá động lực tăng trưởng chính vẫn là chuỗi nhà thuốc Long Châu khi ngành dược phẩm có tính thiết yếu, ít chịu tác động từ biến động kinh tế vĩ mô và còn nhiều dư địa tăng trưởng.