Liên quan đến vụ việc, trong ngày 15/1, bà Thu (73 tuổi), chủ quán phở gà trên phố Nam Ngư (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trích xuất camera chia sẻ lại một phần diễn biến vụ việc. Theo những hình ảnh ghi lại, tại thời điểm trên, nhân viên quán đã thu dọn đồ, cất gọn ghế và rổ bánh phở tại khu vực sát nơi bà Thu ngồi để nam thanh niên ngồi xe lăn có thể di chuyển vào.

Quán phở Hà Nội trích xuất camera sau vụ bị tố đuổi khách ngồi xe lăn

Bà Cù Thị Đại, nhân viên quán phở cho biết* "Anh ấy ăn ở đây lâu năm rồi. Hôm đấy mưa gió, bác Thu có bảo, chú có ăn phở chú ngồi bên kia (quán cafe - PV)".

Trước câu hỏi "Có giúp gì khi khách vào quán không?", bà Đại khẳng định: "Mọi người nhìn camera thì biết đấy, mình dẹp đồ, bê rổ bánh ra để chú ấy lăn xe vào".

Theo tìm hiểu, quán phở gà rộng khoảng chừng 40m2. Bà Thu cùng với bà Lâm là chị dâu đã cùng nhau kinh doanh quán phở này hàng chục năm nay.

Quán phở trên phố Nam Ngư đã kinh doanh 60 năm (Ảnh: Foody.vn)

Chia sẻ trên tờ Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, bà Lâm - chủ quán cho hay, nhà bà bán cả ngày, chia thành 3 ca. Ca sáng do bà Thu bán (người phụ nữ được cho là có va chạm với nam Tiktoker Vũ Minh Lâm), ca chiều do bà Lâm bán, còn ca tối do cô cháu gái phụ trách.

Bà Lâm hoàn toàn không biết có vụ việc trên cho tới khi có chính quyền, báo chí và cơ quan chức năng đến xác minh.

Nữ chủ quán bày tỏ, trong suốt 60 năm kinh doanh, nếu có tai tiếng gì thì quán đã không duy trì được đến ngày hôm nay.

Mặc dù không trực tiếp chứng kiến câu chuyện hôm đó nhưng bà Lâm có nghe em dâu thuật lại, ngoài ra còn có camera giám sát ghi lại toàn bộ vụ việc. Bà không quan tâm đến câu chuyện cậu Lâm chia sẻ trên mạng xã hội vì "sự thật vẫn là sự thật, không có chuyện quán đuổi khách vì ngồi xe lăn".

Liên quan tới vụ việc, anh Vũ Minh Lâm - nam Tiktoker trong vụ "bị đuổi khỏi quán ăn vì ngồi xe lăn" cũng đã có những chia sẻ chính thức.



Anh Lâm cho biết quán phở trên là quán quen mà anh và bạn gái hay ghé ăn. Mọi lần đến, anh Lâm gặp người phụ nữ trẻ ngồi bán hàng. Người này rất niềm nở và thường cho anh cùng bạn gái ngồi đầu quán để tiện đi lại. Còn thời điểm xảy ra vụ việc, người đứng bán là một phụ nữ lớn tuổi.



Anh Lâm bày tỏ, khi ấy, nữ chủ quán có nói anh sang quán cà phê bên cạnh để ngồi ăn. Nhưng do đã có lịch hẹn cà phê từ trước đó nên anh Lâm từ chối, chỉ muốn vào ăn phở.

"Nếu mà được chúng mình có thể nói chuyện, chia sẻ với cô. Mình cam đoan trước tất cả mọi người và trước pháp luật là những trải nghiệm của mình thật sự nó tồi tệ như thế. Nếu làm đến cùng thì mình cũng sẽ làm đến cùng", Minh Lâm nói.

Lâm khẳng định, anh không đưa tên quán lên vì không muốn "bóc phốt", đạp đổ chén cơm của bất kỳ ai. Chỉ là lúc đó cảm xúc của anh lên quá cao, buồn và tâm hồn hơi nhạy cảm nên mới chia sẻ lên Facebook.



Hot Tiktoker không nghĩ sự việc lại thành ra như bây giờ. Anh rất buồn và tổn thương trước những chỉ trích của cư dân mạng.



Cũng trong ngày 15/1, đại diện Thanh tra Sở TT&TT Hà Nội cho biết, đơn vị đang vào cuộc xác minh và làm rõ sự việc.