Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia 2024 chọn đi du học Úc giống 22 "tiền bối"

Đã gần một năm trôi qua kể từ chiến thắng đầy thuyết phục của Võ Quang Phú Đức - nam sinh Trường THPT chuyên Quốc Học Huế tại Đường Lên Đỉnh Olympia 2024 với ngôi vị nhà vô địch. Kể từ đó, khán giả theo dõi chương trình lẫn cộng đồng mạng luôn đặt ra câu hỏi: Liệu Phú Đức sẽ nối bước các quán quân tiền nhiệm, lựa chọn du học Úc theo suất học bổng toàn phần, hay sẽ quyết định ở lại Việt Nam để tiếp tục con đường học vấn?

Mới đây, câu trả lời này đã có đáp án. Theo đó, trên kênh fanpage của Dũng Lại Lập Trình (tên thật Lại Tuấn Dũng, SN 1998) - nghiên cứu sinh Tiến sĩ AI tại Úc, đồng thời cũng là bạn trẻ có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, đã đăng tải bức ảnh chụp cùng Võ Quang Phú Đức tại giảng đường Đại học Swinburne (Úc), đồng thời kèm với dòng caption:

“Chúc mừng Võ Quang Phú Đức - Nhà vô địch Đường Lên Đỉnh Olympia 2024 đã thượng lộ bình an tới Úc và bắt đầu kì học ngành AI tại đại học Swinburne”, Dũng Lại Lập Trình chia sẻ.

Dũng Lại Lập Trình chụp ảnh cùng Quán quân Olympia 2024 Phú Đức. (Nguồn: Fanpage nhân vật)

Như vậy, giống với 22/23 nhà vô địch Olympia trước đó (trừ Quán quân Olympia 2019 Trần Thế Trung), Võ Quang Phú Đức đã lựa chọn du học tại Úc. Được biết, đây là buổi học đầu tiên của Phú Đức tại trường. Tuy nhiên, trước đó khi chưa bắt đầu buổi học chính thức, nam sinh đã hoàn thành xong toàn bộ bài tập được giao. Đây chính là minh chứng cho sự chủ động và tinh thần học tập nghiêm túc của nhà vô địch Olympia.

Còn nhớ tại trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 24, Phú Đức đã giành được vòng nguyệt quế một cách đầy thuyết phục khi dẫn đầu cả 4 vòng thi, đồng thời giải được Chướng ngại vật ở vòng thi thứ 2. Kết thúc 4 vòng thi, Phú Đức giành ngôi vị cao nhất với 220 điểm.

Phú Đức giành chiến thắng tại Chung kết Olympia 2024 một cách đầy thuyết phục

Không chỉ có vậy, trong hành trình leo núi của mình, nam sinh còn khiến khán giả bàn tán xôn xao với pha bấm chuông được xem là “cao tay” về mặt chiến thuật trong chặng cuối leo núi. Cụ thể, ở câu hỏi cuối cùng trong gói câu hỏi Về đích của một thí sinh khác, Phú Đức lúc này đang tạm dẫn đầu và chỉ hơn thí sinh đứng thứ hai – Nguyên Phú đúng 20 điểm. Trong tình thế đó, nếu giành quyền trả lời câu hỏi của thí sinh khác, Phú Đức dù có trả lời đúng hay sai thì cũng giữ nguyên vị trí dẫn đầu và gần như nắm chắc chiến thắng. Và đúng như dự đoán, nam sinh Huế đã bấm chuông giành quyền trả lời và giành chiến thắng chung cuộc.

Dù quyết định của Phú Đức vào thời điểm đó gây không ít tranh luận, nhưng sau tất cả hành động đó vẫn được mọi người đánh giá cao là thông minh, bản lĩnh và cực kỳ thuyết phục, đúng chất một nhà vô địch.

Với chiến thắng tại Chung kết Olympia 2024, nam sinh đã giúp Thành phố Huế vươn lên vị trí top 1 địa phương có nhiều Quán quân Olympia nhất, cùng với Quảng Ninh với 3 vòng nguyệt quế.

Hành trình mới của Võ Quang Phú Đức tại Đại học Swinburne chính thức bắt đầu.

Quay trở lại với chủ đề chính, giờ đây, hành trình mới của Võ Quang Phú Đức tại Đại học Swinburne chính thức bắt đầu. Từ người chiến thắng trên sân chơi tri thức trong nước, Phú Đức bước tiếp vào một môi trường học thuật rộng lớn hơn. Chúc Phú Đức giữ vững tinh thần học tập nghiêm túc, bản lĩnh như khi còn đứng trên sân khấu Olympia, để tiếp tục khám phá, học hỏi và trưởng thành trong hành trình phía trước. Chặng đường mới bắt đầu và chắc chắn chàng trai ấy vẫn sẽ từng bước vững vàng “leo núi”, theo cách của riêng mình.