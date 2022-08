Quảng Bình - Tiềm năng đầu tư nghỉ dưỡng cao cấp quốc tế

Quảng Bình – giàu tiềm năng nhưng cần đầu tư thêm



Bước vào mùa du lịch cao điểm, Quảng Bình đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng ấn tượng về lượng khách. Theo thông tin từ Sở Du lịch cho biết, tổng số khách du lịch đến Quảng Bình trong 7 tháng đầu năm 2022 ước đạt 915.020 lượt khách, tăng 68,8% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó khách quốc tế ước tính đạt 11.174 lượt, tăng 207% so với cùng kỳ. Số lượt khách lưu trú ước ước đạt 653.551 lượt khách, tăng 183,5% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 222,507 tỷ đồng, tăng 175% so với cùng kỳ.

Có thể thấy, Quảng Bình ngày càng chứng minh sức hút của một điểm đến du lịch hàng đầu miền Trung. Nơi đây sở hữu nhiều cảnh quan kỳ vĩ với sự kết hợp giữa núi non, hang động, sông, biển mang lại những trải nghiệm mới lạ cho du khách. Không những thế, Quảng Bình còn sở hữu nhiều di tích lịch sử - văn hóa – tâm linh ghi dấu quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Là nơi sinh sống của 16 dân tộc anh em, Quảng Bình sở hữu những phong tục tập quán, hệ thống di sản văn hóa vật thể - phi vật thể phong phú. Đặc biệt, những món ăn tại Quảng Bình là một trong những yếu tố gây thương nhớ cho du khách đến với nơi đây.

Với sức hút du lịch to lớn, Quảng Bình thực sự là miền đất hứa đầy tiềm năng cho các nhà đầu tư phát triển các dự án, khu nghỉ dưỡng cao cấp 5-6 sao quốc tế.

Quảng Bình sở hữu nhiều lợi thế để phát triển du lịch. (Ảnh sưu tầm)

Tuy nhiên, theo thông tin từ Sở Du lịch Quảng Bình, trên địa bàn tỉnh hiện mới chỉ có 3 khách sạn 5 sao, 6 khách sạn 4 sao và 11 khách sạn 3 sao. Mặc dù Quảng Bình cũng đã có không ít các homestay, farmstay tại khu vực lân cận quần thể du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng và trung tâm TP. Đồng Hới, song theo đánh giá, các cơ sở này đều chưa thật sự nổi bật và chưa cung cấp được nhiều dịch vụ trải nghiệm đi kèm.



Bên cạnh đó, nếu du khách đã từng trải nghiệm cuộc sống về đêm ở Nha Trang hay Đà Nẵng thì sẽ thấy Quảng Bình vô cùng tiềm năng để phát triển kinh tế đêm, tuy nhiên lại chưa được đầu tư bài bản. Các khách du lịch đến đây luôn phải "đi ngủ sớm" và tự giải quyết câu hỏi khó: đi đâu, ăn gì, chơi gì? Điều này khiến cho du khách đến Quảng Bình có thời gian lưu trú không lâu, chỉ trung bình 2 đêm.

Do vậy, sự xuất hiện của trung tâm thương mại nghỉ dưỡng - khách sạn tiện ích cao cấp được kỳ vọng sẽ là chìa khóa thu hút và giữ chân du khách.

Dolce Penisola – biểu tượng nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế tại Quảng Bình

Bổ sung vào "khoảng trống" dịch vụ vui chơi – giải trí - nghỉ dưỡng cao cấp tại Quảng Bình, Tập đoàn Onsen Fuji đã tiên phong kiến tạo Dự án khách sạn dát vàng Dolce Penisola. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế, góp phần nâng tầm diện mạo cho du lịch Quảng Bình.

Dự án tọa lạc vị trí trung tâm bán đảo Bảo Ninh (Đồng Hới), ngay nút giao giữa đại lộ ven biển Võ Nguyên Giáp và cung đường qua cầu Nhật Lệ 2. Sở hữu vị trí đắt giá, từ Dolce Penisola, du khách có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng: 2 sân golf 18 lỗ chuẩn quốc tế, quảng trường biển Bảo Ninh và bãi biển Nhật Lệ - Bảo Ninh thơ mộng.

Đến với Dolce Penisola, du khách sẽ không phải băn khoăn ăn gì, chơi gì khi đã có hơn 50 tiện ích hiện đại đang chờ bạn trải nghiệm. Tại đây, du khách có thể dành 24h để tận hưởng các tiện ích như: Nhà hàng A la Carte, Gym & Fitness, Sky Bar, Bể bơi panorama, Tắm Onsen & Jjim Jil Bang, Vườn treo, Kids Club, Phòng trà – café,…

Ngoài ra, du khách có thể thỏa sức check-in và thăng hoa cùng những trải nghiệm chưa từng có tại các công trình như: sảnh trung tâm thương mại dát vàng, bể bơi đáy kính, cầu kính chân mây ở độ cao 100m,…

Bể bơi đáy kính – một trong những công trình biểu tượng tại Dolce Penisola.

Đặc biệt, các tiện ích đều được vận hành theo tiêu chuẩn của thương hiệu khách sạn hàng đầu thế giới Dolce by Wyndham. Vốn là thương hiệu chuyên phục vụ dòng khách doanh nhân và tỷ phú, Dolce sẽ mang đến những dịch vụ nghỉ dưỡng đẳng cấp và chuyên nghiệp, đáp ứng ngay cả những vị khách khó tính nhất.



Các chuyên gia đánh giá, Dolce Penisola Quảng Bình sẽ là một điểm đến hấp dẫn cho du khách bên cạnh những thắng cảnh trác tuyệt mà thiên nhiên ban tặng cho nơi đây. Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng nghỉ dưỡng mới của Quảng Bình. Đồng thời, đây sẽ là tâm điểm góp phần gia tăng giá trị hưởng thụ và thời gian lưu trú cho du khách tại thành phố biển, từ đó thúc đẩy kinh tế - du lịch địa phương bứt phá lên tầm cao mới.

