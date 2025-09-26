Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quảng Ninh phấn đấu sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

26-09-2025 - 15:00 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sáng 26-9, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh tổ chức khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội lần này có chủ đề "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đến năm 2030, tự tin, vững vàng, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương".

Quảng Ninh phấn đấu sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương- Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Dự đại hội còn có nhiều lãnh đạo Trung ương, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động và 366 đại biểu chính thức từ 59 đảng bộ trực thuộc tỉnh, đại diện cho hơn 104.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ và hơn 1,4 triệu nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh.

Tại Đại hội, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh nhiệm kỳ vừa qua, toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Quảng Ninh phấn đấu sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương- Ảnh 2.

Quang cảnh Đại hội

Đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh từ nay đến năm 2030. Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra 4 nhiệm vụ quan trọng.

Cụ thể, Đại hội thực hiện tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 – 2030; tiếp tục thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tiến hành lựa chọn những cán bộ thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, trí tuệ, đạo đức, năng lực, uy tín, có tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm trách nhiệm cao để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và lựa chọn, bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng.

Quảng Ninh phấn đấu sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương- Ảnh 3.

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Trước đó, chiều 25-9, Đại hội họp phiên trù bị để bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Đồng thời, thông qua chương trình làm việc, quy chế, nội quy của Đại hội; quán triệt một số nội dung về quy chế bầu cử trong Đảng; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; thảo luận tại tổ về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Theo kế hoạch, đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ ngày 25 đến 27-9.

Tập đoàn hàng đầu Trung Quốc ‘ngỏ ý’ muốn tham gia loạt dự án trọng điểm tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Xây dựng phản hồi ra sao?

Theo Tr.Đức

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chưa đầy 1 tuần nữa, loạt chính sách mới về thuế, bảo hiểm... chính thức có hiệu lực, tác động đến hàng triệu người dân

Chưa đầy 1 tuần nữa, loạt chính sách mới về thuế, bảo hiểm... chính thức có hiệu lực, tác động đến hàng triệu người dân Nổi bật

Chưa đầy 1 năm, thành phố trực thuộc Trung ương trẻ nhất Việt Nam lập kỷ lục tăng trưởng mới, xuất khẩu cán mốc tỷ USD

Chưa đầy 1 năm, thành phố trực thuộc Trung ương trẻ nhất Việt Nam lập kỷ lục tăng trưởng mới, xuất khẩu cán mốc tỷ USD Nổi bật

Tây Ninh sẽ khởi công, khánh thành 3 dự án trọng điểm vào một dịp quan trọng

Tây Ninh sẽ khởi công, khánh thành 3 dự án trọng điểm vào một dịp quan trọng

14:39 , 26/09/2025
Hơn 2.200 dự án với tổng vốn 6 triệu tỷ đồng đang đình trệ

Hơn 2.200 dự án với tổng vốn 6 triệu tỷ đồng đang đình trệ

14:00 , 26/09/2025
Công trình 16 tỷ USD của Việt Nam rực sáng đón dấu mốc đặc biệt, ghi tên vào bản đồ hàng không toàn cầu

Công trình 16 tỷ USD của Việt Nam rực sáng đón dấu mốc đặc biệt, ghi tên vào bản đồ hàng không toàn cầu

13:35 , 26/09/2025
Hà Nội sắp có bệnh viện quốc tế 4.500 tỷ đồng, quy mô 1.000 giường bệnh

Hà Nội sắp có bệnh viện quốc tế 4.500 tỷ đồng, quy mô 1.000 giường bệnh

13:31 , 26/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên