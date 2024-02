Quảng Ninh: Tập trung cao độ, tranh thủ từng ngày, từng giờ để thu hút FDI

Tỉnh uỷ Quảng Ninh vừa tổ chức hội nghị giao ban, nghe báo cáo công tác triển khai các hoạt động dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, triển khai chỉ đạo của Trung ương, Chỉ thị số 39-CT/TU về tổ chức các hoạt động Tết Nguyên đán của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hoạt động vui Xuân, đón Tết trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh diễn ra đảm bảo an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, tạo khí thế mới, động lực mới. Đến hết Tết Nguyên đán, tỉnh Quảng Ninh đã huy động được nguồn lực xã hội hóa rất lớn để hỗ trợ, chăm lo Tết cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, đã có tổng số gần 343.000 suất quà được chuyển đến các đối tượng thụ hưởng. Các chính sách an sinh xã hội, phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần "Tương thân, tương ái" của dân tộc, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết được triển khai thực hiện đồng bộ ở các cấp, các ngành bằng nhiều hình thức thiết thực, ý nghĩa…

Lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Ninh thăm, động viên, t

Các hoạt động tuyên truyền trực quan và trên các phương tiện thông tin đại chúng được đẩy mạnh, lan tỏa sâu rộng trong nhân dân. Hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí được tổ chức sôi nổi, đa dạng tại các địa phương trong tỉnh. Các hoạt động du lịch được triển khai hiệu quả, đảm bảo sự hài lòng cho du khách đến với Quảng Ninh trong dịp Tết Nguyên đán.

Trong đợt nghỉ Tết, Quảng Ninh đã đón hơn 800.000 lượt khách du lịch. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 110.000 lượt chủ yếu đến tham quan một số khu, điểm du lịch tiêu biểu như: Vịnh Hạ Long, Bảo tàng, Cửa khẩu Móng Cái... Dù khách du lịch đến tỉnh tăng mạnh, tuy nhiên các dịch vụ đều đáp ứng nhu cầu du khách, từ đó tạo ấn tượng, niềm tin đối với khách du lịch.

Công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ được triển khai nghiêm túc theo các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng pháo và vật liệu nổ; đảm bảo hàng hóa thị trường dịp Tết gắn liền với phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng để nhân dân được vui Tết - đón Xuân vui tươi, an toàn. Tình hình y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm được chú trọng, không để phát sinh tình huống bất thường.

Để có được kết quả này, kinh nghiệm Quảng Ninh rút ra đó là công tác lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc, cụ thể, hướng về cơ sở, hướng về nhân dân. Tỉnh đã kịp thời, quyết liệt, coi trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát khâu tổ chức thực hiện kết hợp với động viên, khuyến khích. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị toàn tỉnh trong triển khai các nhiệm vụ chăm lo Tết cho nhân dân; đã khơi dậy truyền thống văn hóa vùng miền các dân tộc để làm đậm nét bản sắc văn hóa của Quảng Ninh trong dịp Tết. Cùng với đó là kinh nghiệm trong kiểm soát rượu bia, phòng chống, buôn bán, vận chuyển, sử dụng pháo nổ trái phép, công tác đảm bảo an toàn giao thông...

Kết thúc cao điểm triển khai công tác Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các hoạt động kinh tế, xã hội đã trở lại bình thường, không để đình trệ công việc, không để lỡ hẹn với doanh nghiệp, người dân, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đến lợi ích của nhân dân... Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đề nghị các sở, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của năm gắn với chủ đề công tác "Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh".

Tập trung cao độ, tranh thủ từng ngày, từng giờ kể cả ngày nghỉ để hỗ trợ, tháo gỡ tối đa các khó khăn, vướng mắc nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thế hệ mới vào các khu công nghiệp, khu kinh tế; thúc đẩy giải ngân vốn các dự án đã đăng ký, nhất là các dự án FDI đã được cấp phép; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bổ sung năng lực tăng thêm, tăng năng suất, sản lượng các sản phẩm. Quyết liệt thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ lệ, khối lượng hoàn thành, chất lượng và hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công ngay trong quý I/2024. Đẩy nhanh triển khai, hoàn thành đối với dự án đường giao thông trọng điểm; tiếp tục đẩy mạnh các chương trình xúc tiến, thu hút khách du lịch ngay từ mùa lễ hội đầu năm gắn với tăng cường công tác quản lý nhà nước về lễ hội, tín ngưỡng, tôn giáo.